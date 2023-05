Einbruch in Wohnhaus

TZ: Sonntag, 28.05.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 29.05.2023, 09:30 Uhr

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag auf Montag in ein Wohnhaus im Robert-Koch-Weg in Borken eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Bereich der Terrasse des Wohnhauses auf und verschafften sich somit unberechtigt Zutritt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Durch die unbekannten Täter wurden Wertgegenstände und Schmuck in niedriger vierstelliger Höhe entwendet.

Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Hallenbad-Fassade

Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 28.05.2023, 10:30 Uhr

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag die Fassade des Hallenbades in der Pestalozzistraße in Schwalmstadt-Treysa mit Farbe besprüht. Betroffen von den Graffitis war auch ein Teil einer bereits frisch sanierten Fassade. Hierdurch entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Sachbeschädigung an Vereinsheim des Angelvereins

Zeit: Freitag, 26.05.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 20:00 Uhr

Unbekannte zerstören den Glaseinsatz der Eingangstür des Vereinsheims des Angelvereins in Oberaula.

Im Tatzeitraum haben unbekannte Täter mittels einer Sitzbank die Glasscheibe der Eingangstür des Vereinsheims des Angelvereins in der Teichstraße in Oberaula zerstört. Die unbekannten Täter richteten einen geschätzten Gesamtschaden in Höhe von 500,- EUR an und flüchteten danach in unbekannten Richtung.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.