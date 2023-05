Einbruch bei der Ex

Tatzeit: 29.05.2023, 01.06 Uhr

Tatort: 65589 Hadamar, Siegener Straße

Ein 22-Jähriger gelangte in die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin während diese außer Haus war. In der Wohnung beschädigte er diverses Mobiliar. Anschließend zerstach der Beschuldigte einen Vorderreifen des vor dem Haus geparkten PKW der Geschädigten.

Körperverletzung

Tatzeit: Sonntag, 28.05.2023 12.30 Uhr

Tatort: 65549 Limburg, Rudolf-Schuy-Straße

Zwei unbekannte, männliche Personen schlugen auf einen 46-Jährigen ein. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen welche vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 23.51-23.57 Uhr Tatort: 65599 Dornburg: Heepengasse

Einbruch

Zwei unbekannte Täter gelangten auf das frei zugängliche Grundstück eines 39-Jährigen Geschädigten. Von den Tätern wurde eine Kettensäge, sowie diverse Getränke entwendet. Die Täter wurden bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter – männlich, ca. 170-180 cm groß, rotes T-Shirt von Jack&Jones,

2.Täter – männlich, ca. 170-180 cm groß, helles T-Shirt, dunkle Weste

Ereignisort: Weilburg – Dollar Hugo Markt Ereigniszeit: Montag, 29.05.2023, gegen 01.15 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich kurz nach Mitternacht über eine Seitentüre Zugang zum Verkaufsraum des DoHu Marktes. Die Täter durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen. In der Küche befand sich ein Tresor mit Wechselgeld. Dieser wurde versucht mittels einer Flex zu öffnen, was den Tätern jedoch nicht gelang. Im Umfeld des Marktes wurde ein als gestohlen gemeldetes Pedelec aufgefunden, welches möglicherweise durch die Täter verwendet wurde.

Hinweise auf die Täter werden von der Polizei in Limburg, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Beim Holzmachen mit gefährlichem Werkzeug attackiert

Zeit: Samstag, 27.05.2023, 12.50 Uhr

Ort: Gemarkung Elbtal/Hadamar, Waldweg Richtung Oberweyer

Ein 60 – jähriger Mann aus Oberweyer und dessen 28 -jährige Tochter befuhren mit ihrem Traktor, samt Anhänger, den Oberweyerer Waldweg aus Richtung Hangenmeilingen in Richtung Oberweyer. Etwa 500 Meter vor der Zufahrt zur L 3278 stand ein Porsche Cayenne mit Anhänger eines 51 – jährigen Mannes aus Hadamar. Es kam dann zu Streitigkeiten bezüglich der Durchfahrt/Vorbeifahrt des Traktorfahrers. In dessen Verlauf wurde der Traktorfahrer an der Hand verletzt und nach seinen Angaben mit einem gefährlichen Werkzeug bedroht. Die Ermittlungen der Polizei zu der Auseinandersetzung dauern an.

Auseinandersetzung auf der Kirmes in Ellar

Zeit: Sonntag, 28.05.2023, 00.15 Uhr

Ort: Waldbrunn – Ellar, Mehrzweckhalle

Ein bisher unbekannter junger Mann schlug einem 30 – jährigen aus Ellar bei einer Auseinandersetzung mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt er eine Platzwunde im Bereich des Auges. Der Beschuldigte entfernte sich dann aus der Mehrzweckhalle. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 – 30 Jahre alt, weißes T – Shirt, blaue Jeans, dunkle Kappe. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Limburg ,Tel.: 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Samstag, 27.05.2023, 10.00 – 18.00 Uhr

Ort: Runkel – Dehrn, Römerstraße

Eine 55 – jährige Eigentümerin eines braunen Mazda CX3 hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand der Römerstraße ordnungsgemäß geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein vorbeifahrender Pkw ihr Fahrzeug beschädigt und sich unerlaubt entfernt hatte. An dem Mazda wurden die Stoßfänger vorne links beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Limburg ,Tel.: 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Handtasche

Zei t: Samstag, 27.05.2023, 15.00 Uhr

Ort: Limburg, Werner – Senger – Straße, Karstadt

Eine 34 – jährige Frau aus Nassau wurde Oper eines Handtaschendiebstahls. Sie war im Kaufhaus unterwegs und hatte ihre Handtasche in einem Korb unter dem mitgeführten Kinderwagen abgelegt. Darin hatten sich diverse Bankkarten und Bargeld befunden. Vermutlich wurde die Handtasche in einem unbeobachteten Moment aus dem Korb entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 200.- EUR geschätzt.

Betrug durch falsche Polizeibeamte

Zeit: Samstag, 27.05.2023, 13.30 Uhr

Ort: Hadamar, Hauptstraße

Eine 81 – jährige Frau aus Hadamar wurde Opfer eines Betruges. Durch einen Anruf nahmen falsche Polizeibeamte Kontakt zu der älteren Dame auf.

Sie spiegelten ihr vor, dass sie ihr Eigentum in Sicherheit bringen müsse, da ihr Name auf einer Liste von Einbrechern aufgetaucht sei. Daher sei zu vermuten, dass in Kürze bei ihr eingebrochen werde. Der angebliche Polizeibeamte teilte der Frau dann mit, dass er einen Kollegen vorbeischicken werde. Dem könne sie dann ihre Wertgegenstände mitgeben um diese in Sicherheit zu bringen. Kurz darauf kam dann auch der angebliche Polizeibeamte in zivil als Abholer bei der Frau vorbei. Sie ließ ihn ins Haus und übergab ihm 5000.- EUR Bargeld und Schmuck im Wert von 10.000 EUR. Nach ca. 15 Minuten verließ der Mann dann mit einem silbernen Kochtopf die Wohnung der Seniorin. Darin hatte er das Geld und den Schmuck verstaut. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: – Heller Hauttyp – 20 – 25 Jahre alt – 170 – 175 cm groß – dunkle Haare – Brillenträger – Sprach akzentfrei Deutsch

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Limburg ,Tel.: 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen

Unfallort: Gemarkung Weilmünster, L 3025, zwischen Ernsthausen

und Lützendorf

Unfallzeit: Samstag, 27.05.2023, 20:25 Uhr

Der 40jährige, aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Beschuldigte befuhr mit seinem Audi A4 die Landstraße zwischen Lützendorf und Ernsthausen. Kurz vor Ernsthausen kam er aus bislang nicht bekannten Gründen von der Straße ab und verunfallte. Hierbei wurden glücklicherweise weder er noch seine Beifahrerin verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Beschuldigte erheblich alkoholisiert war. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der verunfallte Pkw zum Unfallzeitpunkt nicht versichert. Darüber hinaus war der Beschuldigte auch noch zur Festnahme ausgeschrieben. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde er daher in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Pkw aufgebrochen

Tatort: Weilburg, Mozartstraße

Tatzeit: Freitag, 26.05.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 27.05.2023,

06:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der auf einem Parkplatz abgestellte, schwarze Pkw, Audi A4, aufgebrochen. Aus dem Pkw wurden mehrere Gegenstände entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Betrug mit Schaden im 5-stelligen Bereich

Tatort: Merenberg

Tatzeit: Donnerstag, 30.03.2023 – Freitag, 26.05.2023

(sh) Eine weibliche Person meldete sich telefonisch beim 66-jährigen Geschädigten und versprach diesem hohe Gewinne durch Investitionen in Börsengeschäfte. Als der Geschädigte nach Investitionen von über 80.000 Euro schließlich seine Gewinne abschöpfen wollte, wurde er zu einer weiteren Zahlung von 50.000 Euro aufgefordert, um sich zu legitimieren. Der Geschädigte wurde daraufhin misstrauisch und erstattete Anzeige.

Verkehrsunfallflucht ohne Hinweise

Tatort: Hadamar, Alte Chaussee 4

Tatzeit: Donnerstag, 25.05.2023, 22:00 Uhr – Freitag, 26.05.2023, 13:00 Uhr

(sh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem geparkten roten VW Polo vor der Alten Chaussee 4. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Limburg unter der 06431/91400 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer von Polizei gestoppt

Tatort: Limburger Straße / B456 Weilburg

Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 01:15 Uhr

(sw) Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streife der Polizeistation Weilburg ein orangefarbener SUZUKI auf, der die Limburger Straße in Richtung Limburg in Schlangenlinien befuhr. Aufgrund der Fahrweise des 36-jährigen Mannes aus Grävenwiesbach sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte zunächst das Anhaltesignal der Streife, konnte dann aber doch noch gestoppt werden. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest schaffte Klarheit. Der Mann war mit über 1,6 Promille unterwegs. Er wurde für eine Blutentnahme und weitere Maßnahmen zur Polizeistation Weilburg verbracht.