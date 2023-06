BMW in Vollbrand

Am Nachmittag des 01.06.2023 befuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Erlangen gegen 16:50 Uhr mit seinem Peugeot (E-Fahrzeug) die A7 aus Richtung Kassel kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes bemerkte der Fahrer kurz vorm Pommer eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Daher steuerte er den PKW auf den Standstreifen sowie die anschließende Grünfläche und stellte diesen dort ab. Kurz darauf stand der PKW in Vollbrand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Für die Löscharbeiten durch die Feuerwehr war die Autobahn ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Am Fahrzeug sowie der Böschung entstand ein Sachschaden von ca. 40000 EUR.

Da es sich um ein E-Fahrzeug handelte, musste es in einem speziellen Hochvolt- Container abtransportiert werden.

Auf der Anfahrt der Feuerwehr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Feuerwehrfahrzeug wegen nicht ordnungsgemäß gebildeter Rettungsgasse. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Feuerwehrfahrzeug konnte den Einsatz leicht beschädigt fortsetzen.

Auffahrunfall

Petersberg. Eine 24-jährige BMW-Fahrerin aus Fulda, ein 44-jähriger VW-Fahrer aus Berlin und sein 36-jähriger Beifahrer aus Leipzig wurden bei einem Unfall am Mittwoch (31.05.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 9 Uhr die Lindenstraße in Richtung Ortsmitte Margretenhaun, als er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten musste. Die nachfolgende BMW-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (31.05.) erlitt ein achtjähriger Junge leichte Verletzungen. Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 12.45 Uhr die Straße „Am Jagdstein“ in Fahrtrichtung der Straße „Am Kleegarten“. Zur gleichen Zeit überquerte der Junge nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Tretroller, ohne zuvor anzuhalten, den dortigen Fußgängerüberweg. Der Mercedes-Fahrer bremste zwar, konnte aber eine Berührung seines Fahrzeugs mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Achtjährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem geringer Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Freitag (26.05.), in der Zeit von 17 Uhr bis 17.15 Uhr, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Wenden mit seinem Fahrzeuggespann, der Personaleingang mit Drehkreuz einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro. Bei dem verursachenden Gespann könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen möglicherweise um einen Lkw mit Anhänger gehandelt haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gewalttätiger Exhibitionist sorgt für Ärger (FOTO)

Fulda (ots) – Nicht von seiner besten Seite zeigte sich ein 31-jähriger Mann aus

Obertshausen (Landkreis Offenbach) gestern Vormittag (31.5. / 10:50 Uhr) im

Bahnhof Fulda. Zuvor fiel der 31-Jährige im Regionalexpress (RE 4508) auf der

Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Fulda negativ auf, da er einem 60-jährigen

Reisenden grundlos an die Gesäßtasche fasste. Nachdem der 60-jährige Mann aus

Hanau ihn aufforderte, die Handlungen zu unterlassen, schlug der 31-Jährige

unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht des Opfers. Bei Halt im Bahnhof

Fulda verließ er anschließend den Zug in zunächst unbekannte Richtung. Gegen

11:20 Uhr traf das 60-jährige Opfer auf Gleis 8 erneut auf den gewalttätigen

31-Jährigen und wollte ihn aufgrund der vorherigen Situation zur Rede stellen.

Daraufhin schlug er dem 60-jährigen erneut ins Gesicht und zog anschließend die

Hose runter, um sein Geschlechtsteil zu zeigen. Eine verständigte Streife des

Bundespolizeireviers Fulda konnte den 31-Jährigen schließlich festnehmen und zur

Dienststelle mitnehmen.

Polizisten beleidigt! Im Bundespolizeirevier Fulda führte er sein Verhalten fort

und entblößte sich erneut vor den Beamten. Außerdem beleidigte er sie mehrfach

und drohte ihnen mit Gewalt. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle

ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat

die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu

dem Fall machen kann oder selbst Opfer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich

unter der Telefon-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Rollerdiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (31.05.) einen grauen Roller des Herstellers Peugeot. Das Zweirad im Wert von circa 1.500 Euro stand vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. Der Roller wurde einige Zeit später beschädigt im Nahbereich des Tatorts aufgefunden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. In der Otfrid-von-Weißenburg-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.05.) einen schwarz-silbernen Roller des Herstellers Cixi King mit dem Versicherungskennzeichen 931 JMR. Das Fahrzeug stand auf dem Gehweg und hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen am Mittwoch (31.05.), zwischen 13 Uhr und 23.45 Uhr, in der Sturmiusstraße einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot im Wert von 700 Euro. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 086 JMS stand dort auf dem Gehweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Fulda. Am frühen Montagmorgen (29.05.) kam es gegen 5 Uhr vor einer Gaststätte in der Mühlenstraße zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet dort ein 33-jähriger Mann aus Fulda mit einem Unbekannten in Streit. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Fuldaer vom Unbekannten mit Fäusten geschlagen und getreten wurde. Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pferde verletzt – Zeugen gesucht

Tann. Am Mittwochmorgen (31.05.) wurden bei zwei Pferden auf einer Koppel am südlichen Ortsrand des Ortsteils Günthers, im Bereich der Straße „An der Ecke“, Verletzungen festgestellt. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass Unbekannte sich zwischen Dienstagnachmittag (30.05.) und Mittwochmorgen (31.05.) unerlaubt auf die Weide begeben und dort den Pferden die Verletzungen – bei einem Tier im Genitalbereich – zugefügt haben. Ein Tierarzt musste die Vierbeiner in der Folge medizinisch behandeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet entsprechende Beobachtungen an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Trickbetrug

Rotenburg a.d. Fulda. Während eines Bezahlvorgangs am Mittwochmittag (31.05.), gegen 12 Uhr, in einem Geschäft in der Breitenstraße, steckte eine bislang unbekannte Frau unbemerkt mehrere durch einen Kassierer herausgegebene Wechselgeldscheine ein. Anschließend wies die Betrügerin den Mitarbeiter darauf hin, dass er ihr zu wenig Wechselgeld ausgehändigt habe. Der Mann glaubte den Angaben der Schwindlerin zunächst und übergab ihr weitere Geldscheine. Als er den Betrug wenig später bemerkte, informierte er die Polizei. Die Frau kann als circa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß, mit schwarzen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit habe sie eine schwarz-weiß-karierte Hemdjacke und eine schwarze Jeans getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Polizeibeamte an Telefon – Zeugenaufruf

Bad Hersfeld. Besonders hinterhältig ist der Betrug durch den sogenannten „Falschen Polizeibeamten“ am Telefon.

Eine lebensältere Dame aus Bad Hersfeld riefen Unbekannte am Mittwoch (31.05.) an und gaben sich als Polizeibeamte aus. In der Nachbarschaft der Frau sei eingebrochen worden und nun Sorge man sich ebenfalls um die Sicherheit der Rentnerin sowie ihre Wertgegenstände. Auch ein Mitarbeiter der örtlichen Bankfiliale sei in die kriminellen Machenschaften verstrickt. Die Dame glaubte den Angaben der Betrüger und übergab in den Abendstunden, gegen 21.30 Uhr, einem ihr unbekannten Mann, der sich als Polizist ausgab, in der Wehneberger Straße einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag sowie eine Bankkarte. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Mann in Begleitung einer weiteren männlichen Person, welche dauerhaft telefonierte und sich etwas abseits der Geldübergabeörtlichkeit aufhielt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

