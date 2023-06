Angebliche Kaufinteressenten stahlen Münzsammlung – Kripo sucht Zeugen

Cölbe

Die Kripo Marburg sucht Zeugen, denen am Mittwoch, 31. Mai, in Cölbe, speziell gegen 18 Uhr plus minus 30 Minuten, beim Friedhof in Cölbe ein weißer Pkw, möglicherweise ein Ford Fiesta, aufgefallen ist. Wer hat das Auto in Cölbe gesehen? Wer kann Angaben zu dem Auto, dem Kennzeichen und/oder den Insassen machen?

Vermutlich nutzten insgesamt drei Männer das Auto. Nach bisherigen Ermittlungen wartete wahrscheinlich einer im Auto, während die beiden anderen den Anbieter einer im Internet zum Verkauf offerierten Münzsammlung aufsuchten. Zwei angebliche Kaufinteressenten betraten zunächst das Haus und begutachteten die Münzen. Nachdem einer unter dem Vorwand, die vereinbarte Summe holen zu wollen, die Wohnung bereits verlassen hatte, schafft es der andere, den Besitzer zu überrumpelten. Er ergriff die Münzsammlung und verließ fluchtartig das Einfamilienhaus. Durch den Versuch den Mann zu stoppen, erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Der Flüchtige geriet ins Straucheln und verlor dadurch etwa die Hälfte der Beute. Er konnte mit dem Rest Goldmünzen entkommen. Es handelt sich bei der Beute um 100 Euro-Münzen „Regensburg“ und „Mittelrheintal“ und um 50 Euro-Münzen „Hammerflügel“.

Da der Täter Richtung Steinbruch/Friedhof davonlief, vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit dem gesichteten weißen Pkw.

Von den beiden Männern, die im Haus waren, liegt eine Beschreibung vor. Einer war circa 20-25 Jahre alt, zwischen 180 und 185 cm groß und von schlanke Statur. Der akzentfreies Deutsch sprechende Mann mit mutmaßlich italienischen Wurzeln, er hatte sich auch mit einem italienisch klingenden Namen vorgestellt, hatte dunkle und leicht nach hinten gelockte Haare und einen Bart. Er trug ein weiß-grünes Lacoste-Poloshirt, eine weiße lange Hose und eine Sonnenbrille Sein Begleiter war ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwas kräftiger (ca. 100 Kilogramm schwer) und von gleichem Erscheinungsbild. Er hatte dunkle Haare und trug eine Baseballkappe.

Wer hat die beschriebenen Personen gesehen und kann weitere Angaben zu ihnen machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ausfall der Telefonanlage bei der Polizei Biedenkopf

Biedenkopf

Aufgrund von notwendigen Arbeiten an der Kommunikationstechnik ist die Polizeistation Biedenkopf am Samstag, 03. Juni, in der Zeit von 08 bis voraussichtlich 16 Uhr telefonisch nicht über die übliche Rufnummer erreichbar. Der Notruf ist davon nicht betroffen. In sonstigen notwendigen Fällen ist die Polizei Biedenkopf in dieser Zeit telefonisch über den Polizeiposten in Gladenbach unter der Rufnummer 06462/9168130 erreichbar. Die Erstattung einer Anzeige ist am Samstag, 03. Juni, zwischen 08 und 16 Uhr persönlich nicht bei der Polizei in Biedenkopf, sondern ausschließlich beim Polizeiposten in Gladenbach oder aber durch Nutzung der online-Wache möglich.

Wetter: Drogenfahrer gestoppt –

Gestern Abend zogen Marburger Polizisten einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 22.30 Uhr stoppte die Streife den Fahrer eines Hyundai. Konzentrations- und Reaktionstest ließen den Verdacht zu, dass der 45-Jährige aus Wetter Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain nach. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Den Hyundiafahrer erwarten Strafanzeigen wegen der Drogenfahrt sowie wegen weiterer Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Gladenbach: Reh springt Biker an –

Mit Schmerzen in der Brust überstand ein Motorradfahrer gestern Abend einen Zusammenprall mit einem Reh. Der 28-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit einem zweiten Motorradfahrer von Gladenbach in Richtung Weimar unterwegs. Ein weiterer Biker fuhr voraus. Plötzlich sprang ein Reh aus dem Graben auf die Fahrbahn. Der vorausfahrende Motorradfahrer konnte ausweichen. Das Reh sprang hoch und dem 28-Jährigen Biker gegen die Brust. Den Dautphetaler warf es von seiner Honda, seine Maschine fuhr noch ca. 150 Meter weiter und landete im Straßengraben. Das Reh blieb offensichtlich unverletzt und verschwand im angrenzenden Feld. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Verletzten und fuhr ihn anschließend zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Die Schäden an der Honda belaufen sich auf rund 2.000 Euro.

Münchhausen-Simtshausen: Auffahrunfall –

Zwei demolierte Fahrzeug und eine Leichtverletzte, das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls gestern Morgen in Simtshausen. Gegen 09.20 Uhr wollte die Fahrerin eines BMW X1 von der Niederaspher Straße auf die Bundesstraße 252 einbiegen und bremste ab. Dies erkannte die Fahrerin eines ihr folgenden Sharan zu spät und prallte in das Heck des BMW. Die 31-jährige BMW-Fahrerin aus Lennestadt klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. Die 59-Jährige Unfallfahrerin im VW blieb unverletzt. Die Blechschäden summieren sich auf mindestens 1.000 Euro.

Marburg: Mercedesstern erbeutet –

In der Straße „Afföllerwiesen“ vergriffen sich Unbekannte an einer E-Klasse. Der silberfarbene Benz parkte gestern, zwischen 14.35 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz Afföllerwiesen. Die Täter rissen den Stern von der Motorhaube und verkratzen Teile der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Seniorin im Woolworth bestohlen –

Im Woolworth in der Bahnhofstraße schlug gestern Nachmittag ein dreister Dieb zu. Zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr kaufte das betagte Opfer dort ein. Hierbei hatte sie einen Stoffbeutel, mit ihrem Geldbeutel darin, an ihren Rollator gehangen. In einem unbeobachteten Moment griff der Dieb in die Stofftasche und fingerte das Portemonnaie heraus. Ihm fielen eine geringe Menge an Bargeld, eine Bahn-Card und ein Führerschein in die Hände. Zeugen, die den Griff des Diebes in die an einem Rollator hängende Stofftasche im Woolworth beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 an die Marburger Polizei zu wenden.

Marburg-Wehrda: Corsas aufgebrochen –

Unbekannte Diebe brachen in der Siemensstraße zwei Opel einer Car-Sharing-Firma auf. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Täter in der Nacht vom 30.05.2023 auf den 31.05.2023 jeweils eine Scheibe der Corsas einschlugen und im Inneren nach Beute suchten. Aus den Handschuhfächern ließen sie Fahrzeugschlüssel, Tankkarten und Papiere mitgehen. Zudem montierten sie von einem der Opels die Nummernschilder „MR-QV 676“ ab. Die Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Siemensstraße, in Höhe des ehemaligen Fun-Parks, beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Nummernschilder machen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Lack zerkratzt –

Zwischen Pfingstmontag und dem gestrigen Mittwoch ließen Unbekannte ihre Zerstörungswut an einem aubergine- / lilafarbenen Opel Adam aus. Der Kleinwagen stand in der Wilhelm-Roser-Straße, in Höhe der Hausnummer 50. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Eine neue Lackierung wird rund 2.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: In AOK Geschäftsstelle eingestiegen –

Auf Beute aus der AOK-Geschäftsstelle im Rollwiesenweg hatten es Einbrecher abgesehen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu den Büros und suchten in Schränken und Rollwagen nach Beute. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Wertsachen mitgehen ließen. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Diebe zwischen Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 06.10 Uhr an der Geschäftsstelle beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg-Ockershausen: Nach Spiegelunfall abgehauen –

Die Marburger Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht im Zwetschenweg um Mithilfe. Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 18.00 Uhr bis Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 16 ein silberfarbener Toyota Yaris. Beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer den linken Außenspiegel des Kleinwagens und gab Fersengeld. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.