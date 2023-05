Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Trickdieb stiehlt 300 Euro aus Kasse eines Supermarktes

Ein bislang unbekannter Trickbetrüger hat am Dienstagnachmittag (25. Mai)) in einem Supermarkt in der Bad Wildunger Itzelstraße mit der sogenannten Wechselfalle bei einer Angestellten 300 Euro ergaunert.

Der Unbekannte war zwischen 17.00 und 18.00 Uhr in dem Geschäft. An der Kasse fragte er eine Angestellte, ob sie ihm 600 Euro wechseln könne. Die Angestellte lehnte den Wechselwusch ab und wurde anschließend von dem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt und dadurch abgelenkt. Dies nutzte der Trickdieb aus und entwendete 300 Euro aus der Kasse.

Bei der Anzeigenerstattung beschrieb die Angestellte den Täter als etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, etwa 170 cm groß mit untersetzter Figur. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und südosteuropäisch aussehen.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Außerdem rät die Polizei zu erhöhter Aufmerksamkeit, wenn Kunden an der Kasse hohe Geldbeträge oder eine Vielzahl von Scheinen wechseln möchten. Wird man zudem abgelenkt und bedrängt, sollte die Kasse sofort geschlossen und Kollegen zu Hilfe gebeten werden. Im Zweifelsfall sollte die Polizei informiert werden.

Willingen – Bike-Festival Willingen, Polizei verzeichnet nur wenig Straftaten

Von Freitag (26. Mai) bis Pfingstmontag (29. Mai) fand in Willingen das 24. Mountainbike-Festival statt. Die Polizei musste nur sehr selten einschreiten und zog eine positive Bilanz.

Trotz der geschätzten 35.000 Besucher kam es lediglich zu drei Straftaten im Zusammenhang mit dem Bike-Festival. Dabei handelte es sich um eine Körperverletzung, eine Sachbeschädigung und einen schweren Diebstahl von zwei Fahrrädern.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte zwei Fahrräder, die an einem Heckträger an einem Auto angebracht waren. Das Auto parkte auf einem hoteleigenen Parkplatz im Willinger Sonnenweg. Die unbekannten Täter brachen den verschlossenen Fahrradheckträger gewaltsam auf und entwendeten die mit einem Schloss verbundenen Fahrräder. Dabei handelte es sich um ein rotes Pedelec der Marke Trek-Rail und um ein Mountainbike des Herstellers Cube, Typ Stereo 170 Race. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt etwa 8.500 Euro.

Die Polizeistation Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 05631-9710.

Zu vereinzelten polizeilichen Einsätzen kam es auch bei Fundsachen, Hilfeleistungen und einigen wenigen Verkehrsverstößen.

Da auch die Verkehrslage ruhig war, die ausgewiesenen Parkflächen im nahen Veranstaltungsbereich waren ausreichend bemessen und wurden gut genutzt, lediglich bei der Anfahrt am Samstag und am Sonntag kam es zu geringfügigen Rückstauungen auf der B 251 aus Richtung Nordrhein-Westfalen, zog der Einsatzleiter, Erster Polizeihauptkommissar Manfred Bergener, ein positives Fazit:

„Die erhöhte polizeiliche Präsenz an allen Tagen und auch Nächten des Bike-Festivals hat Wirkung gezeigt, die Polizei musste kaum einschreiten und nur sehr wenig Strafanzeigen aufnehmen“ Weiterhin lobte Bergener die gute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Gemeinde Willingen, dem eingesetzten Sicherheitsdienst und allen Organisationen und Behörden, sowie den vielen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsdienste.