Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung auf E-Scooter

Bad Dürkheim (ots) – Am 31.05.2023 gegen 20:30 Uhr konnte im Triftweg in Bad Dürkheim der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen an dem Roller angebracht war. Während der Kontrolle des 40-Jährigen konnten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Freinsheim: Einbruch in Rohbau

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 29.05.2023 bis 30.05.2023 kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Dackenheimer Straße in Freinsheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Baustellen-Stahltür auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass eine Gips-Spritze, ein Quirl, diverse Schläuche und eine Trittleiter im Gesamtwert von ca. 2000 Euro entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Trunkenheitsfahrt

Grünstadt (ots) – Am 31.05.2023 gegen 0:15 Uhr kam es zur Verkehrskontrolle mit einem 28 Jahre alten Autofahrer. Während der Kontrolle zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen sein sein können. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Opiate. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe. Wegen Verstoßes gegen § 24a Abs. 2 StVG wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

