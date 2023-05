Neustadt: Literaturtag des PEN-Zentrums Deutschland am 25. Juni 2023

Neustadt an der Weinstraße – „Regionale PEN-Gruppen sind wie Leuchttürme, die das literarische Leben in ganz Deutschland bereichern“, betonte PEN-Generalsekretär Michael Landgraf im Mai 2023 auf der Mitgliederversammlung des PEN in Tübingen. Den Auftakt der neu gegründeten Regionalgruppe Pfalz & Kurpfalz des deutschen PEN bildet ein Literaturtag in Neustadt an der Weinstraße, am Sonntag, 25. Juni, ab 14:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr, in der Privat-Sektkellerei Heim, Maximilianstraße 32.

Das Motto der Veranstaltung ist das des PEN-Zentrums Deutschland: „Für die Freiheit des Wortes.“ Die Autorinnen und Autoren werden unterschiedliche Aspekte der Freiheit oder Unfreiheit des Wortes beleuchten. Mit dabei sind die neu gewählten PEN-Mitglieder David Emling und Peter Reuter aus der Pfalz sowie Hilde-Domin-Biographin und PEN-Mitglied aus Heidelberg, Marion Tauschwitz. PEN-Vizepräsidentin Astrid Vehstedt aus Berlin wird über Erlebnisse aus ihrer Zeit in Bagdad berichten und das Gespräch mit den Exil-Autoren und PEN-Stipendiaten Barbaros Altuğ aus der Türkei und Stella Nyanzi aus Uganda führen. Zum Abschluss wird PEN Präsident, Heinrich-Böll-Preisträger und derzeitiger Bundesgartenschau-Lyriker José F.A. Oliver aus Hausach seine W:andersprachen vortragen. Moderiert wird der Tag von PEN-Generalsekretär Michael Landgraf, der auch selbst mit Liedermacher Uli Valnion musikalisch und in Prosa über Gedankenfreiheit sinnieren wird.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Spenden sind willkommen und dienen der Arbeit des PEN-Zentrums Deutschland für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Mit dabei sind auch Lions aus dem Distrikt Rheinland-Pfalz, Saarland und Südhessen, die zuvor auf Einladung des Lions Clubs Speyer eine Fahrt mit der Dampflock „Kuckucksbähnel“ unternehmen. Auch sie werden für diesen Zweck spenden.