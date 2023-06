Bergstrasse

Fürth (Odenwald): Zusammenstoß mit Regionalbahn / Traktorfahrer bei schwerem Verkehrsunfall tödlich verletzt

Fürth (Odenwald) (ots) – Am Donnerstag (01.06.), gegen 16.15 Uhr, ereignete sich

auf der Bahnstrecke zwischen Fürth-Lörzenbach und Rimbach ein schwerer

Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Traktorfahrer aus Fürth wollte von einem Feld

kommend, an einem unbeschrankten Bahnübergang, die Gleise in Richtung B 38

überqueren.

Eine von Fürth-Lörzenbach kommende Regionalbahn versuchte noch durch anhaltendes

Signal den Traktorfahrer zu warnen, es kam dennoch im Bereich des Überganges zum

Zusammenstoß zwischen dem Traktor und der Regionalbahn. Hierbei wurde der

Traktor noch gegen einen auf dem Grünstreifen abgestellten Arbeitswaggon der

Deutschen Bahn geschleudert. Der Traktorfahrer wurde in seinem Führerhaus

eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle.

In der Regionalbahn befanden sich 16 Fahrgäste, welche glücklicherweise

unverletzt blieben. Der Zugführer erlitt einen Schock.

Der Sachschaden wird auf 34.000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle war neben einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber, der

Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Fürth und Rimbach und Streifen der

Bundespolizei und der Polizeistation Heppenheim im Einsatz.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Klärung des

Unfalles hinzugezogen.

Die Bundesstraße 38 war für 3 Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Bensheim: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs – Polizei stoppt 44-Jährige

Bensheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch (31.5), hatte eine

Zivilstreife den richtigen Riecher. Die Beamten stoppten gegen 15 Uhr eine Frau

auf ihrem E-Scooter in der Wormser Straße.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei der 44-Jährigen deutliche Anzeichen für

einen Konsum von Betäubungsmitteln wahr. Die Frau kam mit zur Wache und musste

dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Dies war jedoch noch nicht

genug: bei näherer Betrachtung des E-Scooters zeigte sich, dass er nicht

versichert war. Die Frau hatte das blaue Versicherungskennzeichen mit schwarzer

Farbe übermalt. Aktuell steht noch nicht fest, wie die 44-Jährige in den Besitz

des Rollers kam. Die Ermittlungen zur Herkunft dauern an.

Weiterhin stellten die Fahnder technische Veränderungen am Zweirad fest, weshalb

für das Führen eine Fahrerlaubnis notwendig gewesen wäre. Diese hatte die

Gestoppte nicht.

Sie muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Bensheim: Zeugen nach Einbruch in Sportsbar gesucht

Bensheim (ots) – In der Nacht (30-31.5) haben sich bislang unbekannte Täter

gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Sportsbar in der Schwanheimer

Straße verschafft und Bargeld entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird

aktuell auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer

06251/84680 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei codiert Fahrräder beim Sommerfest – Freie Plätze zu vergeben

Darmstadt (ots) – Beamte und Beamtinnen des 2.Polizeireviers bieten im Rahmen

des Sommerfestes in der Lincoln-Siedlung am Samstag (17.6) eine kostenfreie

Fahrradcodierung an. Interessierte, die ihr Fahrrad besser vor Diebstahl

schützen möchten, können in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr im Quartierpark

vorbeikommen.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell vergeben sind, wird um eine

vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 06151/969-41254 gebeten.

Für die Codierung sind ein gültiges Ausweisdokument und der Eigentumsnachweis

erforderlich. Es wird ebenfalls dazu appelliert, den Akku-Schlüssel nicht zu

vergessen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt / Klein-Umstadt: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch

(31.5), zwischen 10 und 16:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der

Kleestädter Straße im Ortsteil Klein-Umstadt.

Ob die Täter Beute machten, ist bislang unklar. Der geschätzte Sachschaden

beläuft sich auf etwa Tausend Euro.

Hinweise nimmt das Kommissariat 41 der Polizei Dieburg unter der Rufnummer

06071/96560 entgegen.

Griesheim: Nach Zigarette gefragt und mit Messer verletzt / Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Ein noch Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen (31.5.) sein

Unwesen in der Wilhelm-Leuschner-Straße getrieben. Nach ersten Erkenntnissen

sprach der Mann dort einen 49-Jährigen an und fragte nach einer Zigarette. Als

der Griesheimer seine Tasche öffnete, versuchte der Täter das Portemonnaie zu

entwenden und zu flüchten. Bei dem Versuch, den Kriminellen festzuhalten, soll

dieser unvermittelt ein Messer gezückt und den 49-Jährigen leicht an der Hand

verletzt haben. Die Polizei in Griesheim hat ein Verfahren wegen des Verdachts

der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Der Flüchtende wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß

beschrieben. Seine Hautfarbe war dunkel. Zudem hatte er dunkel Haare, trug einen

dunklen Bart und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Polizei unter der

Rufnummer 06155/83850 entgegen.

Pfungstadt: Info an Medienvertretende / Ansprechpartner der Polizei-Pressestelle am Hessentag

Pfungstadt – Hessentag (ots) – Sehr geehrte Damen und Herren,

der diesjährige Hessentag in Pfungstadt steht bevor. Auch das Polizeipräsidium

Südhessen wird an den Festtagen dort vertreten sein.

Als Ansprechpartner für Medienvertretende werden Polizeisprecher Sebastian

Trapmann und ich, Polizeisprecherin Katrin Pipping, zur Verfügung stehen.

Sollten Sie im Zusammenhang mit polizeilichen Einsätzen oder zur Polizeiarbeit

während des Hessentags Fragen oder Infos benötigen, können Sie sich gerne mit

uns telefonisch oder per E-Mail in Verbindung setzen. Falls von Ihrer Seite

O-Töne gewünscht sein sollten, können diese gerne terminlich vereinbart werden.

Wir sind während der Festtage (2.-11.6.) wie folgt zu erreichen:

Sebastian Trapmann (Mobil: 0173/6596516 oder Festnetz:

06151/969-55041)

06151/969-55041) Katrin Pipping (Mobil: 0151/50411956 oder Festnetz:

06151/969-55040)

06151/969-55040) E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Gross-Gerau

Bischofsheim: Seniorin verhindert Trickdiebstahl

Bischofsheim (ots)

Eine Seniorin verhinderte am Mittwochmittag (31.05.) einen Trickdiebstahl und schlug einen bislang noch unbekannten Täter in die Flucht. Gegen 12 Uhr hatte es bei der Bischofsheimerin geklingelt und ein Unbekannter stand vor ihrer Wohnungstür. Dieser verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Räumlichkeiten. Da es der Rentnerin komisch vorkam, forderte sie den Kriminellen auf, die Wohnung zu verlassen. Stattdessen verweilte der Mann in der Wohnung und nahm eine Schmuckschatulle samt Inhalt. Die aufmerksame Dame griff jedoch nach ihrem Eigentum, woraufhin der Tatverdächtige ohne Beute die Flucht ergriff. Die Frau alarmierte die Polizei. Der Flüchtende ist Ende 20, circa 1,70 Meter groß, kräftig gebaut und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er hatte dunkelblonde Haare, keinen Bart und war mit einer langen Hose und einer olivgrünen Weste bekleidet. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht im Bereich der Berliner Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Odenwaldkreis

Erbach/Reichelsheim: Polizei lädt Interessierte zur Fahrradregistrierung ein

Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei im Odenwald Termine für das neue Serviceangebot „die Fahrradregistrierung“ an. Für die Veranstaltungen können sich Interessierte am Mittwoch (7.6.) telefonisch anmelden.

Die Fahrradregistrierungen finden beide am Freitag, den 16. Juni, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Lediglich die Örtlichkeiten unterscheiden sich voneinander. Sie können entweder ihr Rad auf dem Gelände der Polizeistation Erbach (Neue Lustgartenstraße 7 in 64711 Erbach) oder beim Bürgerbüro der Polizei in Reichelsheim (Bismarckstraße 24 in 64385 Reichelsheim) polizeilich registrieren lassen. Für die Registrierung werden ein Ausweisdokument, der Eigentumsnachweis und das Rad selbst benötigt.

Was genau ist die Fahrradregistrierung?

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes Rad polizeilich registriert werden.

Sie sind interessiert und wollen sich für eine der beiden Veranstaltungen anmelden? Dann melden Sie sich bei:

Polizeistation Erbach: Anmeldung hierzu am Mittwoch, den 7.

Juni, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter den Telefonnummern

06062/953-660 oder 06062/953-659

Juni, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter den Telefonnummern 06062/953-660 oder 06062/953-659 Polizei Reichelsheim: Anmeldungen hierzu am Mittwoch, den 7.

Juni, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer

06164/7569540

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/