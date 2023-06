Worms

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Glücklicher Weise nur leicht verletzt wurde ein 65-jähriger Wormser bei einem Alleinunfall unter Alkoholeinfluss am Mittwoch. Gegen 09:45 Uhr war der Mann auf der Abenheimer Landstraße (K18) unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und von der Straße abkam. Dort überfuhr er mehrere Verkehrszeichen bis sein Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam und zu brennen begann.

Der 65-Jährige konnte sich selbstständig befreien, musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zwischenzeitlich in Vollbrand stehende PKW wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest 1,47 Promille. Darüber hinaus berichtete ein entgegenkommender Autofahrer, dass es fast zu einer Kollision mit ihm gekommen wäre. Dem 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Abenheimer Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Löscharbeiten

voll gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbrüche in Kleingärten

Worms (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zu mindestens 3 Einbrüchen in Kleingärten. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte eine Eigentümerin gegen 01:00 Uhr auf ihrer Videokamera beobachten, wie zwei Männer die Tür ihres Gartenhauses aufbrachen. Die bislang unbekannten Täter betraten den an der Landgrafenstraße zwischen Worms-Pfiffligheim und Leiselheim gelegenem Kleingarten über einen heruntergedrückten Maschendrahtzaun und entwendeten eine Kettensäge.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Männer nicht mehr festgestellt werden. Wie sich erst später herausstellte, war ein weiterer Kleingarten in gleicher Weise betroffen. Dort wurde das mögliche Diebesgut jedoch zurückgelassen.

Zu einem weiteren Einbruch in einen Kleingarten kam es vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag am Sandwiesenweg. In der Zeit von 18-13:45 Uhr brachen der oder die unbekannten Täter einen dortigen Schuppen auf und entwendeten u.a. 2 Stromaggregate sowie weitere kleinere Geräte und Werkzeug.

Insgesamt entstand durch die Einbrüche ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Worms (ots) – Am Morgen des 27.05.2023 gegen 10:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 im Bereich von Worms-Rheindürkheim zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 44-jähriger Citroen-Fahrer aus Lampertheim befuhr die Bundesstraße in Richtung Süden und erkannte in Höhe des Restaurants „Rheinperle“ einen verkehrsbedingten Stau zu spät.

Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit dem unmittelbar davor fahrenden Audi eines 31-jährigen Fahrers. Durch den Aufprall wurde der Audi auf ein weiteres davor befindliches Fahrzeug geschoben. Dieser dritte Pkw entfernte sich jedoch, möglicherweise in Unkenntnis über einen

Verkehrsunfall, von der Örtlichkeit.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 44-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Worms verbracht. An den beiden bekannten Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Citroen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Hinsichtlich des dritten zurzeit unbekannten Fahrzeugs liegen der Polizei aktuell keine Erkenntnisse vor. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter Tel: 06241-852 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Rollerfahrer schwer verletzt – Unfallzeugen gesucht

Erbes-Büdesheim (ots) – Am Donnerstag 01.06.2023 befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Roller die Landstraße von Erbes-Büdesheim in Richtung Wendelsheim. Hinter ihm folgten 2 weitere Fahrzeuge, die in gleicher Richtung unterwegs waren. Das erste Fahrzeug davon überholte den Rollerfahrer.

Der zweite nachfolgende PKW-Fahrer bemerkte das vor ihm fahrende Mofa zu spät und kollidierte. Dadurch kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich erheblich. Er wurde mittels Hubschrauber in das Klinikum Ludwigshafen geflogen. Die Unfallstelle blieb für die Zeit der Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls, die sich bitte melden unter der Telefonnummer 06731 9110 (Polizei Alzey). Weiterhin sind sachdienliche Hinweise erbeten, die zum überholenden Fahrzeug führen, das sich nach dem Unfall leider entfernte. Es soll sich dabei um einen dunkelfarbenen Kastenwagen (Lieferfahrzeug) gehandelt haben.