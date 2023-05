Scheibe mit Steinen eingeworfen

Maikammer (ots) – In der Nacht von Samstag, den 27.05.2023, auf Sonntag, den 28.05.2023, wurde in der Immengartenstraße in Maikammer die Scheibe einer Hütte in unmittelbarer Nähe zum Bürgerhaus mit Steinen eingeworfen. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Berauscht im PKW unterwegs

Burrweiler (ots) – Ein 72-jähriger Mann aus dem Raum Karlsruhe wurde am Sonntag 28.05.2023 gegen 19:56 Uhr, durch eine Streife der Polizeiinspektion Edenkoben kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden Anzeichen für vorangegangenen Alkoholkonsum festgestellt. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille.

Zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests wurde der Mann deshalb zur Dienststelle verbracht und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten ein Bußgeld von mind. 500 EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Vorderweidenthal (ots) – Am 27.05.23 gegen 15 Uhr, ereignete sich auf der L 493, von Vorderweidenthal in Richtung Silz, ein Verkehrsunfall. Nach der Einfahrt Richtung Birkenhördt, auf einer längeren Gerade, fuhr ein größerer Traktor mit Anhänger. Dieser wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern überholt. Zuletzt fuhren 2 PKW hinter dem Traktor her.

Das 2. Fahrzeug setzte zum Überholen, des unmittelbar hinter dem Traktor fahrenden Fahrzeugs an, um dieses und den Traktor zu überholen. Der PKW Fahrer, der direkt hinter dem Traktor fuhr, setzte ebenfalls zum Überholen an und übersah den bereits fast neben ihm fahrenden PKW.

Dieser konnte nur durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern und und geriet durch das Untersteuern des Fahrzeugs in den Straßengraben der Gegenspur. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wir bitten, dass sich evtl. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Traktorfahrer, bei der Polizei in Bad Bergzabern zu melden.

Überwachung der Schrittgeschwindigkeit

Edenkoben (ots) – Am Samstag 27.05.2023, wurde für ca. eine halbe Stunde in der Weinstraße am Werner-Kastner-Platz die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich überwacht. Zwölf Verkehrsteilnehmer wurden gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielten.

Verkehrsunfallflucht

Rhodt unter Rietburg (ots) – Am Samstag 27.05.2023, kam es zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen VW Golf entlang des Radweges parallel zur L512, zwischen Hainfeld und Rhodt, ab. Bei der Rückkehr an seinen PKW musste er feststellen, dass der unbekannte Unfallverursacher den Golf touchierte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am PKW des Geschädigten beläuft sich auf schätzungsweise 1.500EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder dem gesamten Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Neubau

Maikammer (ots) – In der Zeit von Freitag 26.05.2023, 18:00 Uhr und Samstag 27.05.2023, 11:00 Uhr, kam es durch unbekannte Täter zu einem versuchten Einbruch in einen Neubau im Bereich Oberer Schnetzweg in Maikammer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.