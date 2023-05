Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses – keine Verletzte

Petersberg – Am Montag (29.05.2023) wurde der Rettungsleitstelle gegen 13.15 Uhr ein Brand in der Eduard-Stieler-Straße in Petersberg gemeldet. Bei Eintreffen der 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Petersberg und Petersberg-Steinau konnte ein Balkonbrand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Der Brand konnte zeitnah von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung bzw. des Wohnhauses verhindert werden konnte. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen, so dass der Drehleiterwagen der Feuerwehr Fulda nicht zum Einsatz kommen musste. Es wurden keine Personen durch den Brand verletzt. Da neben dem Balkonmobiliar auch die Balkontür und das Balkonfenster sowie die Hausfassade beschädigt wurden, wird der entstandene Sachschaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Verkehrsunfall mit Stadtbus

Am Freitagnachmittag kam es in der Rabanusstraße in Fulda zu einen Verkehrsunfall mit einem Bus. Ein 57-jähriger Mann aus Fulda wollte seinen Nissan in Höhe des Jerusalemplatzes am Fahrbahnrand einparken. Von hinten näherte sich ein Linienbus, der von einem 47-jährigem Fuldaer gesteuert wurde. Beim Vorbeifahren des Busses an dem Nissan kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, die beide beschädigt wurden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 7500 Euro.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Samstagnachmittag kam es in Bad Salzschlirf zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem Rennradfahrer. Was war passiert? Als Teilnehmer eines Radrennens befuhr der aus dem Kreis Steinfurt stammende 51-jährige Radfahrer die Fuldaer Straße in Bad Salzschlirf bergab. Auf Höhe der Einmündung der Marienstraße wollte eine 54-jährige Frau aus Bad Salzschlirf mit ihrem VW Wohnmobil die Fuldaer Straße von der Marienstraße in die Riedstraße überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den Radfahrer, der noch versuchte, auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Grebenhain

Am 27.05.2023 gegen 14:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein sechsjähriges Kind schwer verletzt wurde. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad die Straße An der Kalten Buche in Grebenhain, als es im Kreuzungsbereich zur Brunnenstraße zu einem Zusammenstoß mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine kam. Das Kind stürzte infolge des Zusammenstoßes vom Fahrrad und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 30- jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine blieb unverletzt. Am Kinderfahrrad entstand Sachschaden.

Hersfeld-Rotenburg

Bebra. Gegen 17.45 Uhr informierten Zeugen die Einsatzleitstelle über einen Badeunfall mit zwei vermissten Personen am Breitenbacher See.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren mehrere Jugendliche am Nachmittag auf einem Boot auf dem See unterwegs, als ein 13-Jähriger sowie eine 15-Jährige – beide aus Sontra -, nachdem diese sich ins Wasser begeben hatten, aus bislang unklarer Ursache unter die Wasseroberfläche gerieten und nicht mehr auffindbar waren.

Durch die Feuerwehr, DLRG, Polizei sowie weitere Rettungskräfte wurden umgehend intensive Einsatz- und Suchmaßnahmen im Bereich des Wasser eingeleitet. In diesem Zusammenhang war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Mittlerweile konnten die beiden Vermissten in dem Gewässer aufgefunden und geborgen werden. Die Rettungskräfte konnten jedoch trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen tragischer Weise nur noch den Tod der beiden Jugendlichen feststellen.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Momentan muss jedoch von einem tragischen Badeunglück ausgegangen werden.

Badeunfall an den „Breitenbacher Seen“

Bebra

Heute kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Badeunfall an den sog. „Breitenbacher Seen“ südlich von Bebra. Aktuell werden zwei Personen vermisst. Momentan laufen intensive Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr, DLRG, Polizei und weiterer Rettungskräfte. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Falls weitere, belastbare Informationen vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.

Brennender BMW auf der Autobahn

Gemarkung Bad Hersfeld

Am Freitag (26.05.) kam es gegen 15.15 Uhr zum Vollbrand eines polnischen Pkw BMW. Ein 26-jähriger Mann aus Polen befuhr mit seinem 5er BMW die Autobahn A 4 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Eisenach. Vermutliche aufgrund eines technischen Defekts geriet der Pkw kurz vor der Anschlussstelle Friedewald in Brand. Der Fahrer konnten den BMW noch auf dem Standstreifen abstellen und aussteigen. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen verständigt. Der Fahrzeugführer konnte aber nach kurzer Untersuchung vor Ort wieder entlassen werden. Am Pkw und dem Fahrbahnbelag der Autobahn entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Für die Löscharbeiten durch die Feuerwehr war die Autobahn von 15.15 Uhr bis circa 16.30 Uhr voll gesperrt, was zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen führte.