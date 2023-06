Hochwertige E-Bikes in der Nordweststadt gestohlen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 09 Uhr Zutritt auf das Gelände einer Firma in der Neureuter Straße in Karlsruhe. Im Anschluss daran hebelten die Einbrecher eine Personaleingangstür auf und gelangten so in das Innere der Firma. Im Verkaufsraum entwendeten die Diebe 2 hochwertige E-Bikes sowie Wechselgeld aus einer Kasse.

Auf der Suche nach weiterer Beute brachen die Täter eine Bürotür im oberen Stockwerk auf und nahmen weiteres Wechselgeld aus einer Schublade an sich.

Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im geschätzten 5-stelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666 3611 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Verkehrsunfall auf der L555 – Eine Autofahrerin schwer verletzt

Philippsburg (ots) – Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw auf der Landesstraße 555 zwischen Philippsburg und Oberhausen-Rheinhausen wurde eine Frau schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 50-jähriger Mann am Donnerstag gegen 08 Uhr mit seinem VW Passat auf einem Feldweg und wollte kurz vor Oberhausen die L555 queren.

Hierbei übersah er offenbar einen aus Richtung Philippsburg fahrenden Renault Clio und kollidierte mit diesem. Die 44-jährige Fahrerin des Kleinwagens erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Unfallverursacher trug leichte Verletzungen davon und konnte das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird mit knapp 10.000 Euro beziffert.

Da die Fahrbahn mit auslaufenden Betriebsstoffen verunreinigt war, kam die Straßenmeisterei Bruchsal für die Reinigungsarbeiten vor Ort. Eine Drohne der Verkehrspolizei fertigte Luftaufnahmen der Unfallstelle.

Pkw fährt Fußgängerin an

Bruchsal (ots) – Eine 36-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bruchsal von einem Pkw angefahren und dabei leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 39-Jähriger mit einem Transporter kurz nach 16 Uhr auf der Württemberger Straße in Richtung Innenstadt.

An der Einmündung der Hans-Thoma-Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 36-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Durch die Kollision kam die 36-Jährige auf der Fahrbahn zu Fall und zog sich Prellungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

An dem Transporter entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Autofahrer missachtet Vorrang – Motorradfahrer verletzt

Karlsbad (ots) – Am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr war ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin in Karlsbad in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 20-jähriger Autofahrer missachtete offenbar beim Abbiegen von der Benzstraße auf einen Parkplatz den Vorrang eines ihm entgegenkommenden Motorradfahrers. In der Folge kam es zur Kollision.

Der 22-jährige Kraftradfahrer und seine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen, welche in einem Krankhaus versorgt wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Technischer Defekt setzt Wäschetrockner in Brand

Philippsburg (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstag ein Wäschetrockner im Anbau eines Wohnhauses in Rheinsheim in Brand. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge bemerkten Anwohner gegen 15:00 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Oskar-Frey-Straße und wählten den Notruf.

Den alarmierten Feuerwehren aus Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen und Waghäusel gelang es durch ihr rasches Eingreifen das Feuer zu löschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude zu verhindern. Das Erdgeschoss des Anbaus brannte indessen völlig aus.

Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs offenbar nicht im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf

rund 70.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Oskar-Frey-Straße für rund zwei

Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Photovoltaikanlage auf Trainingszentrum in Brand geraten

Rheinstetten (ots) – Ein technischer Defekt an einer Photovoltaikanlage war am Donnerstag offenbar die Ursache für einen Brand auf dem Dach eines Trainingszentrums in Rheinstetten-Mörsch.

Nach derzeitigen Feststellungen wurde ein Zeuge gegen 12:20 Uhr auf die Flammen auf dem Dach eines zweistöckigen Hauses in der Boschstraße aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten stellten beim Betreten des Flachdachs fest, dass offenbar mehrere Module einer Photovoltaikanlage aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten waren.

Dank ihres raschen Eingreifens verhinderten die Einsatzkräfte in der Folge, dass das Feuer auf das Dach sowie die darunterliegenden Gewerberäumlichkeiten übergreifen konnte. Da das Trainingszentrum zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen war, befanden sich keine Personen im Gebäude.

Der an der Photovoltaikanlage entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, ein Schaden am Gebäude entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.