Landau: Die Polizei-News

Schlägerei mit Holzstöcken vor Landauer Discothek

Landau (ots) – Mehrere Streifenwagen der Polizei Landau waren am frühen Morgen des 29.05.2023 gegen 02 Uhr im Einsatz, da zunächst verbale Streitigkeiten zwischen mehreren Gästen innerhalb einer Landauer Discothek einen gewalttätigen Verlauf nahmen.

Das eingesetzte Sicherheitspersonal verwies die aggressive Gruppe der Örtlichkeit, was jedoch nicht den erhofften Effekt brachte. Es kehrten nahezu 20 Personen zurück, die sich teilweise mit Holzstöcken bewaffneten und mehrere Personen im Eingangsbereich angriffen. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang den Angreifern die Flucht.

Von 3 leicht verletzten Personen musste sich eine zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Vergessen, wo das Auto steht

Landau (ots) … haben am Samstagmittag 27.05.2023, zwei 41- und 46-jährige Personen. Sie zeigten gegen 14:00 Uhr bei der Polizei den Diebstahl ihres Fahrzeugs an, welches sie angeblich am Vortag in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau abgestellt hatten.

Nach intensiver Absuche der umliegenden Straßen konnte das Fahrzeug schließlich durch die Polizeibeamten in der Langstraße parkend festgestellt werden. Die beiden Personen gaben an, vergessen zu haben, dass sie ihr Fahrzeug an dieser Örtlichkeit abgestellt hatten. Es wird geprüft, ob in diesem Fall der polizeiliche Einsatz in Rechnung gestellt wird.

Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Landau (ots) – Am Samstag 27.05.2023 gegen 14:50 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau durch eine Streife ein Kleinkraftrad mit elektrischem Antrieb ohne Kennzeichen festgestellt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert und der 47-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Außerdem wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kellerbrand mit leicht verletzter Person

Landau (ots) – Am Samstag 27.05.2023 gegen 22:30 Uhr, wurde ein Kellerbrand in der Wilhelm-Schech-Straße gemeldet. Die Anwohner wurden evakuiert. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Kellerraum lokalisiert und gelöscht werden. Es entstand ein Gebäudeschaden im mittleren 5-stelligen Bereich.

Einer der Anwohner atmete beim selbstständigen Löschversuch Rauchgase ein und musste durch den Rettungsdienst zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.