Frankfurt-Bockenheim: Sachbeschädigungen in der Leipziger Straße

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochabend, den 31. Mai 2023, meldeten Anwohner

eine randalierende, durch die Leipziger Straße ziehende, Personengruppe. Aus der

Gruppe heraus wurde unter anderem auch Pyrotechnik gezündet. Es kam zu mehreren

Sachbeschädigungen.

Nach mehreren Mitteilungen konnten Polizeibeamte gegen 22:20 Uhr eine Gruppe von

20 bis 30 Personen im Bereich Bockenheimer Warte / Leipziger Straße feststellen,

welche dunkel gekleidet waren und auf dem Weg durch die Leipziger Straße mehrere

Rauchtöpfe zündeten. Als weitere Polizeistreifen eintrafen, entfernte sich die

Gruppe von der Leipziger Straße in Richtung des Kirchplatzes und von dort aus in

unterschiedliche Richtungen.

Im Nachgang konnten entlang der Leipziger Straße mehrere Sachbeschädigungen

festgestellt werden. Eine größere Papiermülltonne, die in Brand gesetzt wurde,

musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Darüber hinaus wurden zwei Werbetafeln

und ein Schaufenster entglast. An einem Fahrzeug wurde das Herstelleremblem

abgeknickt. Mehrere Hausfassaden und Schaufenster wurden außerdem durch

Graffitis mit den Schriftzügen „Free Lina, „ACAB“ und „AntiFa“ beschmiert.

Anwohner und Zeugen, die weitere Sachbeschädigungen feststellen, werden gebeten,

sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-54208 oder -53111

in Verbindung zu setzen.

Ein Zusammenhang mit der gestrigen Urteilsverkündung gegen Lina E. durch das OLG

Dresden, liegt aufgrund der Schriftzüge nah. Der Staatsschutz der Frankfurter

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Juni 2023: Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Mörfelder Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung

Wiesbaden, Mainzer Landstraße

Juni 2023: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Juni 2023: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Juni 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Mörfelder

Landstraße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: 34-Jähriger erleidet Schnittverletzungen

Frankfurt (ots) – (fue) Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen kam es am

Donnerstag, den 01. Juni 2023, gegen 01.25 Uhr, zu einer Auseinandersetzung

unter etwa 10 Personen in der Elbestraße, in Höhe der Hausnummer 31.

Zeugen verständigten die Polizei, die vor Ort noch zwei Geschädigte, 29 und 34

Jahre alt, feststellen konnte. Bei der Schlägerei wurden offensichtlich Schläge

und Tritte ausgeteilt. Der 34-Jährige wies zudem mehrere leichte

Schnittverletzungen im Oberkörperbereich auf. Diese wurden in einem Krankenhaus

ambulant behandelt.

Der Polizei gelang es später, den Tatverdächtigen, einen 40-Jährigen, in der

Düsseldorfer Straße festzunehmen. Eine Waffe konnte bei ihm nicht mehr

aufgefunden werden.

Bislang ist auch unklar, aus welchem Grund diese Auseinandersetzung stattfand.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 31. Mai 2023, gegen 21.30 Uhr, konnten

Zeugen in der Moselstraße eine Auseinandersetzung unter zwei Männer beobachten.

Dabei wurde durch den 34-jährigen Beschuldigten auch Pfefferspray gegen den

Geschädigten, einen 27-Jährigen, eingesetzt. Wie sich später herausstellte,

dürfte ein möglicherweise ein nicht geteilter Gewinn aus einem

Geldspielautomaten der Grund für die tätliche Auseinandersetzung gewesen sein.

Zudem entwendete der Beschuldigte dem Geschädigten noch einen nicht näher zu

beziffernden Bargeldbetrag aus der Hosentasche.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Eschersheim: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen konnten am Mittwoch, den 31. Mai 2023, gegen

11.15 Uhr, in der Maybachstraße einen Mann dabei beobachten, wie dieser ein dort

abgestelltes Trekkingrad entwendete und damit davonfuhr.

Der Zeuge verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Durch die gute

Personenbeschreibung gelang es einer Funkstreifenbesatzung den Tatverdächtigen

in der Eschersheimer Landstraße festzunehmen. Bei ihm handelt es sich um einen

40-jährigen Mann, der das entwendete Rad noch mit sich führte.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mutmaßliche Dealer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (REE) haben am Mittwochnachmittag (31.05.2023) eine

54-jährige Frau und einen 36-jährigen Mann in der Moselstraße festgenommen, die

sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln

verantworten müssen. Dabei stellten sie unter anderem Heroin sicher.

Gegen 13.30 Uhr bemerkten aufmerksame Beamte die zwei zusammenstehenden

Beschuldigten in der Moselstraße, welche sich in verdächtiger Art und Weise

„austauschten“. Beide weckten mit ihrem Verhalten das Interesse der Polizei, was

kurz darauf eine Kontrolle zur Folge hatte. Bei näherer Betrachtung und der

Eröffnung der Kontrollmaßnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann über 600

Euro Bargeld in den Händen hielt und beide zusammen offensichtlich das Geld

zählten. Doch das war noch nicht alles. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden sie

bei der Frau noch knapp 55 Gramm Heroin, sechs Subutex-Tabletten, eine Feinwaage

sowie ein Reizstoffsprühgerät auf. Die Beweismittel stellten die Beamten sicher.

Der 54-jährigen Frau und dem 36-jährigen Mann wurde zudem die Festnahme

eröffnet.

Während der Mann nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels

vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, kam die

wohnsitzlose Frau in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die 54-Jährige soll

heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen beide wird nun wegen des

Verdachts illegalen Rauschgifthandels ermittelt.

Frankfurt-Nordend: Versuchte Vergewaltigung – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am Montagabend, den 29. Mai 2023, ereignete sich im

Nordend ein sexueller Übergriff, bei dem eine 22-jährige Frau in ein Auto

gezerrt wurde. Die Geschädigte setzte sich bei der Tat zur Wehr. Zwei bislang

unbekannte Männer entkamen. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des

Verdachts einer versuchten Vergewaltigung und sucht Zeugen.

Die 22 Jahre alte Geschädigte befand sich gegen 21.30 Uhr auf dem Nachhauseweg,

als sie in der Nordendstraße von zwei Männern aus einem fahrenden Wagen heraus

angesprochen und gefragt wurde, ob sie mitfahren möchte. Sie ging daraufhin

weiter. An der Kreuzung Eckenheimer Landstraße / Nordendstraße zerrten die

Unbekannten die junge Frau unvermittelt in den Fond des Fahrzeugs. Als einer der

Täter versuchte, an ihr sexuelle Handlungen vorzunehmen, wehrte sie sich mit

Fußtritten. In der Folge ließen die Männer von der Geschädigten ab und warfen

sie im Bereich Eckenheimer Landstraße / Oederweg aus dem Fahrzeug. Die Frau

erlitt dabei diverse Schürfwunden. Passanten wurden auf sie aufmerksam und die

Polizei verständigt.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis. Über

sie ist lediglich bekannt, dass der Fahrer einen markanten Vollbart getragen

haben soll. Bei den von den zwei Männern genutzten Fahrzeug soll es sich um

einen dunklen Transporter mit Schiebetür gehandelt haben.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den

unbekannten Tätern und / oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der

Rufnummer 069 / 755 – 51399 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Insbesondere die Passanten, welche auf die Geschädigte trafen, werden gebeten,

sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Unterliederbach/Höchst/ Sossenheim/Sindlingen/Zeilsheim: 17. Polizeivier erhält zwei neue „Schutzleute vor Ort“ – Austausch am Infostand

Frankfurt (ots) – (dr) Am 04. Juni 2023 werden im Rahmen des „39.

Unterliederbacher Bürgerfestes“ die zwei neuen „Schutzleute vor Ort“ des 17.

Polizeireviers vorgestellt.

Das Polizeipräsidium Frankfurt lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu

ein, Frau Nicole Cuppens und Herrn Falk Heinrich gemeinsam auf dem Gelände der

Ludwig-Erhard-Schule als neue SvO zu begrüßen.

Gegen 11.00 Uhr werden sie offiziell von dem Leiter des Abteilungsstabes

Einsatz, Herrn Marco Weller, und dem neuen Leiter der Polizeidirektion Süd,

Herrn Erik Hessenmüller, in das Amt der Schutzfrau / des Schutzmanns vor Ort

eingeführt.

Wo: Ludwig-Erhard-Schule, Legienstraße 5, 65929 Frankfurt am

Main

Main Wann: 04. Juni 2023, um ca. 11.00 Uhr

Zukünftig stehen die 42-jährige Polizeihauptkommissarin Cuppens und der

45-jährige Polizeihauptkommissar Heinrich für die Stadtteile Unterliederbach,

Höchst, Sossenheim, Sindlingen und Zeilsheim als Ansprechpartner für

Ortsbeiräte, Gewerbetreibende, Institutionen, Vereine, Schulen und die

Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Darüber hinaus besteht bereits während des Festes die Möglichkeit, sich

persönlich mit Frau Cuppens und Herrn Falk am polizeilichen Informationsstand

auszutauschen und zu verschiedenen Themen wie beispielsweise dem Schutz vor

Trickdiebstählen oder dem richtigen Verhalten bei Schockanrufen beraten zu

lassen. Besucherinnen und Besucher können sich in der Zeit von 11.00 Uhr bis

15.00 Uhr an dem Stand informieren.

Die Frankfurter Polizei freut sich auf eine rege Teilnahme und viele

interessante Gespräche.