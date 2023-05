Kaiserslautern (ots) – Sowohl die 3 Radler als auch der Autofahrer kamen, am Sonntag 28.05.2023 kurz nach 20 Uhr, aus der Burgstraße. Dort hatte der 26-jährige Autofahrer die Radfahrer angehupt, weil sie zu dritt nebeneinander fuhren. Nach dem Hupen fuhren das Trio zur Seite, so dass der Pkw überholen konnte. An der folgenden Ampelkreuzung Ecke Mühlstraße/Lauterstraße musste der Autofahrer warten und wurde von den Radfahrern eingeholt.

Nach Angaben des 26-Jährigen Autofahrers, riss einer der männlichen Fahrradfahrer in diesem Moment die Fahrertür seines Pkw auf und schrie ihn an, er solle aussteigen. Der 26-Jährige wurde in der Folge von den Männern geschubst und auf die Wange geschlagen.

Einer griff sich vom Beifahrersitz den Geldbeutel des 26-Jährigen und holte das Bargeld heraus. Anschließend flüchtete das Trio auf ihren Rädern.

Von zwei Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Beide zwischen 18-25 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, kurze dunkle Haare, gebräunter Teint.

Einer hatte ein etwa Handflächen großes, einfarbiges Tattoo am Hals.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, und bitte insbesondere um Hinweise auf die drei Fahrradfahrer. Polizeiinspektion 2, Telefon: 0631 369-2250. |cri