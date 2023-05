Verkehrsunfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wehrda – Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Samstag, 27. Mai, zwischen 20 und 20.26 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz im Industriegebiet in Wehrda ereignete. Dort kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten grauen Seat Alhambra. An dem Familienvan entstand hinten links ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Der Verursacher fuhr weg, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Unfall mit dem grauen Alhambra gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin geben?

Goßfelden – Zaunschaden

Die Spuren und die Gesamtsituation lässt auf die Verursachung des Scvhadens auf einen Lastwagen oder zumindest ein größeres Fahrzeug schließen. Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 08 Uhr am Donnerstag, 25. Mai, entstand am Zugangstor zum Grundstück Sandhute 9 in Goßfelden auf einer Länge von ca. 5 Metern ein Schaden an dem ca. 1,60 Meter hohen Metallzaun. An dem Zaun entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Unfallort befindet sich in einer Sackgasse des Gewerbegebietes. Möglicherweise kollidierte ein Lastwagen bei einem Wendemanöver in der Sackgasse mit dem Zaun. Bislang ergaben sich allerdings weder konkrete Hinweise auf das verursachende Fahrzeug noch auf dessen Fahrer oder Fahrerin.

Marburg – Schaden an gelbem Honda

Wer hat am Freitag, 26. Mai, zwischen 16.45 und 18.10 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße, etwa in der Mitte der Straße ein Ein- oder Ausparkmanöver oder auch ein anderes Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einer Kollision mit einem geparkten gelben Pkw, einem Honda gekommen sein könnte? An dem ordnungsgemäß geparkten Honda entstand vorne links ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete.

Marburg – Ausgestiegen – Schaden angesehen – weggefahren

Nach Zeugenaussagen stieg eine junge Frau aus einem dreckigen Kastenwagen mit mutmaßlich ukrainischem Kennzeichen aus, schaute sich den Schaden an dem weißen AMG-Mercedes an, stieg dann wieder in ihr Auto und fuhr weg. Wer kennt ein solches von einer jungen Frau gefahrenes Auto? Wer kann Hinweise zum Standort des Autos und/oder zur Identität der Fahrerin geben? Der Unfall passierte am Sonntag, 28. Mai, gegen 17.25 Uhr im Parkhaus am Uni-Klinikum in Marburg in der Baldinger Straße. An dem Mercedes entstand ein Frontschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Die Frontschürze war verkratzt, eine Zierleiste abgerissen, die Kennzeichenhalterung und der Mercedesstern ebenfalls beschädigt.

Marburg – Flucht auf dem GGS-Parkplatz

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Sonntag, 28. Mai, zwischen 09.50 und 21.30 Uhr auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße. Durch eine Kollision bei einem unbekannten Fahrmanöver, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken entstand an einem schwarzen VW Golf mit Offenbacher Kennzeichen hinten rechts ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein ein- oder ausparkendes oder wegfahrendes Fahrzeug gesehen?

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Verkehrsunfällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Polizei Biedenkopf sucht beschädigten weißen 1er BMW

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Ortsumgehung von Biedenkopf an der Einmündung zur Ludwigshütte am Freitag, 26. Mai, um 06.25 Uhr, sucht die Polizei Biedenkopf einen mutmaßlich hinten rechts beschädigten weißen BMW der 1er Reihe. Der Fahrer des Autos fuhr mit nach Zeugenaussagen hoher Geschwindigkeit an noch vor der Ampel stehenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte beim Einscheren dann mit einem schwarzen Audi A4 Kombi. An dem Audi entstand vorne links ein Schaden. Ohne die Geschwindigkeit zu verringern, fuhr der BMW Fahrer weiter Richtung Wallau/Dillenburg. Wo steht ein vorne rechts beschädigter weißer BMW der 1er Reihe mit Marburger Kennzeichen? Wer hat sich bislang bei der Polizei noch nicht als Zeuge gemeldet und kann Hinweise zum Fahrverhalten, zum Kennzeichen oder zum Fahrer bzw. der Fahrerin des weißen Autos zur Unfallzeit bzw. kurz davor geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Exhibitionist an der Bushaltestelle

Die Kripo Marburg bittet um Hinweise, die zur Identifizierung eines Mannes beitragen können, der unter dem Verdacht steht, an der Bushaltestelle Panoramastraße sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben. Zeugen schätzten den zwischen 1,75 und 1,80 Meter großen Mann auf ein Alter von ca. 20 Jahren. Er hatte eine normale, also unauffällige Statur und ein eher rundliches Gesicht. Er trug eine schwarze Baseballkappe, eine dunkle Weste und eine graue Jogginghose. Der Mann fiel am Freitag, 26. Mai, gegen 18.,40 Uhr an der Bushaltestelle des Studentendorfs, der Bushaltestelle „Panoramastraße“ auf. Wer hat den Mann dort noch gesehen? Wer kann ihn näher beschreiben oder sogar identifizieren? Hinweise nimmt die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, entgegen.

Marburg – Farbschmierereien

Aufgrund der offenkundig politisch motivierten Farbschmierereien, in einem Fall ein Slogan gegen „Rechts“ und im anderen Symbole u.a. gegen Kommunismus, hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen benutzten noch unbekannte Täter rote Farbe. Tatorte der Sachbeschädigungen waren die Garage eines Wohnhauses im Marbacher Weg und die Außenfassade des katholischen Pfarramtes in der Ritterstraße. Die Tatzeit in der Ritterstraße liegt zwischen Donnerstag und Freitag (25/26. Mai) die im Marbacher Weg zwischen Freitag und Samstag (25/26 Mai). Die Prüfung eines derzeit nicht feststehenden Tatzusammenhangs gehört zum Umfang der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte unter Tel. 06421 406 0 an den Staatsschutz der Kriminalpolizei.

Marburg – Münzautomat aufgebrochen

Die Tatzeit des Aufbruchs des Münzautomaten der Waschmaschinen eines Mehrfamilienhauses im Steinweg ließ sich nicht genau einschränken. Vermutlich verschaffte sich der Täter über den Hauseingang aus Richtung des Roten Graben zwischen Dienstag, 02. und Donnerstag, 25. Mai, Zutritt. Wieviel Münzgeld fehlt, ließ sich bislang nicht feststellen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autoaufbruch in der Ketzerbach

In der Ketzerbach fand ein Dieb einen offenbar unverschlossenen weißen SUV, nutzte die Gunst der Stunde und stahl daraus eine Geldbörse mit wenig Bargeld, Ausweis, Führerschein und anderen persönlichen Dokumente. Der Diebstahl war in der Nacht zum Donnerstag, 25. Mai, zwischen 22 und 07.45 Uhr. Sachdienliche Hinweis in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Positive Drogentests

Am zurückliegenden Pfingstwochenende beendete die Polizei neun Autofahrten und einen Ausflug mit einem E-Scooter, nachdem die Tests bei den jeweiligen Fahrern positiv auf Betäubungsmittel reagiert hatten. Die Polizei veranlasste zudem in allen Fällen Blutproben. Betroffen waren nach Kontrollen in Cölbe zwei Autofahrer im Alter von 26 und 49 Jahren, wobei der Ältere zusätzlich unter Alkoholeinfluss stand. In Stadtallendorf stoppte die Polizei einen 23 Jahre alten Autofahrer und in Marburg den 20 Jahre alten Nutzer eines E-Scooters, sowie zwei Autofahrerinnen im Alter von 42 und 46 und vier Fahrer im Alter von 21, 39, 42 und 54 Jahren.