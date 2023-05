In die Grube gefahren (Foto)

Winden (ots) – In der Nacht zum Sonntag befuhr ein Pkw-Fahrer die zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrte K 12 von Steinweiler nach Winden. Kurz vor Winden fuhr er ungebremst durch eine Baustellenabsperrung in eine dahinter befindliche ca. 3m tiefe Grube, die mit Wasser gefüllt war. Der Autofahrer konnte sich offenbar selbst befreien und wurde von Radfahrern vorgefunden, die über Notruf Hilfe anforderten.

Bei der Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass der Mann alkoholisiert war. Einen Alkoholtest verweigerte er. Im Krankenhaus sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten unflätig.

Er sieht dem Verlust der Fahrerlaubnis und einer Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen.

Körperliche Auseinandersetzungen

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen 29.05.23 gegen 00:15 Uhr, kam es bei einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Messplatz in Germersheim zu körperlichen Auseinandersetzungen. Zunächst schlug ein alkoholisierter 29-Jähriger aus dem Kreis Germersheim zwei Jugendlichen ins Gesicht. Unmittelbar danach traten mehrere Unbekannte auf den am Boden liegenden 29-Jährigen ein.

Sowohl die Jugendlichen als auch der 29-Jährige wurden leicht verletzt. Weiterhin konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen aufgefunden werden, welcher aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Gegen den Baum gefahren

Wörth (ots) – Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein Pkw-Führer die mit Bäumen besäumte Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Richtung Dorschberg. In Höhe des Bürgerparks kam der Fahrer infolge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholisierung nach links von der Straße ab, fuhr einen Baum in der Rabatte um und blieb am zweiten stehen.

Der Fahrzeugführer, welcher von einer Party kam, hatte einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Da er eine Gesichtsverletzung hatte, musste er in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Die nächste Party wird er zu Fuß besuchen müssen.

Alkoholisierter Radfahrer

Bellheim (ots) – Am Sonntagmorgen 28.05.23 um 00:30 Uhr, wurde ein Radfahrer in der Fortmühlstraße in Bellheim aufgrund nicht eingeschalteter Beleuchtung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch bei dem 16-jährigen Radfahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Aufgrund dessen wurde dem Radfahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Nachdem ein Erziehungsberechtigter verständigt wurde, wurde der Minderjährige durch einen Angehörigen bei der Polizei Germersheim abgeholt.

Verfolgungsfahrt der Polizei

Hagenbach (ots) – Am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr, sollte durch Beamte der PI Wörth in Hagenbach ein Pkw-Fahrer kontrolliert werden, da Zweifel an seiner Fahrtauglichkeit bestanden. Anstatt sich der Kontrolle zu unterziehen, fuhr der Fahrer unvermittelt nach hinten los und gefährdete hierbei eine Polizistin, die sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Anschließend flüchtete der Autofahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Landstraße Richtung Neuburg.

Zwischen den Ortschaften kam es bei einem Überholmanöver des Flüchtigen beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Auch durch Neuburg fuhr der Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Pkw über die grüne Grenze nach Frankreich. Zeugen, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth zu melden.

Ein etwas anderer Unfall

Rülzheim (ots) – Am Freitagmittag wurden Beamte der Polizei Germersheim zusammen mit einem Rettungswagen nach Rülzheim geschickt. An der dortigen Straußenfarm soll es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem etwa 60 Jahre alten Fahrradfahrer gekommen sein. Kurios: Auf der Anfahrt der Rettungskräfte melden die Zeugen, dass sich der Mann wieder auf sein Rennrad geschwungen und in Richtung Herxheim weitergefahren ist.

Auch eine Fahndung mit mehreren Kräften in den Ortsbereichen Rülzheim, Herxheim und Herxheimweyher verlief negativ. Inwieweit sich der Mann verletzt hat ist nicht bekannt. Am LKW entstand kein Schaden.

Einbruch in Kindergarten

Bellheim (ots) – Einen Schaden von etwa 250 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Kindertagesstätte Spatzennest in Bellheim eingebrochen sind.

Entwendet wurden lediglich Süßigkeiten und ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Diese werden unter der Telefonnummer: 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen genommen.

Brand eines Hausanbaus

Berg (Pfalz) (ots) – Am 28.05.23, um 16:25 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle der Brand eines Hausanbaus in Berg in der Ludwigstraße gemeldet. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach rückten mit mehreren Fahrzeugen an.

Der Brand entstand in einem Anbau neben dem Einfamilienhaus. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindern. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Geschwindigkeitskontrollen

Bellheim (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim wurde am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 08-10:00 Uhr im Bereich der Postgrabenstraße Verkehrssicherheitsarbeit geleistet und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Hierbei wurden 19 Fahrzeugführer in der 30er-Zone mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Spitzenreiter lag bei 55 km/h. Zudem mussten drei Gurtmuffel verwarnt werden.

Fahrraddiebstähle

Rülzheim (ots) – Am Sonntagmorgen 28.05.23 im Zeitraum von 01-05 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter mit einem weißen Damenrad zu einem Wohnanwesen in der Friedensstraße in Rülzheim und entwendete dort ein Mountainbike der Marke Cube. Anschließend beließ der Täter das weiße Damenrad vor Ort und begab sich mit dem zuvor entwendeten Mountainbike zu einem Wohnanwesen in der Straße Helle Eichen in Rülzheim, wo ein weiteres Mountainbike im Wert von ca. 170 EUR entwendet wurde.

Anschließend ließ der Täter das Mountainbike der Marke Cube an der Örtlichkeit zurück und entfernte sich mit dem entwendeten Mountainbike in unbekannte Richtung. Das Mountainbike der Marke Cube wurde wieder an den Eigentümer ausgehändigt. Da der Eigentümer des weißen Damenrads nicht bekannt ist, wurde dieses sichergestellt.

Die Polizei Germersheim sucht den rechtmäßigen Eigentümer des weißen Damenrads, der sich mit einem Eigentumsnachweis melden sollte. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.