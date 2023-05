Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahren unter Alkoholeinfluss

Örtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus, Vincenzstraße

Zeit: 28.05.2023, 23:15 Uhr

Durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim am Taunus wurde in der Vincenzstraße ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen, da dieses durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Der Fahrzeugführer wurde anschließend zwecks Durchführung einer Blutentnahme durch einen Polizeiarzt zur Polizeistation sistiert. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen.

Diebstahl an Fahrgeschäft am Wäldchesfest in Okriftel

Örtlichkeit: 65795 Hattersheim – Okriftel, Jahnallee

Zeit: Mittwoch, 24.05.2023 bis Samstag, 27.05.2023

Bislang unbekannte Täter machten sich an einem Kinderkarussell, welches derzeit anlässlich des Wäldchesfestes in der Grünanlage der Jahnallee abgestellt ist, zu schaffen. Dabei entwendeten diese insgesamt vier Sitzkörbe inklusive Halterungen und Ketten. Der Wert der entwendeten Sitzkörbe wird durch den Betreiber des Fahrgeschäftes auf über 5.000,00 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sich an die Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 – 20790.

Diebstahl von Handtasche – Kelkheim, Frankenallee, Samstag, den 27.05.2023 von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr

Am Samstagmittag wurde aus einem geparkten Citroen eine Handtasche aus dem Kofferraum entwendet. Unbekannte Täter öffneten den Kofferraum des Fahrzeugs, welches vermutlich nicht abgeschlossen war. Bei der Tasche handelt es sich um eine schwarze Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Hinweise können der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-6749-0 mitgeteilt werden.

Sachbeschädigung an PKW – Kelkheim, Staufenstraße, Donnerstag, den 25.05.2023 von 18:00 Uhr bis Samstag, den 27.05.2023 um 14:00 Uhr

Am Samstag wurde bekannt, dass in den vergangenen Tagen ein BMW im Bereich der Staufenstraße in Kelkheim von unbekannten Tätern zerkratzt wurde. An dem PKW wurde auf unbekannte Art und Weise die Fahrzeugseite zerkratzt. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise können bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-6749-0 gemeldet werden.

Sachbeschädigung an PKW – Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Samstag, den 27.05.2023 von 17:30 Uhr bis 20:15 Uhr

Auch in Bad Soden am Taunus, in der Straße zum Quellenpark, wurde ein Fahrzeug beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die rechte hintere Tür eines geparkten Skoda Fabia. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06196-9695-0 bei der Polizei in Eschborn melden.

Verkehrsunfall alkoholisiert verursacht – Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, den 27.05.2023 um 21:37 Uhr

Am Samstagabend ereignete sich in der Königsteiner Straße in Bad Soden am Taunus ein Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Opel-Fahrer mit seinem PKW einem weiteren PKW die Vorfahrt nahm. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Der Unfallverursacher wurde für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei dem Unfall selbst entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.