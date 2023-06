Geparkter PKW geht plötzlich in Flammen auf

Nußloch (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 besuchte ein 65-jähriger Mann aus Sandhausen seine Verwandten in Nußloch. Dort parkte er gegen 15 Uhr seinen Nissan in der Dreikönigstraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der Motorraum des Autos in Brand, was ein Passant bemerkte.

Dieser, ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, handelte sofort und löschte die Flammen, bevor sich diese noch weiter ausbreiten konnten. Dennoch entstand ein erheblicher Schaden

am Nissan, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mit über 1,7 Promille auf der Autobahn unterwegs

Hirschberg (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 fuhr gegen 19 Uhr, eine 28-Jährige mit ihrem Golf an der Anschlussstelle Hirschberg von der A5 ab. Vor dem Kreisverkehr an der L541 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende Passat konnte nicht rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Auffahrunfall kam.

Verletzt wurde zum Glück dabei niemand, aber am Golf entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der 30-jährige Passat-Fahrer ganz erheblich nach Alkohol roch. Ein Atemtest zeigte, dass sich der Mann mit über 1,7 Promille ans Steuer gesetzt hatte und so auf der Autobahn unterwegs gewesen war.

Nachdem ihm Blut abgenommen wurde, musste er auch seinen Führerschein abgeben. Natürlich durfte er seine Fahrt auch nicht mehr fortsetzen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Fahrzeug kollidiert mit Straßenbahn – rund 30.000 Euro Sachschaden

Leimen (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 gegen 15:30 Uhr missachtete ein 30-jähriger Fiat-Fahrer den Vorrang einer Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Zuvor fuhr der 30-Jährige die Rohrbacher Straße entlang. Beim darauffolgenden Abbiegen in die Turmgasse übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen, sodass insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro entstand.

Der Fiat wurde bei dem Unfall so sehr beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der

30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Schienenverkehr war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt und wurde um 16:15 Uhr wieder freigegeben.

Auffahrunfall mit mehreren Lkw

BAB 5/Schriesheim (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf der BAB 5 ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 28-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen entlang. Als der Verkehr kurz nach der Anschlussstelle Ladenburg ins Stocken geriet, musste der 28-Jährige stark abbremsen und um einen Unfall zu vermeiden, auf die linke Fahrbahn ausweichen.

Ein dahinter befindliche 79-jährige Lkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, dem 28-jährigen Lkw-Fahrer hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw des 28-Jährigen auf einen Pkw aufgeschoben. Der Sachschaden an sämtlichen Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Der Pkw-Fahrer sowie der 79-jährige Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der 28-Jährige trug leichte Verletzungen davon und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Durch den Zusammenstoß wurde die Ladung des 79-jährigen Lkw-Fahrers derart beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Bei der Ladung handelte es sich um Putzhaftgrund, welcher in Folge auf die Fahrbahn floss. Der Verkehr wurde während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten über den Standstreifen vorbeigeleitet.

Es bildete sich ein Rückstau von 7 km Länge.

Opel Astra gestohlen – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Den Diebstahl seines grauen Opel Astra, meldete der Besitzer am Mittwoch der Polizei. Der 59-Jährige hatte seinen Wagen am gleichen Tag zwischen 14-18 Uhr im Brunnweg auf dem Feldweg vor den Schrebergärten abgestellt. Als er wieder sein Fahrzeug nutzen wollte, war es

verschwunden. Der Schaden beträgt ungefähr 20.000 Euro.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in Tatortnähe

aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621/174 4444, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Großbaustelle „Quartier am Bach“ – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen Dienstag 30.05.2023 um 15 Uhr und Mittwoch um 08:30 Uhr unbefugten Zutritt zu dem Baustellengelände „In den Breitwiesen“ in Wiesloch. Es wurden bereits verbaute Materialien, welche für die Wasserinstallation notwendig sind, sowie mehrere Rohrtrenner und Kleinhebeanlagen entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens wird mit 5.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachten konnten, sich unter Tel.: 06222/57090 zu melden.