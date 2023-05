Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mit selbstgebautem E-Bike vor der Polizei geflüchtet

Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einer Polizeistreife des Polizeireviers

Weinheim fiel in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 1 Uhr, eine dunkel

gekleidete und vermummte Person auf einem Fahrrad auf. Diese fuhr auf dem Gehweg

der Landstraße in Richtung Weinheim. Als der Radfahrer kontrolliert werden

sollte, flüchtete er vor der Polizei und versteckte sich in der Lobdengaustraße

unter einem geparkten Auto. Doch das alles half dem 30-Jährigen nichts, denn die

Streife konnte ihn nach kurzer Suche entdecken und vorläufig festnehmen. Es

stellte sich heraus, dass er sein Fahrrad zu einem E-Bike umgebaut hatte und

dieses bis zu 50 km/h schnell fährt. Durch die Modifikationen hätte er eine

Versicherung für sein Gefährt benötigt und einen Führerschein, über die der Mann

jedoch nicht verfügte. Zudem zeigte sich, dass der 30-Jährige unter

Drogeneinfluss stand.

Die Polizei leitete daher ein Verfahren wegen des Verdachts des Besitzes von

Betäubungsmitteln, des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie

des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Sulzbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen Mauer

Sulzbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag kam um kurz nach 06:30 Uhr eine

Audi-Fahrerin in Sulzbach auf Höhe der Nördlichen Bergstraße 79 aus bislang

unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer und

einem geparkten BMW. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass der Audi die

Mauer durchbrach und im Fahrzeug alle Airbags auslösten. Mehrere Zeugen bargen

die 32-jährige Fahrerin über die Beifahrertüre aus dem Fahrzeuginneren. Sie

wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein

Schaden von knapp 23.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme

ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrerin, weswegen weitere

Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache aufgenommen wurden.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Unfall mit zwei leicht Verletzten.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag ereignete sich um kurz nach 19

Uhr ein Unfall an der Talhauskreuzung, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Dort war es zuvor zu einem Ausfall der Ampelanlage gekommen. Ein 20-Jähriger

fuhr mit seinem Mercedes, aus Richtung Ketsch kommend, auf der Hockenheimer

Straße und wollte nach links in Richtung B 39 abbiegen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand hielt der Fahrer zwar an der Kreuzung kurz an, missachtete dann

aber die Vorfahrt eines Skodas, der aus Richtung Speyer kam. Bei der Kollision

wurden beide Fahrzeuge erheblich in Mitleidenschaft gezogen und der

Unfallverursacher sowie die 68-jährige Skoda-Fahrerin verletzten sich dabei

leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 45.000 Euro. Beide Autos mussten

abgeschleppt werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Altkleidercontainer – Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen, kurz nach 05 Uhr,

bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen qualmenden Altkleidercontainer in der

Straße „Am Schwimmbad“ und wählte den Notruf. Den Einsatzkräften der

Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch gelang es, die Flammen innerhalb kürzester Zeit

zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert

werden. Erste Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandlegung hin. Die

Polizei sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer

06222/5709-0, zu melden.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in

der Waghäuseler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem

BMW. Der 40-jährige BMW-Fahrer öffnete seine Fahrertür, ohne auf den

rückwärtigen Verkehrs zu achten.

Hier fuhr die 61-jährige Pedelec-Fahrerin gegen die offene Fahrertür und stürzte

in Folge des Zusammenstoßes. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum

Unfallzeitpunkt trug sie einen Helm. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe

von 50 Euro.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer missachten Stoppschild und werden von einem Pkw erfasst

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag kam es im

Einmündungsbereich der Weschnitzelsiedlung in Hemsbach zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und zwei Fahrradfahrern.

Eine 24-Jährige und ein 26-Jähriger Fahrradfahrer überquerten trotz Stoppschild

gegen 14:50 Uhr den Einmündungsbereich und übersahen dabei einen VW, der von

Hemsbach in Fahrtrichtung Hüttenbach fuhr. Die 86-jährigen Fahrerin versuchte

noch mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, aber die

24-Jährige Fahrradfahrerin kollidierte dennoch mit dem Fahrzeug und stürzte zu

Boden. Sie wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der zweite

Radfahrer stieß ebenfalls mit dem VW zusammen und wurde leicht verletzt. Zum

Unfallzeitpunkt trug keiner der Radfahrer einen Helm.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Ein

Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Kfz während Street-Food-Festival – Zeugen gesucht!

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum vom Samstag,

27.05.2023 gegen 20:25 Uhr bis Sonntag, 28.05.2023 gegen 11:40 Uhr zerkratzte

eine bislang unbekannte Täterschaft einen schwarzen Renault in der Dilsberger

Straße. Dieser war gegenüber dem Menzerpark abgestellt, auf dem vom 27. bis

29.05.2023 ein Street-Food-Festival stattgefunden hat.

Am dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223 92540 zu melden.