Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und rund 39.000 Euro Sachschaden

Fulda (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 39.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag (27.05.), gegen 13.15 Uhr, in Fulda in der Straße „Gerloser Weg“, Kreuzungsbereich zur „Adalbertstraße“.

Ein 40-jähriger Mann aus Hanau befuhr mit seinem PKW, einem grauen Mazda Kombi CX-3, den Gerloser Weg in Fahrtrichtung Buttlarstraße. In Höhe der Adalbertstraße beachtete der 40-Jährige offenbar nicht die dort geltende Regelung „Rechts vor Links“ und fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein, wo es im weiteren Verlauf zum Zusammenprall mit einem anderen PKW kam, einem schwarzen Mazda, der die Adalbertstraße in Fahrtrichtung Klosterweg befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwarze Mazda zudem noch gegen einen in der Adalbertstraße ordnungsgemäß geparkten PKW, einen Mercedes A-Klasse, geschleudert.

In dem PKW des 40-jährigen Unfallverursachers wurde die Mitfahrerin, eine 74-Jährige Frau aus Petersberg, leicht verletzt. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Der 23-jährige Fahrer des schwarzen Mazda, der ebenfalls aus Petersberg stammt, kam mit dem Schrecken davon.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Mazda Kombi des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass dieser durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Brand in einem Einfamilienhaus – Birstein

Am Samstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, wurden in der Schnurrstraße, im Birsteiner Ortsteil Obersotzbach, Flammen aus einem Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlug Rauch aus den Fenstern. Der Brand war vermutlich in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Durch die Freiwilligen Feuerwehren von Obersotzbach, Untersotzbach und Birstein wurde der Brand bekämpft. Die Küche wurde aber durch das Feuer komplett zerstört. Auf Grund der starken Rauchentwicklung konnte das Haus durch die Bewohner erst mal nicht mehr betreten werden. Diese kamen vorübergehend bei Nachbarn unter. Kurz vor 18.00 Uhr war der Einsatz beendet und die Feuerwehren konnte wieder abrücken. Der Schaden am Haus wird durch die Polizei auf circa 70.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Autobahnpolizei berichtet:

Sechs Verletzte bei Unfall – B 45, Rodgau-Weiskirchen

Offensichtlich zu hohe Geschwindigkeit hatte am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, einen Verkehrsunfall mit sechs Verletzten und einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro zur Folge. Ein 35-jähriger aus Dietzenbach befuhr mit seinem Opel die Bundesstraße B 45 in Richtung Dieburg. In Höhe Rodgau-Weiskirchen verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und prallte gegen einen vor ihm fahrenden VW. Durch den Aufprall kam der VW Caddy ebenfalls ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der 39-jährige Fahrer aus Rodgau und zwei Kinder, welche mit im Fahrzeug saßen, wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Drei Mitfahrer in dem Opel wurde ebenfalls verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Die B 45 musste vorübergehend voll gesperrt werden. Um 22.15 Uhr war die Fahrbahn dann gereinigt, die Fahrzeuge abgeschleppt und die Unfallaufnahme beendet.