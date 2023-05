Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montag 29.05.2023 gegen 06 Uhr, erstattete ein Taxifahrer Anzeige gegen 2 Männer. Diese habe er gegen 05:40 Uhr von Mannheim zum Ludwigsplatz in Ludwigshafen befördert. Am Fahrtziel hätten sich die unbekannten Männer geweigert, die Rechnung zu begleichen. Einer der beiden habe den Taxifahrer festgehalten und anschließend das Auto angeschoben und gegen 2 Poller gelenkt.

Hierdurch entstand am Taxi ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Taxifahrer sei beim Versuch das Auto zu stoppen, gestürzt und verletzte sich leicht.

Das Duo konnte wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Etwa 1,80m groß, schlank, kurze schwarze Haar, weiteres T-Shirt.

Täter 2: Etwa 1,70m groß, schlank, kurze schwarze Haare, schwarze Jacke.

Wir bitten Zeugen sich zu melden. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden Unbekannten machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Erheblich alkoholisiert

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) … war am späten Montagabend 29.05.2023 der Fahrer eines Rollers in der Schillerstraße unterwegs. Ein Anwohner hatte den Roller zunächst in den Hinterhof des Anwesens einfahren hören. Der Mann war ihm dann aufgefallen, da ihm sein Roller beim Abstellen umfiel und er sich im Anschluss schwankenden Ganges entfernte.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 53-Jährigen in der Geistgasse antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. In der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Eine Scheibe des Mazda einer 63-Jährigen wurde am 29.05.2023 zwi. 10-18 Uhr eingeschlagen. Das Auto stand zur fraglichen Zeit auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .