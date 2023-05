Versammlungslagen können zu Verkehrsbehinderungen führen

Mainz (ots) – Aufgrund mehrerer Versammlungslagen kann es am Mittwochnachmittag

zu Verkehrsbehinderungen in der Mainzer Innenstadt kommen. Die Polizei Mainz

wird mit Einsatzkräften die Durchführung der Versammlungen und die Sicherheit

des Verkehrs gewährleisten. Mit Behinderungen ist insbesondere ab dem

nachmittäglichen Berufsverkehr zu rechnen.

Mainz-Gonsenheim – Diebstahl aus Tankstelle, Täter auf der Flucht festgenommen

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am vergangenen Freitag kam es gegen 22 Uhr zu einem

Diebstahl aus einer Tankstelle in Mainz-Gonsenheim. Die beiden Täter flüchteten

zunächst und konnten noch auf der Flucht festgenommen werden.

Kurz vor Ladenschluss machte ein 30-jähriger Tankstellenmitarbeiter aus Mainz

die Abrechnung. Währenddessen begab er sich für einen kurzen Moment ins Lager

und ließ hierbei die Kasse unbeobachtet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine

weitere Person im Ladenraum. Als er zurückkehrte, stellte er zwei Personen beim

Verlassen des Ladenraums fest. Bei der Überprüfung der Kasse, bemerkte er, dass

mehrere hundert Euro fehlten. Da er davon ausgehen musste, dass die zwei

Personen das Geld entwendet hatten, nahm er die Verfolgung der Personen auf und

konfrontierte sie mit dem Diebstahl. Eine der Personen bedrohte den 30-Jährigen

daraufhin mit einem Messer, um im Besitz des Geldes zu bleiben. Der

Tankstellenmitarbeiter verständigte anschließend die Polizei. Zwei zufällig in

ihrer Freizeit anwesenden Polizeibeamten wurden Zeugen des Geschehens und

verfolgten die flüchtigen Täter. Diese konnten kurz darauf festgenommen werden.

Das Stehlgut wurde bei den Personen aufgefunden und sichergestellt. Der

Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls

aufgenommen. Zu den Tätern können zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Angaben

gemacht werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und flüchtigen Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Mainz – Große Bleiche (ots) – Am Pfingstmontag, den 29.05.2023 um 10:45 Uhr,

ereignete sich auf Höhe des Mainzer Landtags ein Verkehrsunfall an einem

Zebrastreifen. Der Motorradfahrer befuhr hierbei die Große Bleiche in

Fahrtrichtung Rheinstraße. Zeitgleich und ohne den Vorrang des durchgehenden

Verkehrs zu gewähren, befuhr der Fahrradfahrer auf seinem Fahrrad den besagten

Zebrastreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Motorradfahrer

stark abbremsen und stürzt dabei mit seinem Motorrad auf die linke Seite,

wodurch er Verletzungen erlitt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt ohne

anzuhalten in Richtung Amtsgericht fort.

Laut Zeugenaussage handelte es sich bei dem Fahrradfahrer um einen etwa 50-60

Jahre alten Mann mit gebräunter Haut und weißen, kurzen Haaren. Das Fahrrad

wurde als unauffälliges Stadtrad beschrieben.

Grundsätzlich ist das Überfahren von Zebrastreifen mit dem Fahrrad gestattet.

Dem durchgehenden Verkehr muss jedoch Vorrang gewährt werden. Fußgänger hingegen

haben immer Vorrang. Hier ist der durchgehende Verkehr wartepflichtig und muss

den Fußgängern das Überqueren der Straße ermöglichen. Gegen den noch unbekannten

Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von

einem Unfallort eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mülltonnenbrände in der Mainzer-Oberstadt, Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots) – Am langen Pfingstwochenende kam es zu zwei

Mülltonnenbränden in der Mainzer-Oberstadt.

Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr und Montagmorgen gegen 03:30 Uhr konnten durch

Anwohner brennende Mülltonnen in der Freiligrathstraße festgestellt werden.

Die Mülltonnenbrände konnten durch Polizei und Feuerwehr gelöscht werden. Wer

die Mülltonnen angezündet hat, ist bislang nicht bekannt.

Was gegebenenfalls zunächst harmlos erscheint, kann potentiell sehr gefährlich

werden, sobald das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser übergreift. In diesen Fällen

wurde aber niemand verletzt und es kam zu keinen Gebäudeschäden.

Da es aber zumindest zu Beschädigungen an den Mülltonnen kam, wurden

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen. 3000 Eine Schadenshöhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sattelzug kippt auf Autobahn um

A 63/Bolanden (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam am 30.5.2023 gegen

04:55 Uhr ein 73-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A 63 in Fahrtrichtung

Mainz von der Fahrbahn ab. In Höhe Bolanden kam der Mann aus bislang ungeklärter

Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, zog von dort zurück auf die

Fahrbahn, wo der Sattelzug mit Kipper auf die rechte Seite kippte und quer über

beide Fahrspuren zum Liegen kam. Der 73-Jährige konnte vor Ort zum Unfall keine

Angaben machen. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die A 63 ist aktuell seit dem Unfall zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden

voll gesperrt. Der Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Göllheim und

Kirchheimbolanden umgeleitet. Derzeit laufen die Bergearbeiten. Mit einem Kran

wird versucht, den Sattelzug, der Splitt geladen hatte, aufzurichten. Wie lange

diese Arbeiten andauern, kann aktuell nicht gesagt werden. Die Arbeitsstelle

wird abgesichert durch die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim Im Einsatz waren

neben Kräften der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auch eine Streife der Polizei

Kirchheimbolanden, die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern, die Feuerwehr

Kirchheimbolanden sowie der Rettungsdienst und der Autobahnmeisterei

Gau-Bickelheim. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 100.000 Euro