Bilanz zum Dorffest

Steinweiler (ots) – Die Polizei Wörth begleitete das historische Dorffest Steinweiler in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der VG Kandel und war durch Fußstreifen am Wochenende auf der Festmeile präsent. Die gute Stimmung und fröhliche Zusammenkunft vieler Menschen wurde lediglich am Samstag Abend gegen 23:30 Uhr durch eine körperlicher Auseinandersetzung im Hof der Landjugend getrübt.

Aus einer Streiterei heraus schlug eine Gruppe von Männern auf mehrere andere Leute ein und verletzte diese. Noch vor Eintreffen mehrerer Streifenwagen konnten die Täter von der Örtlichkeit fliehen. Die verletzten Personen wurden durch einen Rettungsdienst versorgt.

Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.