Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Carlsberg: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Carlsberg (ots) – Am 30.05.2023 gegen 18:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 35-jährigen Toyota-Fahrer, welcher mit seinem Pkw die Linienstraße in Carlsberg befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann mehrere Auffallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief schließlich positiv auf THC. Dem 35-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Da dieser keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe erhoben.

Niederkirchen: Verfolgung eines Traktors

Niederkirchen (ots) – Eine Verfolgungsfahrt der ungewöhnlicheren Art lieferten sich Beamte hiesiger Dienststelle am frühen Dienstagmittag in Niederkirchen. In der Waldmannsgasse sollte ein Traktor einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer dachte aber nicht ans Anhalten, sondern fuhr winkend davon. Mehrere Versuche, ihn zum Anhalten zu bewegen scheiterten. Im Rohrweiherweg gelang es schließlich das Vehikel zu stoppen. Der Fahrer, ein 38-jähriger Deidesheimer durfte sofort seinen noch vorhandenen Führerschein abgeben, da dieser zur Einziehung ausgeschrieben und er somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Dies dürfte wohl auch der Grund für seine Flucht gewesen sein. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):