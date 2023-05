Karlsruhe – 17-jährige Jugendliche aus Karlsruhe vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Seit Dienstag, den 23.05.2023 wird die in Karlsruhe-Knielingen

wohnhafte Jasmin R. vermisst. Sie wurde an diesem Tag das letzte Mal gesehen,

als sie ihre Ausbildungsstelle beim Städtischen Klinikum in der Moltkestraße

gegen 15:40 Uhr verließ.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren

Erkenntnissen. Auch die Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte blieben bislang

ohne Erfolg.

Die Vermisste Jasmina R. ist ca. 178 cm groß, von schlanker Statur und hat

blonde, glatte, lange Haare. Sie trägt eine rahmenlose Brille und hatte zum

Zeitpunkt des Verschwindens ein weißes T-Shirt, einen blauen Kapuzenpulli und

eine beige Steppweste an.

Ein Foto der gesuchten Frau ist unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Karlsruhe – Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff in der Innenstadt festgenommen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 40-jährige Frau am

Freitagabend in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte die 40-jährige geschädigte Obdachlose

gegen 20:30 Uhr ihr Nachtlager in einer Bank am Rondellplatz aufschlagen. Auf

dem Weg dorthin folgte ihr ein 49-jähriger Bekannter, der sie in der Bank

schließlich aggressiv ansprach. Als die Frau daraufhin den Vorraum verließ, ging

der Mann ihr nach. Unmittelbar vor dem Gebäude bedrängte der 49-Jährige sie dann

und berührte sie offenbar gegen ihren Willen im Intimbereich. Nachdem er kurz

darauf von ihr abließ, flüchtete das Opfer in eine naheliegende Gaststätte, von

wo aus Mitarbeiter die Polizei riefen.

Eine Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen im Rahmen der umgehend

eingeleiteten Fahndung wenig später in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Nach

Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen wurde er schließlich wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer

0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.Malsch – Versuchter Handtaschenraub in Malsch – Polizei

sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Erfolglos blieb der Versuch eines bislang Unbekannten, einer

Seniorin am Montagnachmittag in Malsch die Handtasche zu entreißen.

Gegen 16:05 Uhr wurde die 74-Jährige auf dem Malscher Friedhof von einem ihr

unbekannten Mann angesprochen. Kurz darauf griff dieser Mann dann nach der

Handtasche der Frau. Dem setzte sich die Angegriffene erfolgreich zur Wehr und

konnte sich mit ihrer Tasche in ihr Auto flüchten.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als dunkelhäutigen Mann von 30-35 Jahren,

etwa 180 cm groß, mit Sonnenbrille und dunkel gekleidet. Der Mann soll in

Begleitung eines zweiten, ebenfalls dunkelhäutigen Mannes gewesen sein, der sich

jedoch nicht an dem Raubversuch beteiligt habe.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in Karlsruhe-Neureut aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagabend, 21:30

Uhr und Samstagmorgen, 10:45 Uhr in mindestens neun Gartenhütten einer

Kleingartenanlage Am Junkertschritt eingebrochen.

Bei den betroffenen Gartenhäuschen wurden jeweils die Eingangstüren aufgehebelt.

Die Diebe entwendeten Alkohol sowie Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Nummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Rheinstrandbad

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 09:45 Uhr

brachen bislang unbekannte Täter ins Rheinstrandbad in Karlsruhe-Daxlanden ein.

Die Eindringlinge stiegen offenbar über das Eingangstor und drangen im Anschluss

gewaltsam in verschiedene Räumlichkeiten im Schwimmbad ein. Auf der Suche nach

Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke und Schubladen. Sie

entwendeten aus einer Kasse mehrere hundert Euro Bargeld sowie Modeschmuck und

Fundsachen. In der Folge rissen die Täter einen Wandtresor brachial aus der

Halterung, hebelten ihn auf und nahmen daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe

an sich. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-3611

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr und Samstagmorgen, 10:30 Uhr über einen Zaun

gewaltsamen Zutritt auf ein Vereinsgelände im Kopfweg in Eggenstein.

Im Anschluss hebelten die Eindringlinge mehrere Türen und Fenster brachial auf

und durchwühlten Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen. Dabei

entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einem Sparschwein.

Auf ihrer weiteren Suche nach Beute brachen die Diebe ein Garagentor gewaltsam

auf und nahmen mehrere Kisten mit verschiedenen alkoholischen Getränken an sich.

Der Diebstahlswert liegt hier im geschätzten dreistelligen Bereich.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die

sich unter der Telefonnummer 0721 967180 melden können.

Bad Schönborn – Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und hohe Sachschäden sind die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen bei Bad Schönborn ereignet

hat.

Eine 18-jährige Frau befuhr um kurz nach 02 Uhr aus Richtung Kronau kommend die

Kreisstraße 3575 und wollte an der Einmündung zur K 3576 nach links in Richtung

Bad Langenbrücken abbiegen. Aus noch ungeklärten Gründen übersah die

Ford-Fahrerin dabei das letzte Fahrzeug einer entgegenkommenden Fahrzeugkolonne

und stieß frontal mit dem Dacia eines 31-jährigen Mannes zusammen. Beide

Fahrzeugführer verletzten sich dabei so schwer, dass sie vom Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht werden mussten. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen

entstanden hohe Sachschäden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die

Fahrbahn gesperrt und aufwendig gereinigt werden.

Östringen – Schwerverletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Traktor

Karlsruhe (ots) – Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der

Landesstraße 552 zwischen Zeutern und Odenheim am Sonntagnachmittag schwer

verletzt. Zur Versorgung des Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im

Einsatz.

Ersten Erhebungen an der Unfallstelle zu Folge fuhr der 22-Jährige mit seinem

Motorrad gegen 14:30 Uhr auf der L 552 von Odenheim in Richtung Zeutern. In

gleicher Richtung fuhr ein Traktor mit Anhänger. Der 16-jährige Fahrer des

Traktors wollte an der Einmündung eines Feldweges nach links abbiegen.

Zeitgleich setzte der dahinter fahrende Motorradfahrer zum Überholen an, wodurch

die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 22-Jährige Motorradfahrer

verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht

lebensgefährlich und wurde zur weiteren Behandlung mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Karlsruhe – Security-Mitarbeiter mit Messer attackiert – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 46-jähriger Mann wurde am Samstagabend aus einem

Supermarkt in der Karlsruher Innenstadt verwiesen. Daraufhin attackierte er

einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel der 46-Jährige in einem Supermarkt in der

Kaiserstraße auf, da er andere Kunden offenbar mehrfach verbal anpöbelte.

Deshalb wurde er schließlich von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des

Marktes verwiesen. Kurze Zeit später kehrte der Störer jedoch mit einem Messer

bewaffnet zurück und attackierte damit den 43-jährigen Sicherheitsbediensteten.

Ein namentlich bislang unbekannter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und

kam dem Angegriffenen zu Hilfe. Mit einem Werbeschild schlug er gegen den Kopf

des 46-Jährigen. So gelang es, diesen zu überwältigen und vor die Eingangstür

des Marktes zu drängen. Dort konnten ihn alarmierte Polizeibeamte schließlich

festnehmen. Der Security-Mitarbeiter trug glücklicherweise keine Verletzungen

davon.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen

und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-3311 zu

melden.

Kraichtal – Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 46-jährige Radfahrerin zog sich am Sonntagnachmittag

schwere Verletzungen zu, als sie zwischen Neuenbürg und Odenheim offenbar

alleinbeteiligt stürzte.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei war die Fahrradfahrerin gegen

14:55 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem entlang der K3517 verlaufenden

Radweg von Neuenbürg kommend in Richtung Odenheim unterwegs. Offenbar aufgrund

eines Bedienfehlers kam die 46-Jährige auf dem Weg alleinbeteiligt zu Fall. Nach

aktuellem Sachstand zog sie sich bei dem Sturz schwere aber nicht

lebensgefährliche Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Frau

zunächst vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte anschließend in

ein Krankenhaus.

Karlsruhe – Mehrere Pkw am Oberwaldsee aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Samstagmittag auf dem Parkplatz des

Oberwaldsees offenbar mehrere Pkw aufgebrochen und anschließend Gegenstände aus

den Fahrzeuginnenräumen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge schlugen die bislang unbekannten Täter im

Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr die Scheiben von mindestens drei auf

dem Parkplatz in der Edgar-Heller-Straße abgestellten Autos ein. Aus den

aufgebrochenen Fahrzeugen nahmen die Diebe dann zwei Reisetaschen mit Kleidung,

eine Damenhandtasche sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 1.350

Euro an sich und ergriffen schließlich unerkannt die Flucht.

An den beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer

0721 666-3411 zu melden.

Pfinztal – Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am Samstagabend im Pfinztaler

Ortsteil Söllingen eine Fahrradfahrerin zu, als sie alleinbeteiligt stürzte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 53-jährige Radlerin gegen 18:40 Uhr

die Leutzenheldstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet die Frau wohl ins

Schlingern und stürzte. In der Folge erlitt sie durch den Sturz unter anderem

schwere Kopfverletzungen und musste durch einen hinzugezogenen

Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht werden.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ettlingen – Nachtrag zur Meldung vom 24.05.2023: Fußgänger bei Unfall mit Pkw schwer verletzt – Beteiligter nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots) – Wie berichtet, ereignete sich am 24. Mai kurz nach 10.30 Uhr

an einem Fußgängerüberweg in der Ettlinger Rheinstraße ein schwerer

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 73-jährigen Fußgänger.

Der 73-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen denen er am Samstag in

einer Klinik erlag.

Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer

Straßenbahn am Montagmittag in der Ettlinger Straße entstand ein Sachschaden von

rund 20.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 29-jährige Dacia-Fahrerin gegen 13:20 Uhr

auf der Ettlinger Straße vom Hauptbahnhof kommend in nördliche Richtung. Als die

Frau auf Höhe der Einmündung der Nebeniusstraße offenbar verbotswidrig nach

links abbiegen wollte, übersah sie eine in gleiche Richtung fahrende S-Bahn und

kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß entstanden an der Straßenbahn sowie

am Fahrzeug der Unfallverursacherin jeweils Sachschäden in Höhe von etwa 10.000

Euro. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Strecke für den

Bahnverkehr bis etwa 14:30 Uhr gesperrt.

