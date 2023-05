Schaukampf führt zu echter Schlägerei

Kaiserslautern (ots) – Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat ein Schaukampf zwischen zwei jungen Erwachsenen zu einer echten Schlägerei geführt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei gegen 01:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Mall gemeldet.

Die Beamten konnten in Erfahrung bringen, dass ein unbeteiligter 37-Jähriger den Schaukampf zwischen zwei 19-Jährigen als echten Kampf interpretiert hatte und diesen schlichten wollte. Daraufhin wurde der 37-Jährige aus der Gruppe heraus angegriffen, mit Faustschlägen attackiert und am Boden liegend getreten. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die verantwortlichen Täter konnten im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und kontrolliert werden. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. |hü

Zeugenaufruf – Illegales Kraftfahrzeugrennen

BAB 63, Fahrtrichtung Kaiserslautern (ots) – Am 27.05.2023 um 21:19 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern gemeldet. Der Zeuge gab an, dass vor ihm zwei Fahrzeuge den Verkehr ausgebremst hätten, um anschließend ein sogenanntes „Sprintrennen“ zu starten.

Bezüglich der beteiligten Fahrzeuge konnte der Zeuge lediglich angeben, dass es sich um zwei BMWs, einen schwarzen und einen beigen, gehandelt hätte. Zudem hätte der schwarze BMW ein

Frankfurter(F)-Kennzeichen und der beige ein Neunkircher(NK)-Kennzeichen gehabt.

Nähere Angaben konnten nicht gemacht werden. Es werden Zeugen bzw. Geschädigte gesucht, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern machen können. |past

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein stark alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wurde von der Polizei am späten Freitagabend in der Pariser Straße aus dem Verkehr gezogen. Der E-Scooter fiel der Streife auf, weil er mit zwei Personen besetzt war und zudem deutliche Schlangenlinien fuhr.

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, schlug ihnen dessen Alkoholfahne entgegen. Darauf angesprochen gab der 25-jährige Fahrer an „ein bisschen“ getrunken zu haben.

Ein Atemtest zeigte einen Alkoholwert von 1,96 Promille an. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |hü

Entwendeter E-Scooter dank Ortungschip wieder bei Besitzer

Kaiserslautern (ots) – Ein versteckter Ortungschip in einem E-Scooter hat zur Aufklärung eines Diebstahls geführt. Ein 30-jähriger Geschädigter war am Samstagmittag bei der Polizei erschienen, um den Diebstahl seines E-Scooters anzuzeigen. Hier teilte er den Beamten mit, dass das Fahrzeug aus seiner Garage entwendet wurde.

Zudem gab er an, dass der Scooter von ihm mit einem Ortungschip versehen wurde und er den Standort nun lokalisieren könne. Die Beamten fuhren mit dem Eigentümer zu der in der Ortungs-App angezeigten Anschrift in einem Mehrfamilienhaus.

Dort konnten die Ermittler den gesuchten E-Scooter bei einem 26-jährigen Hausbewohner sicherstellen. Dieser gab an, dass er den E-Scooter gefunden habe. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |hü

Kreis Kaiserslautern

Jugendliche greifen Badegäste an

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Weil eine Gruppe Jugendlicher Badegäste belästigen und attackieren würde, wurde am Sonntagabend die Polizei ins Freibad Enkenbach-Alsenborn gerufen. Eine junge Besucherin geriet mit der Gruppe in Streit. Als die Frau in Begleitung ihrer kleinen Kinder das Schwimmbad verließ, folgten ihr die Jugendlichen.

Ein bislang unbekannter Täter aus derGruppe schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Ihr Ehemann, der die Hilferufe seiner Frau hörte und hinzueilte, konnte die Jugendlichen zurückdrängen. Als ein Zeuge die Polizei verständigte, ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 direkt bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.|PvD

Etliche Straftaten zum Saisonfinale

Kaiserslautern (ots) – Zum letzten Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gab es auf dem Betzenberg noch einmal ein „volles Haus“. Fast 48.000 Besucher wollten das Spiel der „Roten

Teufel“ gegen Fortuna Düsseldorf live im Stadion verfolgen, darunter rund 3.500 Fans der Gastmannschaft, die überwiegend aus Nordrhein-Westfalen in die Westpfalz gereist waren.

Trotz des damit verbundenen starken Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs in der und

durch die Stadt verlief der Nachmittag zumindest aus verkehrstechnischer Sicht

ohne besondere Vorkommnisse. Der Einsatzabschnitt Verkehr sorgte sowohl bei An-

als auch bei der Abreise der Zuschauer für möglichst geringe Wartezeiten und

nahezu reibungslose Abläufe.

Vor und während des Spiels gab es auch in den anderen Einsatzabschnitten für die

Polizeikräfte wenig Gründe einzugreifen. Auch die Begleitung der Gastfans vom

Bahnhof zum Stadion verlief ruhig. Es kam lediglich auf dem Fußweg zum Stadion

sowie später auf den Zuschauerrängen zum Abbrennen diverser Pyrotechnik.

Entsprechende Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

Anders sah es allerdings in der Nachspielphase aus: Während der erste „Schwung“

der Stadionbesucher noch ruhig und besonnen die Heimreise antrat, kam es ab etwa

einer Stunde nach Spielende bis nach 20 Uhr zu zahlreichen Auseinandersetzungen.

Dabei gab es auch Angriffe auf Einsatzkräfte in Form von Tritten, Becher- und

Flaschenwürfen sowie Beleidigungen. Mehrere Polizeibeamte wurden verletzt sowie

an einem Dienstfahrzeug (Bus) alle Scheiben zerstört und ein weiteres zerkratzt.

Auch ein Rettungswagen wurde beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch

nicht fest.

Um die Verantwortlichen zu ermitteln, mussten von etlichen Besuchern die

Personalien festgestellt werden, was die Abreise zusätzlich verzögerte. Erst

gegen 21 Uhr, also knapp vier Stunden nach dem Spiel, konnte der Polizeieinsatz

beendet werden.

Insgesamt wurden im Laufe des Nachmittags rund 20 Anzeigen aufgenommen. Davon

die meisten wegen Landfriedensbruchs mit tätlichem Angriff auf Polizeibeamte,

(gefährlicher) Körperverletzung und Widerstands. Außerdem gab es Anzeigen wegen

Sachbeschädigung (Graffitischmierereien, Beschädigung von Dienstfahrzeugen),

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruchs, Beleidigung

sowie wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hier schüttete

ein alkoholisierter Besucher einer vorbeikommenden Fahrradfahrerin am

11-Freunde-Kreisel einen Becher Bier ins Gesicht, so dass die Frau beinahe einen

Unfall gebaut hätte. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

So geriet am Ende des Tages aus polizeilicher Sicht der sportliche Aspekt in den

Hintergrund. Hier beendete der 1. FC Kaiserslautern die Saison mit einer

0:3-Heimniederlage und schloss die erste Spielzeit in der 2. Liga nach dem

Wiederaufstieg auf Tabellenplatz 9 ab.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz zum Saisonfinale durch das

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, das Polizeipräsidium Koblenz

sowie das Landespolizeipräsidium Saarland unterstützt und arbeitete eng mit der

Bundespolizei zusammen. Die Einsatzleiter Ralf Klein von der Polizeidirektion

Kaiserslautern und Rafael Gorzel von der Bundespolizei bedanken sich bei allen

eingesetzten Kräften für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Dem

Großteil der Zuschauer ein Dankeschön für ihr überwiegend besonnenes Verhalten

sowie ihr Fairplay auf den Rängen und außerhalb des Stadions.

Wir wünschen allen eine gute Heimreise und weiterhin ein schönes Pfingstfest.

Den verletzten Einsatzkräften gute und schnelle Besserung! |cri & av