Unfall gebaut und zu Fuß geflüchtet

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ziemlich viel Glück hatte ein

Autofahrer, der in der Nacht zu Pfingstmontag bei Weilerbach einen Unfall gebaut

hat. Der VW Golf war auf der L356 in einer Linkskurve nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanken durchbrochen. Nach einem

Überschlag landete der Pkw „kopfüber“ im etwas tiefer gelegenen Straßengraben –

von der Fahrbahn aus nicht zu erkennen.

Als der Unfall am Morgen entdeckt wurde, war vom Fahrer weit und breit nichts

mehr zu sehen. Offenbar hatte sich der Verantwortliche selbst aus dem Wagen

befreit und war geflüchtet.

Anhand des Kennzeichens am VW Golf konnte die Adresse des Halters im Landkreis

Kusel ermittelt werden. Als Polizeibeamte dem Mann einen Besuch abstatteten,

erlebten sie eine Überraschung: Es handelte sich um einen 45-Jährigen, mit dem

es eine Streife im Nachtdienst schon einmal zu tun hatte. Zu dieser Zeit war der

Polizei von Verkehrsteilnehmern ein „nächtlicher Spaziergänger“ auf der L367

zwischen Weilerbach und IG Nord gemeldet worden. Ein Streifenteam hatte den

alkoholisierten Mann daraufhin von der Fahrbahn geholt und im nächsten Ort an

einer Bushaltestelle abgesetzt. Er versprach, dort auf das angeforderte Taxi zu

warten.

Von einem Unfall hatte der Mann in der Nacht zwar nichts erwähnt, doch der

Verdacht, dass er selbst in alkoholisiertem Zustand den Wagen aufs Dach gelegt

hatte und anschließend zu Fuß flüchtete, lag nahe. Mit diesem Vorwurf

konfrontiert, machte der 45-Jährige keine weiteren Angaben zur Sache.

Ein Atemalkoholtest am Morgen bescheinigte dem Mann noch einen Pegel von 0,54

Promille. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Mit reichlich Alkohol intus Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer an

Pfingstmontag in der Vogelwoogstraße einen Unfall verursacht. Nach den

derzeitigen Erkenntnissen war der 48-Jährige mit seinem Peugeot 308 in der

Reichswaldstraße unterwegs und geriet in der Kurve im Übergang zu

Vogelwoogstraße in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen 11.20 Uhr auf einen

entgegenkommenden Hyundai i30.

Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Es blieb bei Sachschäden an beiden

Fahrzeugen. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Weil die Polizisten, die den Unfall vor Ort aufnahmen, beim Verursacher eine

Alkoholfahne rochen, baten sie den Mann zum Atemtest – Ergebnis: 1,89 Promille.

Der 48-Jährige musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine

Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden

sichergestellt. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Alpträume rufen Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Weil er Hilfe-Rufe aus einem Nachbarhaus hörte, hat ein

besorgter Anwohner in der Innenstadt in der Nacht zu Montag die Polizei

verständigt. Eine Streife rückte sofort aus und konnte gegen 2.15 Uhr mit dem

Zeugen sprechen, um sich zeigen zu lassen, von wo die Rufe kamen. Während des

Gesprächs hörten die Beamten selbst die Hilfe-Rufe und gingen diesen nach.

Nachdem sie die Wohnung ausfindig gemacht hatten, aus der die Rufe drangen,

klingelten die Polizisten mehrfach. Erst nach einigen Minuten kam eine Frau ans

Fenster. Auf die Hilfe-Rufe angesprochen, gab die 75-Jährige an, dass sie

vermutlich schlecht geträumt und im Schlaf gesprochen habe. Was sie geträumt

hatte und warum sie um Hilfe rief, wusste die Seniorin nicht. Die Frau

versicherte, dass es ihr gut gehe. Die Streife rückte daraufhin ohne weitere

Maßnahmen wieder ab. |cri

LKW in Kurve auf Leitplanke gelandet

Mühlbach am Glan (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr befuhr ein LKW die B

423 von Mühlbach am Glan in Fahrtrichtung Altenglan. In einer dortigen

Linkskurve kippte der LKW aus bisher ungeklärter Ursache auf die rechte Seite

und kam auf einer dortigen Leitplanke zum Liegen. Der Fahrer sowie Beifahrer

wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Kusel gebracht. Zu den Verletzungen

liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Die Sachschadenshöhe steht aktuell

ebenfalls noch nicht fest. Die Strecke ist aufgrund der Bergung noch bis ca.

15:00 Uhr voll gesperrt. |pikus

Schlägerei auf Parkdeck

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Schlägerei ist die Polizei am frühen

Montagmorgen in die Zollamtstraße ausgerückt. Zeugen hatten gegen 5 Uhr

gemeldet, dass sich auf dem Parkdeck eines Lokals mehrere Personen prügeln

würden.

Vor Ort stellte die Streife verschiedene Gruppen fest, die sich in

unterschiedliche Richtungen zerstreut hatten. Beim Erblicken des

Polizeifahrzeugs ergriffen einzelne Personen die Flucht, zwei junge Männer

konnten aber in der Nähe wieder „eingefangen“ werden.

Erste Befragungen ergaben, dass es offenbar zwischen zwei Gruppen zu einem

Streit kam. Dabei wurden zwei 21 und 23 Jahre alte Männer verletzt. Einer von

ihnen konnte Hinweise auf einen möglichen Täter geben. Ob und in welcher Form

die anderen Personen, die sich vor Ort aufhielten, beteiligt waren, müssen die

weiteren Ermittlungen zeigen. Fest steht, dass wohl bei allen Beteiligten

Alkohol im Spiel war.

Hinweise von Zeugen, die helfen können, die genauen Abläufe zu klären, werden

von der Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegengenommen. |cri

Mutmaßlicher Dieb versteckt sich vor Polizei

Kaiserslautern (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls ermittelt die

Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 45-Jährige wurde in der Nacht

zu Dienstag im Stadtteil Hohenecken dabei beobachtet, wie er mehrere private

Grundstücke betrat und sich für die dort abgestellten Fahrzeuge interessierte.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, versuchte der Mann, sich in

einer der Einfahrten hinter einem Pkw zu verstecken. Die Beamten hatten ihn aber

schon gesichtet und konnten ihn stellen. Eine Erklärung für sein Verhalten hatte

er nicht.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden allerdings Parfüm und diverse

Sonnenbrillen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gefunden. Dabei dürfte es

sich um Diebesgut aus den geparkten Fahrzeugen handeln. Die einzelnen

Gegenstände müssen noch ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Auf den

Tatverdächtigen kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Während Spaziergang Auto geknackt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während sie ihre Hunde

ausführte, ist eine Frau am Sonntagnachmittag bestohlen worden. Wie die

61-Jährige später der Polizei meldete, hatte sie ihren Pkw gegen 16.45 Uhr auf

dem Parkplatz Drehertal an der A6 abgestellt. Anschließend ging sie für etwa

eine Viertelstunde mit ihren Hunden spazieren. Als die Frau an ihr Auto

zurückkam, stellte sie fest, dass die Beifahrertür offenstand und unbekannte

Täter in der kurzen Zwischenzeit das Stoffdach ihres Fahrzeugs aufgeschlitzt

hatten. Eine Tasche, die auf dem Beifahrersitz stand, war verschwunden und das

Handschuhfach durchwühlt worden.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die 61-Jährige nicht geben. Es war weit und

breit niemand zu sehen. Zeugen, die zwischen 16.45 und 17 Uhr an dem Parkplatz

vorbeikamen und verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

|cri

Vermeintliche „Helfer“ behindern Rettungsdienst

Kaiserslautern (ots) – Gleich aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen

zwei junge Männer, die am Sonntag wiederholt unangenehm aufgefallen sind. Die

Vorwürfe lauten: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Behinderung von

hilfeleistenden Personen, Amtsanmaßung, Verletzung der Vertraulichkeit des

Wortes sowie Beleidigung.

Am Sonntagmorgen war kurz nach 8 Uhr über die Integrierte Leitstelle eine nicht

mehr ansprechbare Person mit blutender Kopfwunde in der Pirmasenser Straße

gemeldet worden. Als die erste Streife wenig später vor Ort eintraf, hielten

sich gerade zwei junge Männer bei dem Verletzten auf und gaben vor „Erste Hilfe“

zu leisten. Als aber kurz darauf Rettungsdienst und Notarzt hinzukamen und sich

um den Verletzten kümmern wollten, wurden sie von einem der beiden Männer massiv

an ihrer Arbeit gehindert.

Dem polizeilichen Platzverweis kam der 25-Jährige nicht nach, weshalb er in

Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die Fesselung leistete er Widerstand und

behauptete, Polizeibeamter zu sein. Währenddessen filmte sein Begleiter die

Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte.

Das Handy des Mannes wurde anschließend nach Rücksprache mit der Justiz

sichergestellt. Unterdessen musste der 25-Jährige mit zur Dienststelle kommen,

wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Dagegen leistete er erneut

Widerstand.

Wie die Überprüfung der Personalien der beiden Männer ergab, waren beide bereits

am frühen Morgen von der Polizei kontrolliert worden, weil sie zu einer

Personengruppe gehörten, die an der „Mall“ in eine Schlägerei verwickelt war.

Die Ermittlungen hierzu laufen.

Unklar ist aktuell auch noch, wie die Verletzungen des Mannes in der Pirmasenser

Straße, die zu dem späteren Einsatz führten, entstanden sind. Zeugenhinweise

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

|cri

Unfall im Elf-Freund-Kreisel

Kaiserslautern (ots) – Im Elf-Freunde-Kreisel hat es am Montag gekracht. Ein

Autofahrer, der mit seinem Mercedes von der Eisenbahnstraße in den Kreisel

einfahren wollte, übersah einen Peugeot 207, der sich schon im Kreisverkehr

befand. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Beifahrerin des Peugeot

klagte über Schmerzen im Nackenbereich. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte

sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der

Peugeot wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr

fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Gesamtschadens ist

nicht bekannt. |elz

Bei Kontrolle Polizisten angefahren

Otterbach/Kaiserslautern (ots) – Unter Drogeneinfluss hat ein E-Scooter-Fahrer

am Samstag eine Verkehrskontrolle sozusagen „gecrasht“. Der 31-Jährige war am

späten Vormittag von Otterbach in Richtung Kaiserslautern unterwegs und sollte

einer Kontrolle unterzogen werden, da an seinem Elektroroller kein

Versicherungskennzeichen angebracht war.

Ein Polizeibeamter, der an der Fahrbahn stand, forderte den auf ihn zukommenden

Rollerfahrer durch entsprechende Zeichen und lautes Rufen auf anzuhalten. Der

Fahrer ignorierte sowohl den Polizisten als auch die Aufforderungen, fuhr

einfach weiter und erfasste den Beamten am Bein. Sowohl der Rollerfahrer als

auch der Polizeibeamte stürzten zu Boden und zogen sich Verletzungen zu.

Wie sich bei der Aufnahme des Unfalls herausstellte, stand der E-Scooter-Fahrer

unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Alkoholtest verlief negativ, ein

Drogenschnelltest bestätigte allerdings die Einnahme von Kokain. Der 31-Jährige

musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Auf den Mann kommen Anzeigen wegen eines

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie

wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. |cri

Mutter bedroht

Kaiserslautern (ots) – Ein 23-Jähriger hat am Montag seine Mutter bedroht und in

ihrer Wohnung randaliert. Auch den hinzugerufenen Rettungsdienst hatte der Mann

angegriffen und einen der Sanitäter durch einen Schlag auf die Brust leicht

verletzt. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation sollte er durch die

Polizeibeamten gefesselt werden. Dagegen sperrte sich der 23-Jährige vehement.

Erst nach Androhung, das Distanz-Elektro-Impulsgerätes (DEIG) einzusetzen,

gelang es den Polizisten, den 23-Jährigen zu fesseln. Der junge Mann wurde in

ein Krankenhaus gebracht. |elz

Sporthalle beschädigt

Hütschenhausen (ots) – An der Sporthalle der Grundschule Hütschenhausen wurden

von Freitag auf Samstag mehrere Glasscheiben sowie die Glaseingangstür mit

Steinen eingeworfen. Insgesamt konnten zehn Einwurfstellen festgestellt werden.

Die starken Beschädigungen mussten notverglast werden. Insgesamt dürfte sich der

Sachschaden auf etwa 2500,-Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, welche

Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Tel.-Nr.

06371-805-1850 zu melden.|pilan-wi