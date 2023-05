Frauen im Zug sexuell belästigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurden vorgestern Abend

(28.5./11 Uhr) eine 28-jährige Frau aus Frankfurt a.M. und eine 19-jährige Frau

aus Tübingen. Beide Frauen waren mit dem ICE 692 von Stuttgart in Richtung Fulda

unterwegs. Zunächst soll die 19-Jährige mehrfach gegen ihren Willen von einem

50-jährigen Mann aus Burgau unsittlich am Körper berührt worden sein. Eine

28-jährige Reisende beobachtete die Tat und forderte den 50-Jährigen auf, die

Handlungen zu unterlassen. Anschließend berührte er sie ebenfalls gegen ihren

Willen an den Beinen und am Oberkörper. Bei Halt im Bahnhof Fulda wurde der

Täter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Eine Streife des Bundespolizeireviers

Fulda nahm den 50-Jährigen am Bahnsteig in Empfang. Anschließend musste er die

Bundespolizisten zum Revier begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen kam er wieder frei.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall

machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hünfeld. Am Freitag (30.05.), kam es gegen 6:30 Uhr auf der K 147 zwischen Eiterfeld-Leibolz und Hünfeld-Malges zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinter aus dem Wartburgkreis aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herab und kippte anschließend auf die Seite. Der Fahrer konnte das letztlich auf einem Weizenfeld liegende Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 15.500 Euro am Feld und dem Sprinter.

Polizeistation Hünfeld

Mit geklautem Zweirad, ohne Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Tann. Beamten der Polizeistation Hilders fiel am Montagabend (29.05.) im Bereich der Ostlandstraße ein Kleinkraftrad der Marke Simpson ohne Kennzeichen auf. Da der Fahrer zudem keinen für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Helm trug, entschied sich die Streife den Mann sowie dessen Zweirad einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens und beschleunigte sein Zweirad. Schließlich stoppten die Beamten den 28-jährigen Fahrzeugführer im Bereich eines nahegelegenen Parkplatzes eines Schwimmbads. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus Tann nicht über einen gültigen Führerschein verfügt. Zudem ergab sich für die Einsatzkräfte der Verdacht, dass der 28-Jährige das Zweirad unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diese Annahme, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Obendrein stellte sich schnell heraus, dass das Kleinkraftrad – für das kein gültiger Versicherungsschutz besteht – bereits im Herbst des Jahres 2019 in Tann gestohlen gemeldet worden war. Die Simpson wurde in der Folge sichergestellt und der Tanner im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Er muss sich nun wegen verschiedenster Verkehrsdelikte verantworten.

Kriminalpolizeiliche Beratung der Polizei Osthessen

Hilders. Immer wieder werden ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden Opfer von Trickdieben. Dreiste Täter verschaffen sich unter vorgetäuschten Gründen Zugang zu fremden Wohnungen. Sie lenken die Bewohner geschickt ab und entwenden währenddessen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände.

Auch falsche „Enkel“ erschleichen sich immer wieder das Vertrauen älterer Menschen. Weil angeblich das Vermögen in Gefahr oder eine Notlage eingetreten sei, drängen sie die Opfer beispielsweise zur Herausgabe von Wertgegenständen. Ebenso versuchen Einbrecher in Osthessen ihr Diebesglück. Allerdings kann ein Großteil an Einbrüchen durch richtiges Verhalten, die richtige Sicherungstechnik und aufmerksame Nachbarn verhindert werden.

Für Fragen zur technischen Sicherung gegen Einbrüche und zum richtigen Verhalten bei Trickdieben, Betrügern und der „Enkeltrick“-Masche steht Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann vom Polizeipräsidium Osthessen am kommenden Sonntag in Hilders zur Verfügung:

Wann: Sonntag, 04. Juni 2023, von 11 bis 17 Uhr

Wo: Alter Bahnhof in Hilders

Weitere Angebote zur kriminalpolizeilichen Beratung

Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause – und das kostenfrei. Außerdem stehen die osthessischen Ansprechpersonen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für individuelle Beratungen oder Fragen zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter www.polizei.hessen.de . Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag (26.05.) in der Dalherdaer Straße eine Geldbörse und weitere persönliche Gegenstände aus einem Wohnmobil. Das Fahrzeug stand in einer Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks.

Gegen 3.20 Uhr wurde in der Dammersfeldstraße in einem Hinterhof ein Lada zum Ziel Unbekannter. Sie verschafften sich Zutritt zum Fahrzeug und durchsuchten es erfolglos nach Diebesgut.

In der Wasserkuppenstraße brachen Unbekannte gegen 4.15 Uhr das Schloss eines silberfarbenen VW Polo auf, der auf einem Parkplatz stand und stahlen eine Handtasche.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Grebenhain. Ein auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Herbsteiner Straße in Ilbeshausen-Hochwaldhausen abgestelltes, schwarzes Pedelec der Marke Specialized, Modell Levo FSR Comp, Rahmengröße XL, stahlen Unbekannte am Donnerstagabend (25.05.), zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr. Das Zweirad hat einen Wert von etwa 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Freiensteinau. Ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Gunzenau wurde am Sonntagnachmittag (28.05.), zwischen 14.30 Uhr und 16.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Armband der Marke „Pandora“, im Wert von circa 100 Euro, flüchteten die Täter schließlich. Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum im Bereich des Einfamilienhauses einen ihm unbekannten, etwa 1,75 Meter großen, circa 30 bis 40 Jahre alten Mann, mit schlanker Gestalt, dunklem Hautteint sowie kurzen, schwarzen Haaren. Dieser habe ein Goldarmband und beigefarbene Kleidung getragen und ein älteres Herrenrad mit sich geführt. Ob dieser Mann mit dem Sachverhalt in Verbindung steht, ist aktuell noch vollkommen unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Alsfeld. Durch Einschlagen eines Fensters verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag (27.05.) und Montag (29.05.) unberechtigten Zugang zu einer öffentlichen Schule in der Straße „In der Krebsbach“. Im Gebäude verursachten die Täter weiteren Sachschaden, als sie mehrere Gegenstände zu Boden warfen und einen Rollladen gewaltsam aufschoben. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen rund 1.500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Alsfeld. Unbekannte warfen am Montagvormittag (29.05.) eine Scheibe eines Bürogebäudes in der Straße „Fuldaer Tor“ ein und gelangten so unbefugt in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Die Täter hinterließen Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (27.05.) verschafften Unbekannte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Hainstraße. Anschließend versuchten die Täter die Tür einer Wohnung gewaltsam zu öffnen. Als der Bewohner die damit verbundenen Einbruchsgeräusche wahrnahm, machte er lautstark auf sich aufmerksam. Die Einbrecher flüchteten daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Geldbörse

Bad Hersfeld. Die Geldbörse eines 44-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld stahlen Unbekannte am Samstagnachmittag (27.05.) in einer Gaststätte in der Rittergasse. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Rotenburg a.d. Fulda. Eine Gaststätte im Steinweg wurde am frühen Sonntagmorgen (28.05.), gegen 3.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher beschädigten einen Spielautomaten, als sie diesen durch ein rückwärtig gelegenes Fenster aus den Räumlichkeiten zu entwenden versuchten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt und ließen den Automaten vor Ort zurück. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (29.05.) wurden ein 25-jähriger Mann aus Heringen und ein 23-Jähriger aus Bad Hersfeld in der Straße „Am Kurpark“ verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen griffen Personen einer vierköpfigen Gruppe die beiden Männer aus noch unklarer Ursache vor einer dortigen Lokalität an und schlugen sie dabei mit einer Flasche sowie einem Stein gegen den Kopf sowie Brustbereich. Die Täter flüchteten anschließend noch vor Eintreffen der Polizei. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

etwa 18 bis 22 Jahre alt

circa 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß

dunkle, kurze Haare

südländisches Erscheinungsbild

trug eine braune Jacke und eine schwarze Jeans

Täter 2:

männlich

circa 1,60 Meter groß

kurze, schwarze Haare

südländisches Erscheinungsbild

trug eine schwarze Jacke der Marke „Adidas“

Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Tätern bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (29.05.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rittergasse ein. Anschließend entwendeten die Langfinger eine Playstation 4, eine rote Shisha, eine schwarze Musikbox sowie einen schwarzen 32-Zoll-Fernseher der Marke OK und flüchteten dann unerkannt in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe eines hohen dreistelligen Betrags. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de