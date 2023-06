Magnetangler fischt Brandbombe aus der Fulda

Einen gefährlichen Fund hat ein 38-Jähriger aus dem Landkreis

Kassel am 30.5.2023 beim Magnetangeln an der Fulda in Kassel gemacht. Unweit der

Hafenbrücke zog der Mann eine am Flussgrund liegende Brandbombe (Gewicht: ca. 10

kg) mit einem starken Magneten und einer Leine ans Ufer. Glücklicherweise

informierte der „Magnetangler“ umgehend die Polizei. Kräfte des Polizeirevier

Ost und der Feuerwehr Kassel sicherten den Fundort bis zum Eintreffen des

Kampfmittelräumdienstes. Die aus dem 2. Weltkrieg stammende Brandbombe konnte

anschließend gefahrlos abtransportiert werden.

In diesem Zusammenhang weist die Wasserschutzpolizei darauf hin, dass das

Magnetangeln an Bundeswasserstraßen, und damit auch an Fulda, Werra und Weser,

grundsätzlich verboten ist. Wie in diesem Fall kann nicht ausgeschlossen werden,

dass sich noch Bomben, Granaten oder andere Munitionsreste im Fluss befinden und

die Gegenstände bei einer unkontrollierten Bergung explodieren. Hinzu kommen

weitere Gefahren für den Schiffsverkehr, die sich durch ein mögliches Verlagern

von metallischen Fundstücken oder durch die ausgeworfene Leinen beim

Magnetangeln ergeben. Gegen den Magnetangler wird ein Bußgeldverfahren

eingeleitet.

Räuber versucht vergeblich Handtasche zu entreißen und flüchtet: Festnahme durch Polizei bei Fahndung

Kassel-Nord: In der gestrigen Nacht zum heutigen Donnerstag, im Zeitraum zwischen 23:10 Uhr und 23:30 Uhr, fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Fiedlerstraße in Kassel. Sie wurde von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen und als sie anhielt, versuchte dieser ihr die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Ein zufällig vorbeikommender Passant eilte lautstark zur Hilfe. Dies führte dazu, dass der Räuber von seinem Opfer abließ und die Flucht ergriff.

Unmittelbar nachdem die Überfallene den versuchten Raub anzeigte, wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte zur Fahndung entsandt. In der Nähe des Tatorts trafen sie einen 32-jährigen, derzeit in Kassel wohnhaften Tatverdächtigen an, auf den die zuvor abgegebene Beschreibung zutraf. Die Beamten nahmen den Mann fest und führten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in dem zentralen Polizeigewahrsam zu. Die Ermittlungen dauern an und werden beim für Raubdelikte zuständigen K35 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Diebe zerstören Schaufenster und dringen in Einkaufsmarkt ein: nach Einbruch in Lebensmittelmarkt sucht die Polizei nach Zeugen

Espenau-Mönchehof: In der vergangenen Nacht, im Zeitraum zwischen 02:46 Uhr und 02:52 Uhr zerstörten Einbrecher unter erheblicher Gewalteinwirkung mit einem Kanaldeckel das Fenster eines Lebensmittelmarktes in der Goethestraße. Dort versuchten sie Tabakwaren zu entwenden, ließen jedoch aus nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die nach Mitteilung der Tat entsandte Streife der Kriminalpolizei konnte am Ereignisort nur noch die Spuren der Tat sichern. Nach Sichtung einer Videoaufzeichnung können die zwei derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

schlanke Statur

heller Kapuzenpullover

helle Jeans

dunkle Sportschuhe

dunkle Handschuhe

Täter 2:

männlich

schlanke Statur

heller Kapuzenpullover

dunkle Handschuhe

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kripo Kassel bitten Zeugen nun darum, sich mit Hinweisen unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.