Partybesuch endet in mehreren Strafverfahren

Zeiskam (ots) – Am Sonntag 28.05.23 gegen 04:30 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Besuchern einer öffentlichen Party in Zeiskam. Hierbei verletzte ein 17-Jähriger einen weiteren Partybesucher mit einem Teleskopschlagstock an der Hand. Weiterhin wurden die eingreifenden Securitymitarbeiter durch den 17-Jährigen bedroht und beleidigt.

Der geschädigte Partybesucher wurde medizinisch versorgt. Bei dem 17-Jährigen konnten der Teleskopschlagstock sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme zeigten sich der 17-Jährige sowie dessen 20-jährige Bekannte auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv. Der 17-Jährige versuchte einem Polizisten einen Kopfstoß zu geben. Der Beamte konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Die 20-Jährige spuckte einen Polizisten an und schlug einer Polizistin auf den Unterarm, wodurch die Beamtin leicht verletzt wurde. Weiterhin beleidigten und bedrohten die Beiden die vor Ort befindlichen Beamten.

Da der 17-Jährige und die 20-Jährige alkoholisiert waren und sich zudem Hinweise hinsichtlich einer Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten überstellt. Da sich die 20-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde diese in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Gegen den 17-Jährigen sowie die 20-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Beamten waren weiterhin dienstfähig.

Gasflasche explodiert bei Brand

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 28.05.2023 gegen 04:30 Uhr, kam es in der Maxburgstraße in Billigheim-Ingenheim zu einem Brand eines Holzunterstandes für Brennholz. Durch die entstandene Hitze explodierte eine Gasflasche und verletzte eine Anwohnerin.

Diese wurde mit Brandverletzungen an Armen und Beinen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand, welcher durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht wurde, entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gartenlauben in Vollbrand

Edenkoben (ots) – Bei der Polizeiinspektion Edenkoben gingen am Freitag 26.05.2023 gegen 18:06 Uhr, gleich mehrere Notrufe über eine in Brand geratene Gartenlaube und explosionsartige Geräusche ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei standen bereits drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage unterhalb des Kirchbergparkplatzes in Vollbrand. Das Feuer hatte direkt auf die Lauben der umliegenden Parzellen übergegriffen.

Vermutlich explodierten aber Sprühdosen im Inneren einer Laube. Vor Ort befindliche Gasflaschen wurden durch die Feuerwehr sachgemäß heruntergekühlt, sodass keine Gefahr mehr ausging. Die vermutliche Brandursache dürfte auf den nicht ordnungsgemäßen Umgang mit noch glühender Grillkohle zurückzuführen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Insgesamt dürfte sich die Schadenssumme nach ersten Schätzungen auf ca. 7000EUR belaufen.

Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Bahnhofstraße. Zwei Feuerwehrangehörige verletzten sich im Rahmen des Einsatzes leicht. Unbeteiligte wurden nicht verletzt.

Unbekannte heben Kanaldeckel aus

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 27.05.2023, teilte ein Passant gegen 09:20 Uhr mit, dass im Bereich der Bahnhofstraße ein Kanaldeckel fehlen würde. Der Kanaldeckel konnte im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Vermutlich wurde der Kanaldeckel in der Nacht durch unbekannte Täter aus dem Kanalschacht gehoben und entwendet.

Durch die Stadtwerke wurde ein neuer Kanaldeckel eingesetzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde kein Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dennoch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstag 28.05.2023 gegen 04:47 Uhr, wurde ein versuchter Diebstahl aus einem PKW in der Langgasse mitgeteilt. Die bisher unbekannten Täter wurden durch eine Anwohnerin dabei beobachtet, wie sie durch die offenstehende Tür den Innenraum des PKW durchsuchten. Nach Kenntnisnahme der Zeugin flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Haßlocher Straße. Aufbruchsspuren waren nicht vorhanden. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Die Zeugin konnte die Täter wie folgt beschreiben:

dunkel gekleidet, ca. 20 Jahre alt, eine Person mit dunklen und eine mit blonden Haaren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist daraufhin, das Fahrzeug auch bei einer nur kurzen Abwesenheit abzuschließen. Eröffnen Sie Tätern durch unverschlossene Fahrzeuge keine günstigen Tatgelegenheiten!

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstag 27.05.2023 gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Radfahrer den Radweg der L532 aus Richtung Schifferstadt kommend in Richtung Böhl-Iggelheim. Dabei wollte er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer, welcher verbotswidrig eine männliche Person auf dem Gepäckträger beförderte, von links überholen.

Als er sich auf gleicher Höhe befand geriet der unbekannte Fahrradfahrer ins Schlingern, wodurch sich beide Fahrräder touchierten und die Verkehrsbeteiligten zu Boden stürzten.

Der unbekannte Fahrradfahrer ging unvermittelt auf den 35-jährigen los und trat ihm in den Bauch. Sein Begleiter hinderte ihn an weiteren Schlägen. Beide entfernten sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Der 35-Jährige erlitt infolge des Sturzes mehrerer Schürfwunden an Armen, Beinen und Rücken. Weiter klagte er über Bauchschmerzen. Von dem flüchtigen Radfahrer liegt folgenden Personenbeschreibung vor:

ca. 20-25 Jahre

helle kurze Haare

dunkle kurze Hose, dunkles Kurzarmshirt

dunkles Fahrrad

Eine Strafanzeige wurden aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Vorfahrt missachtet

Mutterstadt (ots) – Am Freitag 26.05.2023 gegen 16:38 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Mozartstraße/Dammstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der von rechts kommenden 32-jährigen Hyundai-Fahrerin.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch sich das Fahrzeug des Verkehrsunfallverursachers um 180 Grad drehte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro.

Unter Drogeneinwirkung mit Leichtkraftrad unterwegs

Altrip (ots) – Am Freitag 26.05.2023 gegen 22:30 Uhr, wurde auf der K13 in Richtung Altrip ein Leichtkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 43-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ein Drogenvortest reagierte positiv auf 2 verbotene Substanzen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Schifferstadt (ots) – Am Freitagabend 26.05.2023 gegen 18:20 Uhr, wurde ein 16-Jähriger mit seinem Mofa auf der L524 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen am 28.02.2021 abgelaufen war.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt mit dem nicht versicherten Mofa untersagt.