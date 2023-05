Unfall mit Verletzten

Um 13:43 Uhr ereignete sich heute in der Mittagszeit ein Verkehrsunfall in der Göttinger Straße in Sontra, die derzeit auch als Umleitungsstrecke zur B 400 genutzt wird.

Zur Unfallzeit befuhr eine 70-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Göttinger Straße von der Innenstadt kommend in Richtung B 27. In Höhe der Einmündung zur Mühlbergstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einem 42-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Während die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus nach Bad Hersfeld gebracht wurde, wurden der 42- Jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen – darunter auch ein Kleinkind – zur Untersuchung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Abschleppung der Fahrzeuge war eine Vollsperrung erforderlich, die gegen 15:00 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.

Im Einsatz waren neben zwei Rettungswagen auch die örtliche Feuerwehr.

Der Gesamtschaden wird mit ca. 18.000 EUR angegeben.

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Im Ulmenweg in Eschwege ist ein geparkter grauer Ford Puma im Vorbeifahren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an den beiden Türen und dem Außenspiegel auf der Fahrerseite. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr. Für den Schaden an dem Pkw kommt aufgrund der Spurenlage mutmaßlich ein Verkehrsteilnehmer mit Fahrrad in Betracht.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich außerdem in Schwebda auf dem Parkplatz beim Sportplatz „Seeparkstadion“. Hier wurde ein geparkter silberner VW Golf Cabriolet am hinteren, linken Kotflügel vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt. Der Schaden beträgt 500 Euro. Der Unfallzeitraum liegt zwischen Samstag 08.00 Uhr und Sonntag 18.00 Uhr.

Hinweise zu den Verursachern unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Sontra ist am Montagabend um 22.20 Uhr auf der K 28 etwa 500 Meter nach der Kaserne mit einem Reh zusammengestoßen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Das stark verletzte Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden.

Körperverletzung; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend zur Anzeige gebracht hat ein 54-Jähriger aus Sontra einen Fall von Körperverletzung. Demnach ist der 54-Jährige eigenen Angaben nach am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr auf einer Parkbank sitzend von hinten gegen den Hinterkopf geschlagen und verletzt worden. Die Polizei in Sontra sucht Zeugen des Vorfalls, der sich in der Rosengasse in Sontra im Nahbereich einer Eisdiele zugetragen haben soll. Hinweise unter 05653/9766-0.

Alkoholisiert mit Pedelec zu Fall gekommen; Radfahrer verletzt

Ein 27-Jähriger aus Herleshausen ist am Montagabend alkoholisiert mit seinem E-Bike (Pedelec) zu Fall gekommen. Der Mann war gegen 19.17 Uhr auf der L 3252 von Breitzbach in Richtung Wommen unterwegs, kam dabei offenbar ins Straucheln und stürzte in der Folge auf den Fahrbahnrand. Bei dem Sturz zog sich der 27-Jährige mehrere Verletzungen zu, aufgrund dessen er zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss muss der 27-Jährige sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt; Schaden 8600 Euro

Am Montagabend hat eine 83-jährige Autofahrerin aus Großalmerode einem 53-jährigen Motorradfahrer aus Melsungen die Vorfahrt genommen, der daraufhin zu Fall kam und sich dabei entsprechende Sturzverletzungen zuzog. Die Seniorin wollte um kurz nach 18.00 Uhr in der Ortslage von Velmeden von der Straße „An der Velmede (L 3241) auf die Witzenhäuser Straße (L 3238) in Richtung Laudenbach einbiegen. Hierbei übersah die Frau das Motorrad des 53-Jährigen, der bevorrechtigt auf der Witzenhäuser Straße ebenfalls in Richtung Laudenbach unterwegs war. Der 53-Jährige wurde mit Sturzverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl Pkw als auch Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf 8600 Euro.

Polizei Witzenhausen

Radfahrer stoßen auf Radweg im Begegnungsverkehr zusammen; zwei Verletzte

Auf dem Radweg zwischen und Hedemünden und Blickershausen sind am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. Beteiligt waren ein 70-jähriger Mann aus Kassel und eine 64-jährige Frau aus Duderstadt. Laut Unfallbericht übersah der 70-Jährige aus Unachtsamkeit die entgegenkommende Radfahrerin und touchiert sie am Lenker, wodurch beide zu Fall kamen und sich Sturzverletzungen zuzogen. Nach einer Erstbehandlung von Rettungskräften vor Ort, sind beide im Anschluss in verschiedene Krankenhäuser verbracht worden. Bei dem Unfall entstand an beiden Rädern zudem ein Schaden von je 150 Euro.