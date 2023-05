Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Kompletträder von Fahrzeugen abmontiert, Königstein, Sodener Straße, Samstag, 27.05.2023, 13:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 06:00 Uhr

(he)Im Verlauf des Pfingstwochenendes montierten unbekannte Täter in Königstein auf dem Gelände eines Autohauses in der Sodener Straße an vier Fahrzeugen die Räder ab, entwendeten diese und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von circa 75.000 Euro. Darüber hinaus wurden an einem Fahrzeug Teile der Bremsanlage gestohlen. Aufgrund des Umfangs und des Gewichtes des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgte. Die Kriminalpolizei des Hochtaunus-Kreises bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Exhibitionist festgenommen,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Färberstraße, Samstag, 27.05.20023, 15:35 Uhr

(he)Am Samstagmittag war in Burgholzhausen in der Färberstraße ein Exhibitionist unterwegs, welcher Passanten belästigte. Die Polizei konnte den 31-Jährigen festnehmen. Gegen 15:35 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, dass in der Färberstraße ein Mann mit geöffneter Hose unterwegs sei und sein Geschlechtsteil zur Schau stellen würde. Eine Streife konnte die Person nach kurzer Fahndung antreffen und festnehmen. Gegen seine Festnahme wehrte sich der Friedrichsdorfer jedoch, rannte kurzzeitig davon, stürzte und zog sich hierbei Schürfwunden zu. Der Mann wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Einbruch in Imbisswagen,

Bad Homburg, Gonzenheim, Quirinstraße, Sonntag, 28.05.2023, 10:00 Uhr bis Dienstag, 30.05.2023, 05:40 Uhr

(he)Heute Morgen stellte der Besitzer eines Imbisswagens fest, dass unbekannte Täter in seinen in Gonzenheim abgestellten Verkaufswagen eingebrochen waren und Lebensmittel im Wert von über 100 Euro entwendet hatten. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Das Verkaufsfahrzeug stand in der Quirinstraße in Höhe der Hausnummer 1, als der oder die Täter zwischen Sonntag, 10:00 Uhr und heute, 05:40 Uhr gewaltsam über ein Dachfenster in das Innere eindrangen. Hieraus wurden Hähnchen und Pommes frites entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Einbruch in Baumarkt,

Oberursel, An den Drei Hasen, Montag, 29.05.2023, 12:15 Uhr

(he)Gestern versuchten unbekannte Täter in Oberursel in der Straße „An den Drei Hasen“ in einen Baumarkt einzudringen. Dies gelang nur teilweise, sodass die Flucht ohne Diebesgut angetreten wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Täter zunächst über einen Zaun und machten sich anschließend an den Schiebetüren des Eingangs zu schaffen. Nachdem zwei Türen beschädigt worden waren, brachen die Täter ihr Vorhaben augenscheinlich ab und entfernten sich wieder. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei des Hochtaunus-Kreises bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Vandalismus an Kirche,

Weilrod, Riedelbach, Langstraße, evangelische Kirche, Sonntag, 14.05.2023 bis Sonntag, 28.05.09:30 Uhr

(he)Am Pfingstsonntag wurden der Polizei gemeldet, dass es in Weilrod, Riedelbach zu einer Sachbeschädigung an der dortigen evangelischen Kirche gekommen war, bei der ein Schaden von geschätzten 4.000 Euro entstand. Im Zeitraum seit dem 14.05.2023 hatten unbekannte Täter Fenster der Kirche durch Steinwürfe beschädigt und mehrere Bodenplatten des Eingangsbereiches vor der Kirche aus dem Boden gerissen und zerstört. Hinweise auf die Vandalen liegen nicht vor. Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06081) 9208-0 um Hinweise zu der Tat.

Fahrradfahrer Vorfahrt genommen,

Bad Homburg, Kirdorf, Bachstraße, Friedensstraße, Samstag, 27.05.2023, 13:10 Uhr

(he)Am Samstagmittag, den 27.05.2023 kam es in Kirdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Linienbus befuhr die Friedensstraße aus Richtung Raabstraße und beabsichtigte nach links in die Bachstraße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 74-jähriger Bad Homburger die Friedensstraße in entgegengesetzter Richtung. Bei seinem Abbiegevorgang übersah der 43-jährige Busfahrer den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer und erfasste diesen mit der Busfront. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt.