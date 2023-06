Kreis Karlsruhe

Mann steigt in mutmaßlich psychischer Ausnahmesituation auf Kran

Bruchsal (ots) – Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwoch in Bruchsal in der Absicht, sich in die Tiefe zu stürzen, auf einen Baukran gestiegen. Schließlich gelang es der Feuerwehr Bruchsal unter Zuhilfenahme einer Drehleiter, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Wohl in einer psychischen Ausnahmesituation kletterte der Mann gegen 20:30 Uhr

in der Bruchsaler Orbinstraße auf einen Kran.

Um 23:15 Uhr ließ er sich von einer ihm nahestehenden Person und einem Höhenretter der Feuerwehr dazu bewegen, von seinem Vorhaben abzulassen und in den sicheren Korb der Drehleiter zu steigen. Im Anschluss wurde er in eine fachärztliche Einrichtung überstellt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurden die Orbinstraße und die Stadtgrabenstraße im Bereich um den Einsatzort für den Straßenverkehr gesperrt, was aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen führte.

19-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und wird schwer verletzt

Bruchsal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bruchsal-Untergrombach wurde ein Autofahrer schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor ein 19-jähriger Fahranfänger in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Joß-Fritz-Straße gegen 20:30 Uhr die Kontrolle über seinen Mercedes und kam ins Schleudern. Anschließend kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand parkenden VW Golf.

Während der Versorgung vom DRK klagte der junge Mann über Schmerzen und Lähmungserscheinungen, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Untergrombach musste für die Landung des Hubschraubers auf einem nahe gelegenen Sportplatz ein Tor mittels Bolzenschneider öffnen und leuchtete den Platz für die Dauer der Rettungsmaßnahmen aus.

Die beiden Mitinsassen des Unfallverursachers blieben bei der Kollision nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Wohnwagen kollidiert mit Pkw – Frau schwer verletzt

Dettenheim (ots) – Schwere Verletzungen erlitt eine 49-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Wohnanhänger am Mittwochnachmittag auf der B36 bei Dettenheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 37-Jähriger gegen 15:30 Uhr mit seinem Pkw-Wohnwagengespann auf der B36 in Richtung Graben-Neudorf.

Kurz nach der Abfahrt Dettenheim löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der Wohnwagen von

der Kupplung des Pkws und gelangte in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 49-Jährige kollidierte in der Folge mit dem Anhänger und kam mit ihrem Pkw im Grünstreifen zum Stehen. Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die verunfallten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Warum sich der Wohnwagen von der Anhängerkupplung löste ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Pkw-Fahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ettlingen (ots) – Ein Autofahrer gefährdete am Mittwochabend auf der Landesstraße 607 zwischen Rüppurr und Ettlingen zahlreiche Fahrzeuglenker sowie einen Fußgänger. Gegen 19:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Pkw-Lenker die Rastatter Straße in Rüppurr. Dabei überholte er offenbar in Fahrtrichtung Ettlingen trotz erkennbarem Überholverbots zwei Fahrzeuge.

Im weiteren Verlauf fuhr er die Karlsruher Straße in Ettlingen entlang und brachte offensichtlich auf Höhe des Schillerkreisels einen Fußgänger in Gefahr. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung nach hinten vor einem Zusammenstoß retten.

Gleich im Anschluss soll der BMW-Fahrer nahe der Haltestelle Erbprinz einen Fahrradfahrer gefährdet haben, welcher ein Ausweichmanöver einleiten musste, um einer Kollision zu entgehen. Im

Bereich der Rüppurrer Battstraße soll der Verdächtige einen weiteren Radfahrer gefährdet haben.

Der BMW-Lenker konnte hierauf durch eine Polizeistreife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Durch einen vor Ort durchgeführten Alkoholtest wurde der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ausgeschlossen.

Ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden und ob die gefährdeten Personen körperliche Verletzungen davontrugen, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 37-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Zum oben genannten Zeitpunkt fuhr der beschuldigte Mann einen weißen BMW X3. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Ein Gebäudebrand rief am Mittwochnachmittag in der Karlsdorfer

Straße Am Kanal zahlreiche Rettungskräfte auf den Plan. In der Folge mussten die Bewohner notdürftig untergebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet gegen 14:55 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zunächst ein Schuppen des Wohnanwesens in Vollbrand. Das Feuer griff im

weiteren Verlauf auf den Dachstuhl und anschließend auf eine neben dem Anwesen gelegene Werkstatt über. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Derzeit ist das Haus nicht bewohnbar und die Eigentümer mussten vorrübergehend in eine andere Wohnung ziehen. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise zwischen 150.000 bis 200.000 Euro. Der Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard hat die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen.

Ausgedehnter Werkstattbrand greift auf den Dachstuhl eines Wohnhauses über

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Zum einem gemeldeten Dachstuhlbrand wurden die Feuerwehren und der Rettungsdienst in die Straße am Kanal nach Karlsdorf-Neuthard alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand eine Werkstatt im Hinterhof eines Wohnhauses aus ungeklärter Ursache im Vollbrand. Durch die starke Brandentwicklung griff das Feuer auf den Dachstuhl des angebauten Wohnhauses über.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Karlsdorf-Neuthard und Bruchsal waren bei der Brandbekämpfung unter Atemschutz gefordert. Durch die mitalarmierte Drehleiter aus Bruchsal wurde mit dem Wenderohr der brennende Dachstuhl abgelöscht. Die Bewohner des Wohnhauses wurden nicht verletzt. Zahlreiche Kräfte des ebenfalls alarmierten Rettungsdienstes waren zur Absicherung vor Ort.

Wegen des erhöhten Bedarfs an Atemschutzeinsatztrupps wurde hier zu noch die Abteilung Spöck der Feuerwehr Stutensee nachalarmiert. Zur genauen Schadensursache und Höhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Im weiteren Einsatzverlauf musste noch an einigen Stellen die Dachhaut entfernt werden, um die noch bestehenden Glutnester im Dach der Werkstatt sowie im Dachstauhl des Wohnhauses abzulöschen.

Die Feuerwehren Karlsdorf-Neuthard, Bruchsal und Stutensee waren unter der Einsatzleitung von Georg Kistner mit 13 Fahrzeugen und über 70 Einsatzkräften bis die in späten Nachmittagsstunden beschäftigt. Zur Dekontamination der eingesetzten Atemschutztrupps kam auch der Abrollbehälter Einsatzstellenhyghiene der Feuerwehr Bruchsal zum Einsatz.

Kreisbrandmeister Jürgen Bordt und Bürgermeister Sven Weigt machten sich vor Ort ein Bild vom Schadensausmaß und der Arbeit der eingesetzten Kräfte. Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die DRK Ortsbereitschaft Karlsdorf sowie das Kriseninterventionsteam waren unter dem organisatorischem Leiter Daniel Grein von Seiten des Rettungsdienstes im Einsatz. Eine Fachberaterin der Notfallseelsorge war ebenfalls zur Untersützung und Betreuung an der Einsatzstelle.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe

Wohnungsbrand in der Südstadt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Wohnungsbrand in der Karlsruher Südstadt sind am Mittwoch 30.05.2023 drei Katzen umgekommen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen bei der Integrierten Leitstelle Karlsruhe gegen 14:40 Uhr Anrufe ein, wonach es in der Luisenstraße aus einer Wohnung qualmen solle.

Die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten Rauch feststellen, der aus den Fenstern einer im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befindlichen Wohnung drang. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr evakuierten das Gebäude umgehend.

In der Brandwohnung selbst befanden sich keine Personen. Allerdings stellten Feuerwehrkräfte bei den Löscharbeiten in der Wohnung 4 Katzen fest, welche geborgen wurden. Drei der Tiere verendeten trotz umgehender Versorgung mit Sauerstoff durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr, das vierte wurde an eine Tierrettung übergeben.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim Polizeiposten Südstadt geführt.