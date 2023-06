Wiesbaden: Die Polizei-News

Exhibitionist zugange,

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 31.05.2023, 09.55 Uhr,

(pl)In der Wörther-See-Straße in Biebrich ist am Mittwochvormittag im Umfeld

einer Schule ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann habe sich gegen 09.55 Uhr

zwei Schulkindern in schamverletzender Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll ca.

1,70-1,75 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur, ein jugendliches

Erscheinungsbild, schwarze kurze lockige Haare sowie einen Kinnbart gehabt

haben. Getragen habe er ein rotes Oberteil. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Schaperstraße, Mittwoch, 31.05.2023, 15:20 Uhr bis 17:50 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Wiesbaden in der Schaperstraße zu einem

Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Gesamtschaden von mehreren Tausend

Euro entstand. Zwischen 15:20 Uhr und 17:50 Uhr gelangten der oder die Täter

durch den Garten an das Gebäude und drangen in dieses gewaltsam ein. Die

Innenräume wurden durchsucht und dabei unter anderem Schmuck und elektronische

Geräte entwendet. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der

Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

Navigationsgerät und Lenkrad aus Pkw ausgebaut, Wiesbaden-Biebrich,

Prießnitzstraße, Mittwoch, 31.05.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023,

06:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht bauten unbekannte Täter aus einem in der

Prießnitzstraße in Biebrich abgestellten BMW das Navigationsgerät sowie das

Lenkrad aus und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von mehreren Tausend

Euro. Wie der oder die Täter zwischen gestern, 20:00 Uhr und heute Morgen, 06:00

Uhr in das Fahrzeug gelangten, ist unbekannt. Von den Einbrechern fehlt jede

Spur. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Medizinisches Gerät aus Pkw entwendet, Wiesbaden, Biebrich, Salizestraße,

Mittwoch, 31.05.2023, 12:00 Uhr bis 13:20 Uhr

(he)Gestern Mittag entwendeten Unbekannte aus einem in der Salizestraße in

Biebrich abgestellten Pkw medizinisches Gerät im Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise auf die Diebe liegen nicht vor. Der graue Passat Kombi stand zwischen

12:00 Uhr und 13:20 geparkt an der Straße. Auf unbekannte Art und Weise

verschafften sich die oder der Täter Zugang in das Innere und stahlen unter

anderem ein Gerät zur Durchführung eines Sehtests. Das 5.Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611)345-2540 um

Hinweise zu dem Diebstahl.

Fahrer flüchtet von Unfallstelle – hoher Sachschaden! Hinweise erbeten!

Wiesbaden, Waldstraße, Mittwoch, 31.05.2023, 23:55 Uhr

(he)In der zurückliegenden Nacht kam es kurz vor Mitternacht in der Waldstraße

zu einer Verkehrsunfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen, bei der ein

Sachschaden von über 30.000 Euro entstand, der verursachende Fahrzeugführer

jedoch von der Unfallstelle flüchtete. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren ein

Saab und ein Passat mit hoher Geschwindigkeit die Waldstraße aus Richtung

Schiersteiner Straße kommend in Richtung Biebrich. In Höhe der Hausnummer 24

verlor der Fahrer des Saabs aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Volvo.

Dieser wird durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor geparkten Ford

geschleudert. Der Ford wiederum wird ebenfalls auf das vor ihm stehende Fahrzeug

geschoben, einen Opel Corsa. Damit nicht genug schleudert der Saab nach seiner

ersten Kollision mit dem Volvo quer über die gesamte Waldstraße und stößt auf

der linken Fahrbahnseite mit einem abgestellten Wohnanhänger zusammen, bevor er

dann an einem Baum zum Stehen kam. Aus dem verunfallten Saab seien zwei Männer

ausgestiegen und in Richtung Biebrich geflüchtet. Der Passat sei in Richtung

Schiersteiner Straße von der Unfallstelle geflüchtet. Der Passat soll grau und

an der Front beschädigt gewesen sein. Beschreibung der zu Fuß Flüchtigen: Erste

Person: männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, gelbe, kurze Hose, dunkles

Oberteil und helle Haare. Zweite Person: männlich, ca.180-185cm groß, dunkle

Jogginghose, weißes Oberteil. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich

zumindest eine der zwei flüchtenden Personen bei dem Verkehrsunfall Verletzungen

zugezogen hat. Der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2240 um

Hinweise zu den beteiligten Personen sowie dem Passat.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 31.05.2023, 17.00 Uhr bis 01.06.2023, 01.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei Kontrollen im Rahmen des

Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren ab 17.00 Uhr bis

in die Nacht hinein in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten

unterwegs. Insgesamt wurden 27 Personen kontrolliert und fünf

Ermittlungsverfahren wegen aufgefundener Betäubungsmittel eingeleitet. Die

Betäubungsmittel wurden bei Kontrollen im Bereich Helenenstraße, Reisinger

Anlagen, Rheinstraße sowie Kirchgasse aufgefunden. Innerhalb der

Waffenverbotszone konnten keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder

andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone

untersagt ist, festgestellt werden. Kein Messer bedeutet auch keine Gefahr, dass

ein solches bei einer Auseinandersetzung eingesetzt wird und möglicherweise

schwere Verletzungen verursacht.

Verkehrsunfallflucht nach verbotswidrigen Befahren der Rettungsgasse

Wiesbaden (ots) – Am Donnerstag, den 01.06.2023, gegen 16:10 Uhr ereignete sich

auf der A3, zwischen der Rastanlage Medenbach und der Anschlussstelle

Niedernhausen Fahrtrichtung Köln ein Unfall, bei dem es zeitweilig zu

Fahrbahnsperrungen kam. Im Rückstau nutzte der Fahrer eines VW ID 3 mit der

auffälligen Fahrzeugfarbe blau-gelb zwischen 16:40 h und 17:20 h verbotswidrig

die Rettungsgasse und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Fahrzeugen

hindurch. Hierbei kollidierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite mit dem linken

Außenspiegel eines im Stau stehenden BMW´s. Nach diesem Unfall setzte dieser VW

ID3 die Fahrt rücksichtslos fort und beging Fahrerflucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden,

vorzugsweise bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden, unter Angabe der Tgb.

Nr.: VU/0631565/2023

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Bad Schwalbach (ots) – Tatzeit: Donnerstag, 01.06.23, 14.40 Uhr Tatort:

Gemarkung Bad Schwalbach, Bundesstraße 260, Höhe Langenseifener Stock

Ein 36-jähriger Mann aus Mainz befuhr mit seinem 1er BMW die Bäderstraße aus

Richtung Nassau kommend in Richtung Wiesbaden. Kurz hinter dem Langenseifener

Stock kam der BMW aufgrund wahrscheinlicher Reifenproblemen auf die

Gegenfahrspur und touchierte einen entgegenkommenden Sattelzug. Dadurch geriet

der BMW ins Schleudern und stieß gegen das hinter dem Lkw fahrende Fahrzeug

einer 76-jährigen Frau aus Bad Schwalbach. Weiter wurde der BMW dann nach links

gegen die Leitplanke und danach gegen das Auto eines 27-jährigen Mannes aus

Berndroth, welcher ebenfalls in Richtung Nassau unterwegs war, geschleudert. Der

Fahrer des BMW wurde durch die verschiedenen Anstoßstellen verletzt und musste

in einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gefahren werden. Der

52-jährige Beifahrer im BMW wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. An

allen vier beteiligten Fahrzeugen, als auch an der Leitplanke entstand

Sachschaden. Dieser wird auf 50.000EUR geschätzt. Die Bundesstraße musste für

den Zeitraum der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten für ca 1 1/2 Stunden

voll gesperrt werden.

Betrunkener beschädigt Pkw und leistet Widerstand,

Hünstetten-Görsroth, Hessenstraße, Mittwoch, 31.5.2023, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Ein deutlich alkoholisierter Mann hat am Mittwochabend in Görsroth zunächst

ein Fahrzeug beschädigt und dann während seiner Festnahme Polizisten angespuckt

und attackiert. Gegen 18:30 Uhr meldeten Anwohner der Hessenstraße einen

randalierenden Mann, welcher gegen Fahrzeuge schlagen würde und bereits einen

geparkten Pkw beschädigt hätte. Eine umgehend entsandte Streife konnte den Mann

am Ortsausgang antreffen und kontrollieren. Der wohnsitzlose 34-Jährige hatte

zuvor ordentlich Alkohol getrunken, das Atemalkoholgerät zeigte bei ihm einen

Wert von knapp drei Promille an. Dieser hohe Wert schien auch das Verhalten des

Mannes stark zu beeinträchtigen, so erweckte er einen orientierungslosen und

wirren Eindruck und sollte die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten mit

zur Dienststelle begleiten. Während der Fahrt spuckte er dann einen der

Polizisten an und versetzte dem zweiten einen Kopfstoß. Die Fahrt ging somit

direkt in den Polizeigewahrsam, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Auf

Anordnung eines verständigten Richters musste der 34-Jährige die Nacht im

Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun gleich zwei Ermittlungsverfahren,

einmal wegen Sachbeschädigung und einmal wegen Widerstand. Der leichtverletzte

Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.

Diebe suchen Tiefgarage auf,

Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße, Montag, 29.05.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag,

30.05.2023, 10:00 Uhr

(fh)Das Ladegerät eines E-Bikes sowie eine Bauchtasche samt Bargeld waren in der

Nacht zum Dienstag die Beute von Dieben in Idstein. Diese hatten sich zwischen

Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr wohl in einem unbeobachteten Moment

Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der

Schulze-Delitzsch-Straße verschafft und dort die besagten Gegenstände aus einem

Abteil entwendet. Der Wert des Diebesgutes bewegt sich im dreistelligen Bereich.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation

Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

Frau fährt mit fast vier Promille Auto, Bad Schwalbach, B 260 / L 3456

Mittwoch, 31.05.2023, 23:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch gelang es der Polizei in Bad Schwalbach eine

erheblich alkoholisierte Fahrerin aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 23:30 Uhr

meldete eine Zeugin einen auffällig fahrenden Peugeot, der auf der B 260 in

Richtung Bad Schwalbach unterwegs sei. Dieser sei bereits mehrfach in den

Gegenverkehr geraten. Umgehend fuhr eine Polizeistreife zur beschriebenen

Örtlichkeit und konnte nach kurzer Suche das beschriebene Auto in Höhe der L

3456 antreffen. Nicht nur fiel den Beamten die beschriebene, sehr unsichere

Fahrweise auf, auch der Fahrzeugblinker war im Dauerbetrieb. Die Fahrerin, eine

32 Jahre alte Frau aus Bad Schwalbach, wurde umgehend einer Kontrolle

unterzogen. Sofort stieg den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase,

weiterhin lagen mehrere Bierdosen im Innenraum verteilt. Ein durchgeführter

Alkoholtest bestätigte die deutlichen Anzeichen und offenbarte einen Wert von

knapp 4 Promille. Die Bad Schwalbacherin wurde in der Folge zur Dienststelle

gebracht, wo eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein

sichergestellt werden mussten. Im Anschluss durfte sie die Polizeistation zu Fuß

wieder verlassen.

Zusammenstoß mit Radfahrerin – Zeugen gesucht, Idstein, Limburger Straße / Am

Hexenturm / Gerichtsstraße, Kreisel in Höhe der Polizeistation, Donnerstag,

25.05.2023, 07:40 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag ereignete sich im Verkehrskreisel der Limburger

Straße nahe der Idsteiner Polizeistation ein Verkehrsunfall, bei dem eine

Radfahrerin verletzt wurde und die mittlerweile namentlich bekannte

Unfallverursacherin den Unfallort unerlaubt verließ. Es werden Zeugen des

Unfallablaufs gesucht. Gegen 07:40 Uhr fuhr eine 18 Jahre alte Radfahrerin aus

Richtung der Gerichtsstraße in den besagten Kreisverkehr ein. Während sich die

Heranwachsende bereits im Kreisel befand, fuhr eine 58 Jahre alte Fahrerin eines

weißen Jeep von der Limburger Straße kommend ebenfalls in den Kreisel ein und

übersah die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 18-Jährige

leicht verletzte. Sie fuhr daraufhin aus dem Kreisverkehr heraus, um einige

Meter entfernt am Fahrbahnrand auf die Autofahrerin zu warten. Diese fuhr jedoch

in Richtung Gerichtsstraße davon, ohne ihren Pflichten in Folge des Unfalls

nachzukommen. Im Nachgang konnte die Fahrerin des Pkw jedoch polizeilich

ermittelt werden.

Während des Unfalls soll reger Fahrzeugverkehr im Bereich des Kreisels

geherrscht haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum

genauen Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei

der Polizeistation Idstein zu melden.