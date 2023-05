Körperverletzung auf der Neckarwiese – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 21:15 Uhr, kam es auf der Neckarwiese in Höhe Uferstraße zu Streitigkeiten, welche in einem Körperverletzungsdelikt endete. Grund hierfür war laut Zeugenangaben, dass aus einer Personengruppe heraus ein Fußball gegen den Rücken einer unbeteiligten Frau flog. Daraufhin forderte ihr 16-jähriger Sohn die Gruppe auf, woanders Fußball zu spielen.

Es entwickelte sich in der Folge ein Streitgespräch, worauf eine der Personen dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht schlug und leicht verletzte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkler Teint, Brille, 3-Tage-Bart, schwarze Haare

und trug ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

Polizisten beim Personenkontrolle angegriffen

Heidelberg (ots) – Passanten meldeten in den frühen Morgenstunden des 28.05.2023 eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten auf dem Willy-Brandt-Platz. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten 3 männliche Personen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen dieser Personenkontrolle griff ein 27jähriger Mann die eingesetzten Beamten unvermittelt tätlich an.

Der Angreifer konnte überwältigt und anschließenden festgenommen werden. Dieser Festnahme

widersetzte er sich und beschimpfte die Polizeibeamten mit zahlreichen Wörtern der Gossensprache. Im Fortgang wurde der Mann zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbracht. Hier angelangt wurde dem augenscheinlich unter Betäubungsmitteln sowie Alkohol stehenden Mann eine Blutprobe entnommen.

Nach der Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen, wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun aufgrund tätlichem Angriff sowie Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Körperverletzung am Bismarckplatz – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 02:10 Uhr kam es an der Bushaltestelle 5 auf dem Bismarckplatz zu einem Körperverletzungsdelikt gegen mehrere Personen. Grund für die Ausschreitung war laut den Angaben der Zeugen, dass sich der noch unbekannte Beschuldigte durch das Lachen einer Gruppe provoziert fühlte und zunächst verbal die Gruppe anging.

Ein weiterer Mann, welcher augenscheinlich ein Freund des Beschuldigten war, versuchte diesen zu beruhigen und ihn von der Gruppe zu trennen. Hier wurde der Beschuldigte nun so aggressiv, fing an Personen zu stoßen, so dass die Geschädigten in einen ankommenden Bus flüchteten.

Daraufhin ging der Beschuldigte diesen hinterher und schlug einem jungen Mann aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht. Nachdem sich der Geschädigte nun zur Wehr setzte, flüchteten der Beschuldigte und der unbekannte Zeuge in Richtung Galeria Kaufhof. Eine Fahndung durch die Polizei erbrachte nicht den gewünschten Erfolg.

Von der Tat gibt es Videoaufzeichnungen, welche nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden

gebeten, sich unter der Tel. 06221/1857-0 zu melden./DL

Feierlichkeiten auf der Neckarwiese friedlich – Urheber TikTok-Video ermittelt

Heidelberg (ots) – Um ihren Schulabschluss zu feiern, versammelten sich am Abend ab 18 Uhr um die tausend Personen, zumeist Jugendliche, auf der Neckarwiese. Die Polizei zieht aus der Zusammenkunft eine friedliche Bilanz. Sowohl der Stadt Heidelberg, als auch der Polizei war das zuvor bei TikTok veröffentliche Video bekannt, welches im Vorfeld der Feierlichkeiten zur Randale

auf der Neckarwiese aufgerufen hat.

Aufgrund dessen war die Polizei mit einer erhöhten Anzahl von Polizeibeamten vor Ort, um die Sicherheit der Feiernden, Anwohnern und Passanten zu gewährleisten. Zudem wurden umgehend die Ermittlungen zum Urheber des Posts aufgenommen, der nun auch ermittelt werden konnte.

Es handelt sich dabei um einen 17-jährigen Jugendlichen, dem in der Folge ein Betretungsverbot für den Bereich der Neckarwiese erteilt worden ist. Darüber hinaus führten die Kriminalbeamten eine Gefährdenansprache bei ihm durch und zeigten ihm die weitreichenden Konsequenzen seines Videoposts auf. Die entstehenden Mehrkosten aus dem erhöhten Polizeikräftebedarf könnten ihm zudem in Rechnung gestellt.

Bedienfehler führt zu Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 08:30 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw vom Wohnanwesen in der Schlierbacher Landstraße in Heidelberg. Hierbei kam es ersten Ermittlungen nach zu einem Bedienfehler woraufhin der VW Caddy in der Folge eine drei Meter tiefe Böschung hinab stürzte und seitlich zum Liegen kam.

Durch die eingetroffenen Rettungskräfte wurde die 52-Jährige aus ihrem Pkw gerettet und das Fahrzeug durch die Feuerwehr vor dem weiteren Abrutschen gesichert. Da der Unfallort unmittelbar an die Bahnstrecke angrenzte, wurde ein Notfallmanager der Deutschen Bahn hinzugezogen.

Während der Bergemaßnahmen durch eine Spezialfirma musste die Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Heidelberg in beide Richtungen zwischen 11:25 Uhr und 11:45 Uhr gesperrt werden, weswegen es

zu einzelnen Zugausfällen bzw. Verspätungen kam.

Die 52-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sie verletzte sich jedoch nur leicht.

Am VW Caddy entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 30.000 EUR. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Schlierbacher Landstraße selbst kam es nicht.