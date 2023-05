Mannheim-Neckarau: Exhibitionistische Handlung – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montagmittag gegen 13:40 Uhr soll sich ein

62-jähriger Mann im Strandbad Mannheim gegenüber zwei Besucherinnen in

unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen

haben. Eine der Besucherin sprach den Mann auf sein Verhalten an, woraufhin

dieser versuchte zu flüchten. Allerdings konnte er durch die bereits alarmierte

und eingetroffene Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden

gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Tel.: 0621

147/4444 zu wenden.

Mannheim-Neuostheim: Segelflieger abgestürzt – Ermittlungen dauern an

Mannheim-Neuostheim (ots) – Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr stürzte ein

16-jähriger Flugschüler mit einem Segelflieger auf die Graspiste des City

Airport Mannheim ab. Der Schüler befand sich auf einem Schulungsflug im Rahmen

der Flugausbildung. Als er sich im Landeanflug befand, sackte der Segelflieger

plötzlich ab und touchierte das Dach eines Firmengeländes. Dadurch geriet der

Segelflieger in Schieflage, woraufhin die linke Tragfläche mit einem Gebüschwall

kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Flieger dann auf die Graspiste

des City Airports Mannheim ab.

Der Schüler wurde bei dem Absturz schwer verletzt und wurde zur weiteren

Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Hinweise auf die Ursache,

die zu dem Unglück geführt haben könnte, liegen derzeit noch nicht vor. Der

16-Jährige absolvierte am diesem Tag bereits einen Vorbereitungsflug, der

unauffällig verlief. An dem Segelflieger des Typs Astir CS Jeans entstand

Totalschaden mit einem geschätzten Sachschaden von 7.000 Euro.

Das Fachdezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die

weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mannheim: 22-Jähriger unter Alkohol -und Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Mannheim (ots) – Am Montagabend wurden eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:15

Uhr in der Bismarckstraße auf einen Mercedes-Fahrer aufmerksam. Aufgrund seiner

unsicheren Fahrweise führten die Beamtinnen und Beamten bei dem Mercedes-Fahrer

eine Verkehrskontrolle durch. Während den Kontrollmaßnahmen konnte der

Polizeibeamte und die Polizeibeamtin deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen,

weshalb der 22-Jährige mit auf das Polizeirevier genommen wurde. Dort bestätigte

sich der Verdacht der Streifenwagenbesatzung. Bei einem durchgeführten

Alkoholtest konnte ein Wert von 1,44 Promille festgestellt werden. Zudem stellte

sich heraus, dass der 22-Jährige zuvor Betäubungsmittel konsumiert hat. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen. Dem 22-Jährigen wurde außerdem die Weiterfahrt

untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt – er hat nun mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Der 22-Jährige muss mit einer

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, der Fahrt unter Drogenbeeinflussung

sowie dem Verdacht des Betäubungsmittelbesitzes rechnen.

Mannheim: Einbruch im Gastronomiebereich auf dem Buga-Gelände – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22.00 Uhr und

01.10 Uhr durchschnitten bislang unbekannte Täter den Maschendrahtzaun in der

Rüdesheimer Straße zum Areal des Spinelli-Parks und gelangten hierdurch auf das

Gelände der Buga. Im weiteren Verlauf hebelten sie die Eingangstür zum Kühlwagen

eines Kiosk auf. Aus dem Kühlwagen wurde, nach bisherigem Kenntnisstand, Ware im

Wert eines dreistelligen Betrags entwendet. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist gegenwärtig nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten in

Mannheim-Feudenheim zu melden, unter: 0621 – 799840.