Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Durch Schlangenlinien aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch Schlangenlinien aufgefallen ist eine 68-Jährige, welche am 01.06.2023 um 17:30 Uhr die B39 mit ihrem PKW befuhr. Die Dame aus Neustadt fuhr hierbei teilweise starke Schlangenlinien und kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde der PKW letztlich hiesiger Dienststelle gemeldet. Die PKW-Führerin konnte durch eine Streife an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Der Grund für die Fahrweise war schnell gefunden, da die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Aufgrund der durch den Zeugen beschriebenen Fahrweise und der Alkoholbeeinflussung wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und deren Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Bekannten übergeben. Nun muss sich die 68-Jährige in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Brand eines Gartenhauses

