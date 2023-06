Nach Parkrempler erfolglos geflüchtet

Speyer (ots) – Am 31.05.2023 gegen 22:05 Uhr fuhr eine 34-jährige rückwärts aus ihrer Parklücke auf einem Parkplatz in der Unteren Langgasse und kollidierte hierbei aus Unachtsamkeit mit der linken Vorderseite eines geparkten SUV. Der verursachte Fremdschaden liegt bei ca. 700 Euro. Die 34-Jährige stieg aus und schaute sich den SUV an.

Anschließend entfernte sie sich mit ihrem PKW unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Aufmerksame Zeugen hatten sich allerdings das Kennzeichen der 34-Jährigen notiert und führten die Polizeibeamten zu ihr.

Die Beamten suchten die 34-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf, leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen sie ein und hörten die Dame zum Tatvorwurf an.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Speyer (ots) – Am 31.05.2023 gegen 14:15 Uhr bog ein 61-jähriger PKW-Fahrer von der Petronia-Steiner-Straße nach links in die Remlingstraße ab und übersah hierbei einen 40-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn der Remlingstraße überquerte.

Die Motorhaube des PKW kollidierte mit dem Fußgänger, wodurch dieser stürzte und sich eine Verletzung am Handgelenk sowie eine Schürfwunde am Bein zuzog.

Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Ein vollendeter und ein versuchter Rollerdiebstahl – Weitere Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 gegen 23:10 Uhr, nahm eine aufmerksame 15-Jährige am Königsplatz 2 Personen wahr, die einen Motorroller schoben. Die 15-Jährige sprach die Personen an, worauf diese den Roller stehen ließen und wegrannten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Beschädigungen am Roller fest, die von einer gewaltsamen Überwindung des Lenkradschlosses herrühren. Der Sachschaden liegt bei ca. 150 Euro.

Bereits zwischen 19:30-22:55 Uhr hatten unbekannte Täter einen Motorroller im Wert von ca. 1.100 Euro am Postplatz entwendet und hierbei ebenfalls das Lenkradschloss überwunden.

Zeugenangaben zufolge waren die unbekannten Tatverdächtigen am Königsplatz beide männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß und einer von Beiden trug eine graue Jogginghose.

Zur Tat am Postplatz liegt bislang keine Täterbeschreibung vor. Die Polizei bittet Zeugen darum, Angaben zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen telefonisch an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Kontrollen der Polizei Speyer am Mittwoch

Speyer (ots) – Gegen 20:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Landauer Straße ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer auf, der auf ca. 70 km/h beschleunigte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen waren, die zu einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 70 km/h führten.

Hiermit war die Betriebserlaubnis erloschen und die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Da der Fahrer zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, leiteten die Beamten weiterhin ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr richtete die Polizei eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein. Hierbei kontrollierten die Beamten insgesamt 43 Fahrzeuge und ahndeten in sieben Fällen das Nichtmitführen eines Warndreiecks bzw. des Verbandskastens oder der Warnweste, in vier Fällen das Nichtmitführen von Führerschein oder Fahrzeugschein und in drei Fällen eine Überschreitung der Frist für die Durchführung der Hauptuntersuchung.

Außerdem verwarnten die Beamten drei Fahrradfahrer wegen der Benutzung des falschen Radwegs. Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW die Kontrollstelle, bei dem die Beamten Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ein 25-Jähriger befuhr kurz nach Mitternacht die Kontrollstelle mit seinem PKW. Die Beamten stellten fest, dass sein Führerschein wegen einer verhängten Fahrerlaubnissperre in amtlicher Verwahrung war. Sie untersagten dem 25-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.