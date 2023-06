In Zugtoilette eingeschlossen und Widerstand geleistet

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 benutzte ein 22-Jähriger einen Zug ohne den erforderlichen Fahrausweis und schloss sich in der Zugtoilette ein. Bei der Kontrolle verhielt er sich aggressiv und leistete Widerstand gegen Bundespolizisten.

Der Tatverdächtige benutzte gegen 09:30 Uhr den ICE 78 von Freiburg (Breisgau) nach Mannheim HBF ohne gültigen Fahrschein. Den 22-jährigen irakischen Staatsangehörigen stellte der Zugbegleiter ohne gültigen Fahrschein in der Zugtoilette eingeschlossen fest und informierte die Bundespolizei.

Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht. Hier zeigte er sich uneinsichtig und wurde aggressiv. Da der Tatverdächtige mehrfach versuchte, die Kolleginnen und Kollegen und sich selbst zu verletzen, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Wegen seines Verhaltens erwarten den Mann nun Strafanzeigen wegen Tätlichem Angriff Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Widerstand geleistet und Betäubungsmittel mitgeführt

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 kam es am Hauptbahnhof zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie dem Auffinden von Betäubungsmitteln. Bei der polizeilichen Kontrolle eines 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof, wurden in dessen mitgeführtem Rucksack 7,8 Gramm Marihuana in einen Arbeitshandschuh eingewickelt aufgefunden.

Die Person versuchte der Streife die Betäubungsmittel zu entreißen und damit zu flüchten. Die Beamten konnten dies verhindern. Hierbei leistete er Widerstand, indem er versuchte sich

loszureißen und nach den Beamten schlug.

Durch den Einsatz von Pfefferspray und die Unterstützung einer weiteren Streife konnte die Person gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Der junge Mann muss nun mit einem

Ermittlungsverfahren rechnen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe