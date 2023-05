Frankfurt – Nordend: Gefährliche Situation durch Anscheinswaffe

Frankfurt – (lo) Am Freitag, 27. Mai 2023, gegen 20.30 Uhr, teilten Zeugen

der Polizei mit, dass sich im Oeder Weg eine verdächtige Person aufhalte, die

augenscheinlich im Besitz eines Sturmgewehres sei. Durch mehrere Funkstreifen

konnte die beschriebene Person, die eine amerikanische Polizeiuniform, einen

Helm und das vermeintliche Sturmgewehr bei sich trug, im Bereich des Oeder

Weges, Hausnummer 26, angetroffen werden.

Aufgrund der Gesamtumstände und der Tatsache, dass nicht ersichtlich war, ob es

sich bei dem Gewehr um eine echte oder eine Spielzeugwaffe handelte, wurde der

Mann durch Ziehen der Schusswaffe festgenommen.

Er wurde zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Es handelte sich um

einen 31 Jahre alten Mann. Er führte eine täuschend echt aussehende

Spielzeugwaffe mit sich.

Schließlich konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Mann um einen Stripper

handelte, der von einem Junggesellenabschied in ein Lokal im Oeder Weg 23

bestellt worden war. Der 31-Jährige hatte die martialische Wirkung seines

Auftritts unterschätzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Frankfurt – Sachsenhausen: Versuchte Vergewaltigung

Frankfurt – (lo) Am Sonntag, 28. Mai 2023, gegen 04.30 Uhr, wurde eine

27-jährige Frau auf der Textorstraße von einem Mann von hinten gepackt und in

ein Gebüsch gezerrt.

Der Täter würgte und schlug die Geschädigte und forderte sie zu sexuellen

Handlungen auf. Durch die lauten Schreie der jungen Frau werden drei Passanten

auf den Täter aufmerksam. Dieser lässt von seinem Opfer ab und flüchtet mit dem

Handy der Geschädigten. Die drei Zeugen nehmen die Verfolgung auf und

verständigen die Polizei.

Diese kann den 35-jährigen Beschuldigten festnehmen. Die Geschädigte wird leicht

verletzt und vor Ort erstversorgt.

Der Beschuldigte wird in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht und soll

dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Innenstadt: Beleidigung und Bedrohung

Frankfurt – (lo) Am heutigen Montag (28 Mai 2023) kam es im Bereich der

Konstablerwache zu einer Beleidigung von zwei Personen aus der

LSBTIQ*-Community. Die Täter wurden festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach gegen 04.20 Uhr ein Heranwachsender aus

einer vierköpfigen Gruppe heraus die beiden Geschädigten (18 & 25 Jahre) an und

fragte, ob sie der LSBTIQ*-Community angehören. Beide bejahten dies, woraufhin

er zu seiner Gruppe zurückkehrte und sich offensichtlich mit seiner Gruppe über

diese Aussage lustig machte. Er machte sexuelle Handzeichen in Richtung der

beiden Geschädigten. Nun begann die ganze Gruppe sich beleidigend und abfällig

zu äußern. Die Beleidigung war dem mutmaßlichen Rädelsführer jedoch nicht genug.

Er ergänzte seine obszönen Gesten mit einer Drohung gegen die beiden.

Noch bevor die vierköpfige Gruppe flüchten konnte, nahm die Polizei sie an Ort

und Stelle fest.

Die drei Beschuldigten im Alter von 19 Jahren müssen sich nun wegen des

Verdachts der Beleidigung verantworten. Der 20-jährige Beschuldigte muss sich

nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub einer Umhängetasche

Frankfurt – (lo) Am frühen Sonntagmorgen (28. Mai 2023) kam es an der

Münchner Straße Ecke Weserstraße zu einem Raub, bei dem ein unbekanntes Täterduo

einem Geschädigten die Umhängetasche entwendete.

Gegen 02:15 Uhr sprach ein unbekannter Mann den Geschädigten an. Kurz darauf

wurde der Geschädigte von einem weiteren unbekannten Mann gegen das Bein

getreten, wodurch er zu Boden fiel. Trotz des Angriffs konnte der Geschädigte

aufstehen und versuchte zu flüchten. Die Täter holten ihn jedoch ein und

brachten ihn erneut zu Boden. In diesem Moment raubten sie ihm seine

Umhängetasche und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die sofort eintreffenden Polizeibeamten fanden den leicht verletzten

Geschädigten vor. Er wurde erstversorgt. Eine Fahndung nach den Tätern blieb

vorerst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Gallus: Fahrraddiebstahl

Frankfurt – (lo) Am Freitagmorgen (26. Mai 2023) ereignete sich in der

Adam-Riese-Straße ein versuchter Diebstahl eines Elektrofahrrads.

Gegen 07:10 Uhr versuchte ein 49-jähriger Mann, ein Pedelac der Marke Cube SUV

HYBRID pro zusammen mit dem dazugehörigen Akku zu entwenden, welches mittels

eines Faltschlosses an einer Fahrradabstellvorrichtung gesichert war.

Der Dieb verwendete eine Metallstange, um das Faltschloss zu überdrehen und das

Fahrrad zu entwenden. Jedoch wurde er von aufmerksamen Zeugen gestört, die sein

Handeln beobachteten. Infolgedessen flüchtete der Täter in eine unbekannte

Richtung.

Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung ein und konnte den Dieb

schließlich festnehmen. Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

gebracht und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Nieder Eschbach: Gefälschte Markenartikel

Frankfurt – (lo) Gestern Mittag (28. Mai 2023) fand auf dem Parkplatz

eines Baumarktes in Frankfurt Nieder-Eschbach ein Flohmarkt statt. Durch einen

aufmerksamen Besucher wurde der Polizei telefonisch gemeldet, dass an einem

Stand augenscheinlich eine große Anzahl von gefälschten Markenartikeln zum

Verkauf angeboten werden sollen.

Eine Polizeistreife vor Ort konnte den Verdacht des Verkaufs von mutmaßlich

gefälschten Markenartikeln bestätigen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen

wurden fünf Betreiber des Standes vor Ort angetroffen und festgenommen. Bei der

Durchsuchung wurden etwa 8.000-10.000 mutmaßliche gefälschte Kleidungsstücke

verschiedenster Marken sowie diverse Haushaltsmesser zum Verkauf gefunden. Der

geschätzte Gesamtwert der Ware beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Die gesamte

Ware wurde beschlagnahmt.

Die Beschuldigten wurden im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort entlassen und

müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Markengesetz

verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt – Am Samstagvormittag (27. Mai 2023) kam es gegen 10:40 Uhr auf

dem Plateau der Hauptwache in Frankfurt am Main zu einem versuchten

Taschendiebstahl. Die beiden Täter, im Alter von 15 und 18 Jahren, wurden noch

am Tatort festgenommen.

Zivilfahnder beobachteten eine 15-jährige Jugendliche und ihre 18-jährige

Begleitung, wie sie einen 50-jährigen Mann über das Plateau der Hauptwache in

Richtung „An der Hauptwache“ verfolgten. In einem günstigen Moment verringerte

die 15-jährige Täterin den Abstand zum Opfer, während ihre Komplizin ihren

Mantel ausbreitete, um die Tatausführung zu verdecken. Gleichzeitig sondierte

sie die Umgebung nach möglichen Zeugen.

In einem günstigen Moment griff die 15-Jährige in die Umhängetasche des

Geschädigten und zog das Portemonnaie heraus. Jedoch drehte sich dieser

rechtzeitig um, bemerkte die Tat und konnte seine Geldbörse zurückerobern. Bevor

die beiden Langfinger fliehen konnten, wurden sie von den Zivilfahndern gestellt

und festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 18-jährige Tatverdächtige

entlassen. Die 15-Jährige hingegen wurde in ein Aufnahmeheim in Frankfurt am

Main gebracht.

Die Jugendlichen müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten

Taschendiebstahls verantworten.

Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – Am Freitagmittag (26. Mai 2023) ereignete sich auf der

Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Egelsbach ein schwerer Verkehrsunfall mit

drei beteiligten Fahrzeugen. Der Vorfall führte zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen in Höhe der Ausfahrt Oberursel Nord.

Gegen 13.10 Uhr befuhren ein VW Crafter mit einem 46-jährigen Fahrer, eine

Mercedes Benz A-Klasse mit einer 23-jährigen Fahrerin und ein Toyota Rav 4,

gesteuert von einem 43-jährigen Mann, die BAB 661 in Richtung Egelsbach.

Der Unfall ereignete sich im Zusammenhang mit einem vorangegangenen

Verkehrsunfall, der zu einem Rückstau auf dem linken Fahrstreifen führte. Die

Fahrerin des Mercedes Benz musste aufgrund des Staus stark abbremsen. Der VW

Crafter bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes-Benz auf. Durch den

Aufprall wurde der Mercedes nach rechts geschleudert und kam schließlich im

Grünstreifen zum Stehen. Auch der Toyota Rav 4 erkannte die Situation ebenfalls

zu spät und fuhr auf den VW Crafter auf. Dadurch wurde der Crafter noch 100

Meter weitergeschoben, bis er schließlich zum Stehen kam.

Bei dem Unfall erlitt die 23-jährige Fahrerin der Mercedes Benz A-Klasse schwere

Verletzungen, während der 43-jährige Toyota-Fahrer leicht verletzt wurde. Beide

wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, jedoch besteht bei der jungen Frau

keine Lebensgefahr. Der 46-jährige Fahrer des VW Crafter blieb unverletzt.

Aufgrund der Unfallschäden waren alle beteiligten Fahrzeuge nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kollision führte zu einer

Vollsperrung der BAB661 in Fahrtrichtung Egelsbach. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.