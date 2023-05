Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

64689 Grasellenbach/ Hammelbach (ots) – In der Nacht von Montag, 29.05.2023,

22:30 Uhr auf Dienstag, 30.05.2023, 11:00 Uhr kam es im Hiltersklinger Weg in

Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein parkendes Fahrzeug wurde

vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel

beschädigt. Zurzeit befindet sich am Tatort eine Baustellenampel. Vermutlich hat

der Unfallverursacher beim Zufahren auf die Ampel den dort parkenden Pkw

beschädigt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein

Sachschaden von mindestens 1500EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit

der Polizeistation Wald-Michelbach unter unten angegebener Telefonnummer in

Verbindung zu setzen.

Bensheim: Zwei Verkehrsschilder entwendet / Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle bereits

in der vergangenen Woche, am Dienstag (23.5.), in der Zeit zwischen 11.30 Uhr

und 14 Uhr, zwei Verkehrsschilder auf dem Parkplatz des Badesees am Berliner

Ring entwendet. Die Polizei hat nach Bekanntwerden der Straftat ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und

des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugenhinweise

werden von den Beamten in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680

entgegengenommen.

Pfungstadt: Mehre Autos beschädigt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Mindestens neun zerkratzte Autos in der Justusstraße, sind

der Polizei am Montag (29.5.) von Zeugen gemeldet worden. Diese hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen eingeleitet und sucht

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit

auf den Zeitraum zwischen Donnerstag (25.5.) und Sonntagnachmittag (28.5.)

datiert. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die der

Aufklärung der Taten dienlich sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Pfungstadt zu melden (Rufnummer 06157/95090).

Wald-Michelbach: Ungebetene Gäste im Café / Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Ungebetene Gäste haben in der Nacht zum Montag

(21.-22.5.) ein Café in der Rudi-Wünzer-Straße heimgesucht. Nach ersten

Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und betraten auf diesem Weg die

Räume. Dort suchten sie nach Beute und entwendeten Werkzeug. Der Schaden wird

derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 in

Wald-Michelbach ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer

06207/94050 entgegen.

Lampertheim: Mit Feuerlöschern herum gesprüht / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Lampertheim (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter am Montagabend (29.5.) gegen

18 Uhr in einem Parkhaus in der Domgasse mehrere Feuerlöscher aus ihren

Halterungen genommen und damit herum gesprüht hatten, hat die Polizei

Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung

eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich bei Kommissariat 35 in Heppenheim zu melden

(06252/706-0).

Lampertheim: Einbrecher im Schwimmbad

Lampertheim (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Montag (28.-29.5.) ein

Schwimmbad im Weidweg heimgesucht und Beute gemacht. Ersten Erkenntnissen

zufolge gelangten sie in die Büroräume und entwendeten dort die Einnahmen vom

Wochenende. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehrere

Tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei

den ermittelnden Kripobeamten (K21/22) in Heppenheim zu melden (Rufnummer

06252/7060).

Lampertheim /Viernheim: Spargelstand und Kiosk aufgebrochen – Zeugen gesucht

Lampertheim / Viernheim (ots)

Auf zwei Verkaufsstände hatten es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen abgesehen.

Ein Spargelstand auf einem Schotterparkplatz in der Bürstädter Straße geriet in der Zeit zwischen Sonntag (28.5.) und Montag (29.5.) in das Visier Krimineller. Die noch unbekannten Täter brachen gewaltsam die Zugangstür der Verkaufsbude auf und entwendeten Lebensmittel.

In Viernheim hatten es Kriminelle auf einen Kiosk in der Theodor-Heuss-Allee abgesehen, sich gewaltsam Zugang über ein Fenster verschafft und Geld entwendet. Die Tatzeit wird hier, nach ersten Ermittlungen, auf Montag (29.5.), zwischen 4 Uhr und 7.45 Uhr, eingegrenzt.

Mit den Ermittlungen zu beiden Fällen ist das Kommissariat 21/22 betraut. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt-Nord: Mit Schreckschusswaffe gedroht und Geld gefordert / Vorläufige Festnahme und Gewahrsam

Darmstadt (ots) – Nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagmorgen (29.5.) wird

sich ein 29 Jahre alter Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Der

Festgenommene steht im Verdacht, Passanten gegen 10.30 Uhr auf dem Platz der

deutschen Einheit mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Geld gefordert zu

haben. Nach ihrer Alarmierung nahmen die Polizeibeamten den Beschrieben noch in

Tatortnähe fest und brachten den mit mehr als 2 Promille stark Alkoholisierten

zur Wache. Dort erfolgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung seiner

Schreckschusswaffe und die Einleitung des Strafverfahrens. Zur Verhinderung

weiterer Straftaten verbrachte er zudem den Rest des Tages sowie die

darauffolgende Nacht im Gewahrsam der Polizei. Am Dienstag (30.5.) wurde er nach

Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Das Kommissariat 10 von der

Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt-Kranichstein: Selbstbedienung falsch verstanden / Polizei ermittelt nach versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls

Darmstadt (ots) – Am frühen Sonntag (28.5.) haben sich Kriminelle gewaltsam

Zugang zu einem Selbstbedienungsladen am Strahringerplatz verschafft und

versucht, Ware zu entwenden. Weil sie mutmaßlich bei ihrem Vorhaben gestört

wurden, ließen sie ihr Stehlgut außerhalb des Marktes zurück und flüchteten. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden

Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Weißer Jeep (DA-SR 158) gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – In der Goethestraße haben Kriminelle zwischen Freitag (26.5.)

und Samstag (27.5.) einen weißen Jeep entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls

waren an dem Auto die Kennzeichen DA-SR158 angebracht. Die Darmstädter Kripo

ermittelt (21/22) und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Rüttelplatte und Verdichtungsramme von Ladefläche entwendet

Babenhausen (ots) – Eine Rüttelplatte und eine sogenannte „Verdichtungsramme“

haben Diebe in der Nacht zum Dienstag (29.-30.5.) von der Ladefläche eines

Lastwagens entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug auf einem

Parkplatz in der Aschaffenburger Straße. Für den Abtransport ihrer Beute dürften

die Täter arbeitsteilig vorgegangen und ein Fahrzeug verwendet haben. Das

Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem

Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Münster / 10-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Münster (ots) – Am frühen Dienstagmorgen (30.05.) kam es gegen 07:50 Uhr zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem PKW in Babenhausen.

Eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Münster befuhr mit ihrem Seat die

Goethestraße von der Darmstädter Straße kommend in Richtung Sandstraße. An einem

Zebrastreifen überquerte zu dem Zeitpunkt eine 10-Jährige aus Münster mit ihrem

Tretroller die Unfallörtlichkeit. Hierbei übersah die PKW-Fahrerin das kreuzende

Kind und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die 10-Jährige schwerverletzt.

Das Kind musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug

entstand Sachschaden.

Weiterstadt-Gräfenhausen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Weiterstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat offenbar versucht in der Zeit

zwischen Samstag (27.5.) und Montagmorgen (29.5.) in ein Einfamilienhaus in der

Frankfurter Straße zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte er sich

Zutritt zu dem Grundstück und versuchte dort die Eingangstür aufzuhebeln.

Mutmaßlich wurde er von einer Zeugin gestört und ließ daraufhin von seinem

weiteren Vorgehen ab. Das Kommissariat 21/22 hat die wegen des versuchten

Einbruchs die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen

werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Dieburg: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan / 28- und 62-Jähriger durch Schläge leicht verletzt /Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter am späten Sonntagabend (28.5.)

zwei Männer auf dem Parkplatz eines Sportvereins attackiert haben sollen, hat

die Polizei in Dieburg die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung eingeleitet. Für den Fortgang des Verfahrens suchen die

Ermittlerinnen und Ermittler Zeugen des Geschehens, die sachdienliche Hinweise

geben können.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die Männer gegen 22.45 Uhr aneinander,

wobei zunächst ein 28 Jahre alter Mann aus Münster von einem Täter, aus einer

Gruppe heraus agierend, geschlagen worden sein soll. Als ihm ein 62-Jähriger aus

Rödermark zu Hilfe eilte, wurde auch er attackiert. Infolge der Schläge erlitten

beide Männer leichte Verletzungen, die noch vor Ort ärztlich versorgt wurden.

Einer der Täter, der mit seinen Begleitern zuvor als Gast das dortige Sommerfest

besucht haben soll, wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt und als „kräftig“

beschrieben. Er hatte eine Glatze und trug zum Zeitpunkt der Tat eine lange Hose

sowie ein dunkles Oberteil. Weitere Details liegen den Beamten derzeit nicht

vor.

Das Kommissariat 41 ist mit dem Fall betraut und unter der Rufnummer 06071/96560

für alles Sachdienliche zu erreichen.

Weiterstadt: Hochwertige Pedelecs aus Fahrradgeschäft entwendet / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Auf ein Fahrradgeschäft in der Robert-Koch-Straße hatten es

Kriminelle am frühen Montagmorgen (29.5.) abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge

hatte der Alarm des Geschäfts gegen 2 Uhr ausgelöst, als die Täter zahlreiche

Pedelecs aus dem Laden entwendeten und flüchteten. Nach derzeitigem Stand

transportierten sie mindestens 25 Räder mit einem Fahrzeug ab. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Der Gesamtschaden beläuft sich

auf mehrere Zehntausend Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall

des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei

den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Babenhausen: Drei Autos beschädigt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in den

zurückliegenden Tagen gleich drei geparkte Autos im Nordring durch Zerkratzen

des Lacks beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge umfasst der Tatzeitraum die

Tage zwischen Samstag (20.5.) und Sonntag (28.5.). Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung in mehreren Fällen und das Kommissariat 41 in Dieburg nimmt

unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Münster: Fenster aufgehebelt und Geld entwendet

Münster (ots) – Am frühen Samstagmorgen (27.5.) verschafften sich noch

unbekannte Täter, zwischen 2.30 Uhr und 2.45 Uhr, über ein Fenster gewaltsam

Zugang zu einem Wettbüro in der Sandstraße. In den Räumen entwendeten sie Geld

aus einer Kassette und versuchten erfolglos einen Geldautomaten aufzubrechen.

Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro

geschätzt. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Das Kommissariat 41 in

Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Sonntag, den 28.05.2023 zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr

kam es in der Klausenburger Straße / Am Klingsacker zu einer

Verkehrsunfallflucht.

Ein dort geparkter Mitsubishi wurde auf unbekannte Weise stark beschädigt.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom

Unfallort.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich beim 2.

Polizeirevier Darmstadt zu melden. Tel: 06151 / 969 – 41210

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Präparierte Diebestaschen

Mit präparierten Diebestaschen wollte zwei Ladendiebe am Samstagnachmittag (27.05.) in einer Drogerie in der Farmstraße Beute machen. Ein Ladendetektiv konnte sie gegen 15.30 Uhr dabei beobachten, wie sie verschiedene Gegenstände einpackten. Als der Mitarbeiter das Duo im Eingangsbereich stellen wollte, wurde er durch die beiden Tatverdächtigen zur Seite geschubst. Er konnte einen 27-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Streife festhalten. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Der Ertappte wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige und stellten die Diebestasche sicher. Die Ermittlungen zum Komplizen dauern an.

Ginsheim: Attackiert und bestohlen – Kripo ermittelt nach Raub

Am frühen Sonntagmorgen (28.05.) hat ein bislang noch unbekannter Täter einen 18-Jährigen im Bereich einer Haltestelle in der Nachtweid ins Visier genommen und ihm sein Smartphone geraubt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sprühte der Kriminelle dem jungen Mann aus Ginsheim-Gustavsburg gegen 3.50 Uhr unvermittelt Reizstoff ins Gesicht und schlug mehrfach auf ihn ein, sodass er zu Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog. Hier soll der Täter das Smartphone des 18 Jahre alten Mannes gestohlen haben. Mit seiner Beute ergriff er daraufhin die Flucht. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 zu melden (06142/696-0).

Riedstadt: Zeugen nach Einbruch in Verkaufsraum gesucht – Kriminelle erbeuten Anglerzubehör

Auf Angelzubehör im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum vergangenen Freitag (26.05.) abgesehen. Zwischen Mitternacht und circa 6.30 Uhr gelangten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen auf das Grundstück in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Stadtteil Erfelden und brachen eine Tür zum Inneren auf. Aus mehreren Vitrinen, Auslagen und Ständern entnahmen sie verschiedenes Angelzubehör und suchten anschließend mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

Mörfelden-Walldorf: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des Tötungsdelikts

Gemeinschaftliche Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach dem Fund eines Leichnams ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Gegen 22 Uhr am Montagabend (29.05.) hatten Zeugen im Bereich Mörfelden-Walldorf sterbliche Überreste einer Person aufgefunden und die Polizei alarmiert. Die Identität steht noch nicht fest und soll ebenso wie die Todesursache im Rahmen einer Obduktion geklärt werden.

Weitere Auskünfte können mit Hinblick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte in dieser Sache behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Rüsselsheim: Schmuck und Geld bei Einbruch gestohlen – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Im Laufe des Montags (29.05.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf ein Anwesen in der Frankfurter Straße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen zwischen 16.40 Uhr und circa 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im 4. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Bei ihrem Beutezug entwendeten sie aus dem Inneren Bargeld und Schmuck. Anschließend suchten die Täter unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.