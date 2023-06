Massenschlägerei auf dem Schillerplatz

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Schlägerei ist die Polizei am frühen Donnerstag zum Schillerplatz ausgerückt. Zeugen hatten gegen 03 Uhr gemeldet, dass sich ungefähr 30 Personen prügeln würden. Vor Ort konnten die ausgerückten Einsatzkräfte ca. 20 Personen ausmachen, die sich nach und nach von dem Platz entfernten. Die Polizisten kontrollierten mehrere der Anwesenden

und stellten ihre Personalien fest.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind 3 Männer mit einer mit einer anderen unbekannten Gruppe von Männern in verbale Streitigkeiten geraten. Diese gipfelten in eine handfeste

Auseinandersetzung. Ein 24-Jähriger wurde dabei von Unbekannten festgehalten, während ein anderer auf ihn eingeschlagen hätte.

Ein 35-Jähriger wollte schlichtend dazwischen gehen und wurde dabei von dem 24-Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Der 35-Jährige gab zusätzlich an, dass der Mann zuvor die andere Gruppe angepöbelt hätte und damit Auslöser der Streitigkeiten war. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Versuchter Einbruch

Kaiserslautern (ots) – Ein versuchter Einbruch ist der Polizei am Dienstag vom St.-Martins-Platz gemeldet worden. Unbekannte Täter haben demnach zwischen 02-17 Uhr versucht, in eine Bar einzudringen. Am Dienstagnachmittag fielen die verräterischen Spuren auf:

Die Täter hatten sich an mehreren Türen und einem Fenster zu schaffen gemacht. Es war ihnen aber nicht gelungen, dieses aufzuhebeln. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb aber ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – In der Bleichstraße kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Die 30-jährige Fahrerin eines Ford S-Max fuhr gegen 13:20 Uhr auf der Kammgarnstraße in Richtung Pariser Straße, als plötzlich zwei Radfahrer aus der Bleichstraße kamen. Der erste Radler schaffte es noch am Auto vorbei, der zweite prallte, trotz Bremsung, in die hintere Tür des Pkws.

Anstatt anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Der Fahrradfahrer wurde auf 25 Jahre geschätzt. Er ist ca.1,80 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare. Sein Mountainbike war schwarz mit einer türkis-grünen Lackierung im hinteren

Bereich.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Fahrradfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

Verkehrsunfallflucht – Polizei berät auf Supermarktparkplätzen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023, plant die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 Bürger auf Supermarktparkplätzen im Stadtgebiet bezüglich Unfallfluchten zu sensibilisieren.

Warum? Die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik 2022 der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sprechen eine deutliche Sprache. Die Unfallfluchten haben erheblich zugenommen. Im Jahr 2021 wurden 652 Fluchten angezeigt, im Jahr 2022 waren es bereits 756.

Leider zeigt auch das 1. Quartal 2023, dass der Aufwärtstrend anhält. Als Schwerpunkt werden insbesondere Parkplätze benannt. Gerade die Merkurstraße ist seit Jahren überproportional in

der Unfallstatistik auffällig. „Dies liegt an den vielen Parkplätzen an den Geschäften“ merkt die stellvertretende Inspektionsleiterin der Polizeiinspektion 2, Polizeihauptkommissarin Marika Vatter an.

Zur Sensibilisierung informiert die Polizei daher am 7. Juni 2023 unter anderem auf dem Globus-Parkplatz vor Ort die Bevölkerung. Neben der Ausgabe von Informationsflyern zum Thema „Unfallflucht“ wird durch die Beamten vor Ort das persönliche Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern gesucht. Was ist zu tun, wenn ein anderes Fahrzeug beschädigt wird und der andere Fahrer nicht vor Ort ist? Was ist, wenn das eigene Fahrzeug beschädigt wurde?

Die Polizei rät, notieren Sie sich als Zeuge das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges, um bei einer möglichen Flucht sicherzustellen, dass der Verantwortliche ermittelt werden kann und der Geschädigte seinen Schaden reguliert bekommt. Verursacher von Unfällen, die ein parkendes Fahrzeug angefahren haben, sollen den Unfall melden.

Auch wenn ein Personalienaustausch vor Ort nicht möglich ist, ist die Meldung an die Polizei von Nöten. Das Anbringen eines Hinweiszettels an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs reicht nicht aus. Verlässt der Unfallverursacher anschließend den Unfallort, ohne vorherigen Kontakt mit dem Geschädigten oder der Polizei, besteht der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht.

Unfallflucht ist eine Straftat und kein Kavaliersdelikt! |kfa