Main-Taunus: Die Polizei-News

Mutwillig beschädigte PKW in Eschborn, Nordstraße, Samstag, 27.05.2023, 23:30 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 13:00 Uhr, Berliner Straße, Dienstag, 30.05.2023, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 31.05.2023, 09:30 Uhr

(da)Am Mittwoch erhielt die Polizei Kenntnis von zwei mutwillig beschädigten PKW in Eschborn. In einem Fall zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite einer schwarzen Mercedes E-Klasse. Diese parkte von Samstag, 23:30 Uhr auf Dienstag, 13:00 Uhr in der Nordstraße. Wer den rund 200EUR hohen Schaden verursacht hat, ist bisher nicht bekannt. Noch härter traf es einen in der Berliner Straße geparkten Hyundai IONIQ. Dieser stand von Dienstag, 21:30 Uhr auf Mittwoch, 09:30 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Schulturnhalle. In dieser Zeit wurde der PKW Ziel mutwilliger Zerstörungswut. Unbekannte zerkratzten das Fahrzeug ringsherum, schlugen ein Rücklicht ein und rissen einen Türgriff ab. Sie verursachten somit einen Sachschaden von über 3.000EUR. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim befasst sich nun mit beiden Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 / 9695-0 entgegen.

Bad Sodener Bevölkerung bleibt bei Schockanruf gelassen, Bad Soden, 31.05.2023

(da)“Mama, Mama! Ich hatte einen Autounfall!“ So oder so ähnlich gingen am gestrigen Mittwoch eine Vielzahl an Anrufen bei der Bad Sodener Bevölkerung ein. So verstörend eine solche Nachricht auch sein kann, blieben die Angerufenen zunächst ruhig und ließen sich nicht durch die emotionalen Stimmen am Telefon aus der Fassung bringen. Einen schweren Autounfall hatte hier nämlich niemand. Vielmehr handelte es sich um die professionellen Betrugsversuche, bei denen geschulte Telefonbetrüger mit den Sorgen und Ängsten ihres telefonischen Gegenübers spielen und dieses so um dessen Erspartes bringen wollen. Nach den Hilfeschreien der vermeintlichen Tochter oder Sohnes wird das Telefon meist an vermeintliche Polizisten, Staatsanwälte oder sogar Richter weitergegeben, die eine Kaution zur Freilassung der Angehörigen einfordern. Auch wenn hier alles richtiggemacht wurde, Anrufe dieser Art führen doch leider immer wieder zum Erfolg. Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Paket aus unverschlossenem PKW entwendet, Bad Soden-Neuenhain, Drei-Linden-Straße, Dienstag, 30.05.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 31.05.2023, 14:15 Uhr

(da)Ein unverschlossener PKW in Bad Soden-Neuenhain verleitete in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte zu einem Diebstahl. Der PKW, eine Mercedes G-Klasse, parkte von Dienstag, 15:00 Uhr auf Mittwoch, 14:15 Uhr in der Drei-Linden-Straße. In ihm befand sich ein Paket sowie Münzgeld. Vermutlich machten sich Unbekannte zunutze, dass der Mercedes nicht ordentlich verschlossen worden war und stahlen das Paket samt Kleingeld. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn ist nun mit dem Fall betraut und nimmt unter 06196 / 9695-0 Hinweise entgegen. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere Navigationsgeräte, Handys und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Oft auch tagsüber werden Scheiben eingeschlagen und „auf die Schnelle“ die Fahrzeuge ausgeräumt.

Unfallflucht in Tiefgarage,

Bad Soden, Kronberger Straße, Mittwoch 31.05.2023, 09:30 Uhr bis 10:15 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht. In einer Tiefgarage in der Kronberger Straße hatte eine bisher unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Unfall mit dem daneben befindlichen PKW verursacht. So musste die Halterin eines schwarzen BMW 520d gegen 09:30 Uhr feststellen, dass ihr in der Tiefgarage abgestellter PKW Kratzer links hinten an der Stoßstange aufwies. Dieser Schaden in Höhe von ca. 2.500EUR war beim Verlassen des Fahrzeugs gegen 10:45 Uhr noch nicht vorhanden. Die hierfür verantwortliche Person informierte weder die Polizei bezüglich des Unfalls noch wartete sie an der Unfallstelle, um mit der Halterin des BMW die Personalien zur Schadensregulierung auszutauschen. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst und nimmt Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.