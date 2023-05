Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Auf dem Hinterrad in abbiegendes Auto gekracht – Polizei sucht flüchtigen Motorradfahrer

Friedberg (ots)

Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend (26.05.) in Bad Vilbel. Gegen 20.45 Uhr war der Fahrer einer grünen Kawasaki Ninja mit gestohlenem Kennzeichen und offenbar stark überhöhter Geschwindigkeit, aus Richtung Heilsberg kommend auf der Frankfurter Straße unterwegs in Richtung Innenstadt.

Als ein entgegenkommender BMW-Fahrer nach links auf ein Grundstück einfahren wollte kollidierte der zu diesem Zeitpunkt lediglich auf dem Hinterrad fahrende Biker, trotz starken Bremsens und vergeblichem Ausweichversuch mit dem schwarzen 1er. Durch die Wucht der Kollision riss das Vorderrad der Maschine ab und schleuderte gegen einen geparkten Volvo.

Wenige Augenblicke nach dem Zusammenstoß hielt ein rotes Motorrad an der Unfallstelle. Zusammen mit dessen grau gekleidetem Fahrer (grauer Helm, grauer Pullover, graue Jogginghose, helle Schuhe) soll der verletzte Biker noch vergeblich versucht haben, das an der Kawasaki montierte Kennzeichenschild abzubauen.

Der als etwa 180 bis 185cm große Kawasaki-Fahrer, ein graues T-Shirt, schwarze Hose und sowie einen dunklen Motorradhelm getragen und stark an den Armen geblutet haben soll, flüchtete schließlich in Richtung Schützenstraße. Der Fahrer des roten Motorrades fuhr hinterher.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach dem unfallflüchtigen Motorradfahrer konnte dieser nicht mehr aufgespürt werden. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 40.000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 mi den Beamten in Verbindung zu setzen. Hatten weitere Personen den Unfallhergang beobachten können? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Motorradfahrer machen?

Butzbach: Nach Gaststättenbesuch ausgeraubt

Am frühen Montagmorgen (29.05.) ist in der Butzbacher Schloßstraße ein 24-Jähriger von zwei Kriminellen überfallen und leicht verletzt worden. Dabei entwendeten die beiden Straftäter offenbar Geldbörse sowie Mobiltelefon des Geschädigten.

Eigenen Angaben zufolge war es in einer Lokalität in der Griedeler Straße zuvor zu verbalen Streitigkeiten mit zwei anderen Gästen gekommen, die sich gegen 5.30 Uhr nach draußen und weiter in die Schloßstraße verlagerten. In Höhe der Hausnummer 4 sollen die beiden Männer den Geschädigten schließlich niedergeschlagen und bestohlen haben. Erst als eine Passantin schrie, sollen die beiden Räuber von dem 24-Jährigen abgelassen haben und in Richtung Kirche weggerannt sein. Einer der Unbekannten wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, 180cm groß und kräftig, dunkle, etwa 10cm lange Haare und dunkler Vollbart. Der andere soll 190cm groß und ebenfalls etwa 35 Jahre alt sein. Er hatte eine stoppelige Glatze und trug keinen Bart.

Möglicherweise hatten auch weitere Anwohner das Geschehen beobachtet bzw. waren den beiden flüchtigen Kriminellen begegnet. Diese Personen kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden daher gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Gullideckel landet in Schaufensterscheibe

In der Nacht zu Dienstag zertrümmerten Einbrecher gegen 3.40 Uhr mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Handyladens in der Weiseler Straße ein. Im Verkaufsraum durchsuchten die Kriminellen mehrere Schränke und flüchteten anschließend zu Fuß in die Amtsgasse. Dort stiegen sie in einen weißen PKW und fuhren in Richtung Große Wendelstraße davon. Was genau gestohlen wurde ist bislang nicht bekannt.

Einer der beiden Straftäter soll etwa 30 Jahre alt und ungefähr 175 groß sein. Er war zur Tatzeit schwarz bekleidet. Der andere war den Angaben zufolge ebenfalls in etwa gleich groß und alt. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und schwarze Hose sowie einen Rucksack.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet in diesem Zusammengang mögliche Zeugen, die die Tat oder die folgende Flucht hatten beobachten können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Ranstadt: Einbrecher stehlen Tresor

Kriminelle sind in der Nacht auf Samstag in das Ranstädter Seniorenzentrum eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten in der Straße „An der Gärtnerei“ entwendeten sie einen weißen Tresor. Anwohner hatten wenige Minuten nach 2 Uhr beobachtet, wie vier dunkel gekleidete Personen eine Glasscheibe zertrümmerten und in einen Verwaltungsraum einstiegen. Mit vereinten Kräften hievten die Unbekannten wenige Minuten später den etwa 120x80cm großen Safe in einen auf der Wiese neben dem Gebäude stehenden, dunklen Kombi. Das Auto, an welchem das Kennzeichen „MÜR-OI 400“ angebracht gewesen war, fuhr mit ausgeschaltetem Licht und mit lediglich beigezogener Heckklappe in Richtung Bahndamm und weiter in Richtung Volksbank.

Die Wetterauer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo ist das genannte Fahrzeug in der Nacht auf Samstag (27.05.) aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Insassen machen?

Kein Beruf wie jeder andere – Polizei informiert in Bad Vilbel über Einstellungsverfahren

Kein Beruf wie jeder andere…… ist der des Polizisten. Die Männer und Frauen der Polizei Hessen machen einen wichtigen Job. Sie setzen sich für die Einhaltung von Recht und Gesetz und damit für den Schutz jedes einzelnen Bürgers und jeder Bürgerin ein. Dabei ist kein Einsatz wie der andere. Ob bei Verkehrsunfällen, Streitigkeiten oder der Verfolgung von Straftaten fordert der Umgang in jeder Situation ein besonderes Fingerspitzengefühl für Menschen und Lage. Mal bedarf es Hilfe und Unterstützung, ein anderes Mal ist Druck und möglicherweise auch Zwang erforderlich. Diese Vielfalt und die hohe Verantwortung, die die Freunde und Helfer tragen, machen den Beruf so besonders.

Wie man Polizist/Polizistin wird, welche Einstellungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen, wie das Eignungsauswahlverfahren abläuft und man sich darauf vorbereiten kann, erfahren Interessierte bei einer Veranstaltungen des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Die Einstellungsberaterin der Polizei im Wetteraukreis Corina Weisbrod, selbst erfahrene Polizeibeamtin, lädt für Freitag, 02.06. um 14.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Polizeistation Bad Vilbel, Riedweg 1. Anmeldungen werden bis 1.6. per Mail an Einstellungsberatung.PPMH@Polizei.Hessen.de entgegengenommen.