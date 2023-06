Winden (ots) – Die Polizei Wörth sucht derzeit Zeugen, die Angaben zu den Beschädigungen am Gänsebrunnen in der Hauptstraße machen können. Mehrere Personen beschädigten bereits in der Nacht zum Samstag 27.05.2023 gegen 02 Uhr die dortigen Figuren, darunter Gänse und die Gänseliesel. Die aus Bronze gefertigten Skulpturen wurden mit Gewalt aus ihrer Verankerung gerissen.

Zwei, der drei Figuren, platzierten die Täter in einem fremden geparkten Fahrzeug.

Die dritte Figur konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Spurensicherungsmaßnahmen wurden von der Polizei durchgeführt.

Wer Angaben zur Beschreibung der Täter, zum Tatgeschehen oder der dritten Skulptur machen kann, soll sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.