Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

B48/Wellbachtal (ots) – Am Montag 29.05.2023, 14:35 Uhr, überholte im Wellbachtal ein in Richtung Johanniskreuz fahrender Motorradfahrer verbotswidrig ein Wohnmobil. Ein entgegen kommender Motorradfahrer wich nach rechts aus und stürzte, wobei er sich verletzte.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-96462519.

Alkoholisiert

Rhodt (ots) – „Einen Kaffee mit Schnaps zum Frühstück sowie zwei Bier am Nachmittag“ hatte nach eigenen Angaben ein 57 Jahre alter Mann aus dem Raum Annweiler konsumiert, als er gestern Abend (29.05.2023, 21 Uhr) auf der L 506 in Rhodt mit seinem Fahrzeug kontrolliert wurde.

Da ein Test 0,77 Promille ergab, musste er sein Fahrzeug stehen lassen. Führerschein und Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Wegen der Ordnungswidrigkeit erwartet ihn eine Geldbuße von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Verkehrsunfall auf L 493 – Traktorfahrer gesucht

Vorderweidenthal/L 493 (ots) – Am Samstag 27.05.2023 gegen 15 Uhr, kam es auf der L 493 zwischen Vorderweidenthal und Silz zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw VW überholte einen vor ihm fahrenden Pkw Tesla und einen Traktor mit Anhänger. Als beide Pkw auf gleicher Höhe waren, setzte der unmittelbar hinter dem Traktor fahrende 22-jährige Tesla-Fahrer zum Überholen an und nötigte den gerade überholenden Pkw-Fahrer in den Straßengraben auszuweichen.

Der mittelbar an dem Verkehrsunfall beteiligte Traktorfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Silz fort. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der bislang nicht bekannte Traktorfahrer wird gebeten sich als Unfallzeuge mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Firmentransporter aufgebrochen

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (TZ: 28.05.2023, 19.30 Uhr bis 29.05.2023, 9 Uhr) haben Unbekannte in der Poststraße an einem geparkten Firmentransporter die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein Schlüsselbund, ein Rucksack mit privaten Unterlagen sowie Zigaretten entwendet.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 entgegen.