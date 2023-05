Autokorsos, Aufzug und vereinzelte Auseinandersetzungen – Wahlergebnisse in der Türkei

Mannheim (ots) – Mannheim: Nach Bekanntwerden der ersten Wahlergebnisse in der Türkei wurden in Mannheim mehrere Autokorsos im Bereich der Innenstadt festgestellt. An mehreren Örtlichkeiten wurden Provokationen zwischen den Teilnehmenden der Korsos und Passanten ausgetauscht, die

vereinzelt auch in körperlichen Auseinandersetzungen endeten.

Zusätzlich kam es zu einem Aufzug von etwa 150 Personen im Bereich der Quadrate. Auch hierbei kam

es zu Provokationen, daraus folgenden körperlichen Auseinandersetzungen und vereinzeltem Bewurf von eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Hierbei kam es zu keinen Verletzten.

Auch bei den Teilnehmenden des Aufzugs, des Korsos oder Passanten wurden keine Informationen zu Verletzten bekannt. Unter Einbeziehung starker Polizeikräfte aus dem Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim konnte die Lage sukzessive bis gegen 23:30 Uhr beruhigt werden.

Weiterhin ist dem Polizeipräsidium Mannheim ein Video bekannt, welches derzeit in den sozialen Medien kursiert, auf dem ein Mann, augenscheinlich mit einer Schusswaffe in einem Cabriolet sitzend, zu sehen ist. Dieses Video soll im Rahmen der genannten Feierlichkeiten entstanden sein.

Die Ermittlungen hierzu wurden umgehend seitens des Polizeipräsidiums Mannheim aufgenommen.

Auffinden einer Panzergranate im Waldgebiet

Mannheim (ots) – Im Waldgebiet in der Nähe des Friedrichsfelder Weg/Rothlochweg wurde im Laufe des Abends durch Spaziergänger eine Panzergranate aufgefunden. Aufgrund des Zustandes des Blindgängers wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst eine Sprengung vor Ort in Betracht gezogen. Nach umfangreichen Absperrmaßnahmen im Bereich des Fundortes wird der Blindgänger

kontrolliert gesprengt.

Es kam in diesem Zusammenhang zu keinen besonderen Vorkommnisse oder Beschädigungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Mannheim-Neckarstadt: Randalierer beschädigen Fahrräder

(ots) – Ein Anwohner verständigte am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr die Polizei, nachdem fünf junge Männer bei der Neckarpromenade einige Fahrräder beschädigten und herumwarfen. Der Anrufer befand sich zum Tatzeitpunkt auf seinem Balkon. Auf die Aufforderung, dies zu unterlassen, entgegneten die Jugendlichen mit Unverständnis.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt entfernte sich die Gruppe. Während der Vernehmung des Anrufers lief ein Jugendlicher am Streifenwagen vorbei, woraufhin der Anrufer ihn sofort erkannte und als Mittäter identifizieren konnte.

Das zuständige Revier hat unterdessen die Ermittlungen, insbesondere zur Feststellung des Fahrradbesitzers und der bislang unbekannten vier Personen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeidienstelle Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621/3301-0 zu melden./EF

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in den Förderverband e.V.

(ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag um 02 Uhr im Quadrat D 4 Zutritt in den Innenhof. Dort hebelte er mittels eines Werkzeugs die Haupteingangstür zu den Geschäftsräumen des Förderverbandes auf. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Aktenschränke und ein Tresor geöffnet und durchwühlt.

Ferner wurden versucht zwei weitere Zwischentüren im Innenhof gewaltsam zu öffnen. Hier wurden sowohl die Türen als auch die Außenfassade beschädigt. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch die Kriminaltechnik wurden die Spuren vor Ort gesichert.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt,

Tel: 0621/12580, in Verbindung zu setzen./MG