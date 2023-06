Vermisste Person wohlbehalten daheim angetroffen

Neuhofen (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 gegen 18:30 Uhr, wird eine vermisste Person am Badeweiher „An der Steinernen Brücke“ mitgeteilt. Eine Passantin hatte eine Frau beobachtet, wie diese in den See zum Schwimmen ging. Nachdem der Passantin nach etwa 90 Minuten die Badesachen der Frau am Uferbereich auffielen und sie nicht gesehen hatte, dass die Frau aus dem Wasser kam, verständigte die Passantin die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Während der Suchmaßnahmen nach der vermeintlich vermissten Frau im Wasser kam deren Ehemann vor Ort, um die Badesachen seiner Frau, welche diese nach dem Schwimmen vergaß, abzuholen.

Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Ehefrau um die vermeintlich vermisste Person gehandelt hat. Die 41-Jährige konnte wohlbehalten daheim angetroffen werden und bestätigte, dass sie zuvor im See schwimmen war und hiernach ihre Badesachen am See vergaß.

Ortswappen entwendet

Altrip (ots) – Im Zeitraum vom 26.05.2023 gegen 17 Uhr bis 30.05.2023 um 08 Uhr, wurde das Ortswappen der Gemeinde Altrip, welches an einer Säule auf dem Partnerschaftsplatz hinter dem Rathaus angebracht war, durch Unbekannte entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der 06235 495-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Otterstadt (ots) – Am 29.05.2023 gegen 14 Uhr befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die Kollerstraße in Richtung Ortsausgang/L 535. Währenddessen fuhr eine 32-jährige PKW-Fahrerin von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr der Kollerstraße ein und übersah den von links kommenden Motorradfahrer, der daraufhin mit dem PKW kollidierte.

Infolge der Kollision stürzte der 30-Jährige, rutschte gegen die Front eines geparkten PKW und verletzte sich hierbei am Oberschenkel. Der Rettungsdienst verbrachte den 30-Jährigen in ein Krankenhaus.

Das Motorrad verlor Betriebsstoffe, weswegen die Beamten die Feuerwehr informierten.

Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 6.000 Euro.

Verkehrsunfall

Otterstadt (ots) – Am 01.06.2023 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 76-jährige Frau mit ihrem Kia die K23 kommend von Otterstadt in Richtung „Kollerinsel“. An der abknickenden Vorfahrtsstraße wollte die Frau auf die K31 auffahren. Ein 63-jähriger Motorradfahrer welcher die K23 in Richtung Otterstadt befuhr, missachtete die Vorfahrt und kollidierte Frontal mit dem Pkw.

eide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf

ca. 15.000 EUR. Der Motorradfahrer wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.