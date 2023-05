Autokorsos im Stadtgebiet

Mainz Stadtgebiet (ots) – Zum Ende der Präsidentschaftswahl in der Türkei kam es im Stadtgebiet Mainz zu zahlreichen Autokorsos. Durch das hierfür typische Verhalten kam es dabei zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen und Ruhestörungen. Im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim fand mit ca. 100 Fahrzeugen die größte Zusammenkunft statt.

Die Polizei hat bei den friedlich verlaufenden Autokorsos keine größeren Störungen zu verzeichnen.

Kreis Mainz-Bingen

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Bingen (ots) – Am 28.05.2023 kam es zwischen 00:30 und 11:00 Uhr im Bereich der Mainzer Straße 6 zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der/die unbekannten Täter schlugen die Fensterscheibe des abgestellten VW Buses ein, entwendeten zahlreichen medizinische Gegenstände sowie diverse pharmazeutische Produkte und entfernten sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Es liegen keine Täterhinweise vor. Bei Hinweisen melden sie sich bitte an die Polizei in Bingen.

Polizei bitte um Mithilfe nach Unfallflucht

Nieder-Olm (ots) – Am 26.05.2023 gegen 14:15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem blauen BMW die Pariser Straße in Nieder-Olm in Richtung Klein-Winternheim. In Höhe der Hausnummer 85 kam ihm ein silberner Minivan der Marke Mazda entgegen und touchierte seinen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Mazda unerlaubt von der Unfallörtlich-keit.

Der linke Außenspiegel des Mazda müsste ebenfalls beschädigt worden sein. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle, PI Mainz 3, Tel: 06131/65-4310, in Verbindung zu setzen.

Drogenkontrolltag in Bingen

Bingen (ots) – Am Freitag 26.05.2023 wurde im Zeitraum von 10-17:30 Uhr ein gemeinsamer Drogenkontrolltag der Polizeidirektion Bad Kreuznach durchgeführt. Hierzu wurden durch Kräfte der Polizeiinspektionen Bingen, Kirn und Bad Kreuznach zwei parallel betriebene, stationäre Kontrollstellen im Stadtgebiet Bingen (Büdesheim + Kempten) eingerichtet.

Hauptzielrichtung der Kontrollmaßnahmen war das Erkennen von Fahrzeugführer, welche unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnehmen. Angesichts des sommerlichen Wetters konnte ein spürbarer Zweiradverkehr festgestellt werden, welcher ebenfalls in die Kontrollmaßnahmen einbezogen wurde.

Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Vielzahl an Verstößen festgestellt und geahndet. Hierbei ergab sich bei insgesamt 9 Fahrzeugführer-/innen der Verdacht der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel. Diesen wurden zu Nachweiszwecken entsprechende Blutproben entnommen. Bei einem der kontrollierten Fahrzeugführer konnte eine alkoholbedingte Beeinflussung von 0,58 Promille festgestellt werden.

Besonders auffällig war die hohe Anzahl festgestellter Gurtverstöße. Insgesamt konnten 23 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt einer Kontrolle unterzogen werden. Das hierfür fällige Verwarngeld in Höhe von 30 EUR hielt einen 32-jährigen Fahrzeugführer allerdings nicht davon ab, innerhalb kürzester Zeit ein zweites mal unangeschnallt an der Kontrollstelle vorbeizufahren, was zur erneuten Ahndung führte.

Bei einem wegen gleichgelagerter Delikte verurteilten und erst einen Monat zuvor aus der Haft entlassenen 24-jährigen PKW-Fahrer konnte festgestellt werden, dass er Kennzeichen eines anderen PKW auf sein nicht zugelassenes Fahrzeug montierte und dieses überdies ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte.

Bei weiteren 5 Fahrzeugführer-/innen, darunter auch zwei Nutzern von Kleinkrafträdern, konnte im Rahmen der Kontrollmaßnahmen das Fehlen einer notwendigen Fahrerlaubnis festgestellt werden. Bei insgesamt acht kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund von technischen Änderungen erloschen.

Im Gesamtverlauf der Kontrollmaßnahmen konnten folgende Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet werden: